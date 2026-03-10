  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. el Baix Vinalopo
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in el Baix Vinalopo, Spanien

Santa Pola
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Alle anzeigen Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Santa Pola, Spanien
von
$353,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
La Costa Blanca ... Der versteckte Ort in El Levante Español, der unglaublich erschwinglich sein kann. Apartments mit frontalem Blick auf das Mittelmeer und goldene Sandstrände. Häuser, die in einer schönen Wohnanlage in Gran Alcant zu hohem Standard gebaut wurden. Von Ihrer eigenen…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Alle anzeigen Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Spanien
von
$314,980
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
BAHIA Bungalows, Schönheit und Funktionalität, die Sie jeden Tag mit allem Komfort genießen können.  Weil du es verdient hast. Preise im Bau und schlüsselfertig für Juni 2023. Gran Alacant ist ein Gebiet am Kap von Santa Pola.  Man könnte sagen, dass es das Mittelmeer in seiner reinsten Fo…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen