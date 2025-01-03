  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Orihuela
  4. Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela

Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela

Orihuela, Spanien
von
$400,258
;
45
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27873
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Orihuela

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt

Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt. Insbesondere findet in der Calle Nicolas De Bussi ein lebhafter Wochenmarkt statt. Die Wohnungen sind mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern ausgestattet und bieten potenziellen Bewohnern eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Diese begehrten Wohnungen zum Verkauf in Orihuela, Alicante rühmen sich einer strategischen Lage moderne Wohnungen befinden sich in der beliebten Costa Blanca Bereich von Playa Flamenca, nur 700 Meter vom schönen Strand entfernt. - nur 1 Kilometer entfernt von der renommierten La Zenia Boulevard Einkaufszentrum, 5 Kilometer von Torrevieja Krankenhaus, mit dem internationalen Flughafen von Alicante, befindet sich 50 Kilometer entfernt, und Murcia Flughafen in einer Entfernung von 54 Kilometern.

Den Bewohnern dieser Wohnanlage stehen verschiedene Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter ein großer Gemeinschaftspool, Grünflächen und schattige Plätze, die zum Entspannen und Erholen einladen.

Im Inneren der Wohnungen erwartet Sie eine hochwertige Ausstattung und modernes Design. Die Innenräume sind geschmackvoll mit modernen Möbeln und Dekorationen ausgestattet. Die voll ausgestattete Küche verfügt über eine weiße Marmorarbeitsplatte, die dem Raum einen Hauch von Eleganz verleiht. Die Bäder sind in moderner Ästhetik gestaltet und verfügen über begehbare Duschen.


ALC-00375

Standort auf der Karte

Orihuela, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Allonbay Azure
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$351,566
Wohnanlage Thiar Village
Orihuela, Spanien
von
$311,136
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Wohnanlage Polop Hills Nature
Polop, Spanien
von
$514,668
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Spanien
von
$314,980
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$400,258
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Alle anzeigen Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Wohnkomplex Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch seine innovative und elegante Architektur aus und ist nur weniger als 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag träumen, um die Meeresbrise, die mediterrane S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
382,599
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
441,461 – 760,489
Wohnung 3 zimmer
131.0
537,993
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$853,490
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit Sonnenterrassen und Endlos-Pool in San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara ist eine der authentischsten und einladendsten Gegenden Marbellas und verbindet den Charme einer traditionellen andalusischen Stadt mit den Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Das lebhafte Zentru…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Wohngebäude Meerblick-Wohnungen in einem Luxusprojekt in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$641,589
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Prestigeträchtige Wohnungen mit Meerblick in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in einem renommierten Projekt in einer erstklassigen Gegend von Fuengirola zwischen Benalmádena. Die Region hat einen Ruf für eine große Auswahl an Annehmlichkeiten. Darüber hinaus trägt das sonnige Mittelmee…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen