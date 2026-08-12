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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 229 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$951,410
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,02M
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,98M
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DD CO DEDD CO DE
Doppelhaus in Icod de los Vinos, Spanien
Doppelhaus
Icod de los Vinos, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Preis auf Anfrage
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Doppelhaus 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 1
Stilvolles Doppelhaus im obersten Stock mit einer sonnenbeschienenen Dachterrasse und Jacuzz…
$322,443
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Doppelhaus 4 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und Beeindruckender Aussicht in San Pedro del Pinatar Costa Ca…
$410,270
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Orihuela, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Orihuela, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses spektakuläre, frisch renovierte Duplex, das modernen Stil und Komfort i…
$227,871
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Eckwohnung in Torre de la Horadada, 700 m vom Meer entfernt. 3 Schlafzimmer,  2 Badezimm…
$567,343
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Doppelhaus 5 zimmer in Malaga, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Malaga, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Wohnungen in einem einzigartigen historischen Gebäude in El Limonar, Málaga Eine sanierte hi…
$3,18M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Maisonette im Golf Resort-Komplex in der Zone Los Cristianos. …
$425,695
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Charmante Duplex zum Verkauf auf der renommierten Golden Mile. Dieses geräumige und helle An…
$835,360
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Doppelhaus in Alicante, Spanien
Doppelhaus
Alicante, Spanien
Fläche 212 m²
Immobilien Casamayor präsentiert Ihnen dieses exklusive Duplex zum Verkauf mit Meerblick auf…
$895,642
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Doppelhaus 3 zimmer in Los Montesinos, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Los Montesinos, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Etagenzahl 1
Erstaunliches Doppelhaus im Obergeschoss mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Fitness…
$310,548
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Resinera Voladilla, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Resinera Voladilla, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 226 m²
Marine Hills by TM befindet sich in hervorragender Lage im Herzen des Goldenen Dreiecks der …
$1,14M
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Doppelhaus 4 zimmer in Mojacar, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Mojacar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Anspruchsvolles Strandduplex mit Infinity-Pool, elegantem Fitnessstudio, Spa-Center, Geschäf…
$769,821
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Santa Pola, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Santa Pola, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Duplex mit einem linearen und modernen Design sowohl außen als auch innen. Es zeichnet sich …
$303,044
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Doppelhaus 7 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 7 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 279 m²
Luxuriöse Maisonette-Wohnungen und Penthäuser in El Paraíso, Estepona El Paraíso liegt an de…
$1,21M
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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Doppelhaus 4 zimmer in Casares, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$552,518
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Finestrat, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Finestrat, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Eine neue Wohnanlage in Finestrat, ein großes Grundstück mit Blick auf das Flussbett und auc…
$668,819
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Doppelhaus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 3
Wohnungen mit Panoramablick in einer privilegierten Lage in Estepona Malaga Die Wohnungen be…
$1,10M
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Doppelhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$579,428
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Santiago del Teide, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Santiago del Teide, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$506,900
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Doppelhaus 4 zimmer in Barcelona, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Barcelona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 27
Wohnungen in der Diagonal Street in Barcelona in der Nähe des Strandes und des Einkaufszentr…
$7,49M
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Doppelhaus 4 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit privaten Pools und Terrassen in Pilar de la Horadada Pil…
$751,883
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Doppelhaus 2 zimmer in Alicante, Spanien
Doppelhaus 2 zimmer
Alicante, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wohnungen im Loft-Stil mit 1 Schlafzimmer, Pool und Terrassen in Benalúa Alicante Diese Gege…
$337,782
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,06M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Bel Air, Spanien
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Bel Air, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Willkommen in Golden Hills, einer eleganten Wohnanlage, die das Leben an der Costa del Sol n…
$1,03M
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Doppelhaus 5 zimmer in Casares, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Casares, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Hochwertige Wohnungen mit Golfblick und zeitlosem Design in Casares Die Wohnungen zum Verkau…
$587,833
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Immobilienangaben in Spanien

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