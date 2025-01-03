  1. Realting.com
  Spanien
  Altea
  Wohnung in einem Neubau Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante

Wohnung in einem Neubau Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante

Altea, Spanien
von
$1,17M
;
50
ID: 27887
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  Grundstück
    Spanien
  Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  Stadt
    Altea

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  Parken

Äußere Merkmale:

  Aufzug

Über den Komplex

Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante

Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerische Naturschönheit und kulturellen Sehenswürdigkeiten bekannt. Die charmante Altstadt liegt auf einem Hügel mit Blick auf das Mittelmeer und wird auch das Santorini der Costa Blanca genannt. Die Stadt beherbergt historische Stätten, darunter die Kirche La Mare de Déu del Consol, Kunstgalerien und Kunsthandwerksläden. Das mediterrane Klima in dieser Region bedeutet im Allgemeinen milde Winter und heiße Sommer. Wenn Sie ein warmes und sonniges Klima mit einem atemberaubenden Strand bevorzugen, ist Altea genau das Richtige für Sie. Altea hat den Ruf, eine entspannte und freundliche Stadt zu sein. Die lokale Gemeinschaft ist vielfältig, mit einer Mischung aus Einheimischen und Auswanderern. Dies trägt zur einladenden Atmosphäre bei.

Durch die optimale Lage sind diese Wohnungen zum Verkauf in Alicante nur wenige Gehminuten vom Strand, der Innenstadt und den täglichen Annehmlichkeiten entfernt, 1 km vom Hafen und dem Yachtclub von Altea und dem Bahnhof, 1,2 km vom medizinischen Zentrum Altea, 3 km vom Mirador riu Algar, einem örtlichen Wanderweg, 4 ,9 km vom üppigen 18-Loch-Golfplatz Altea, 7 km von der AIS Altea International School, 8,5 km vom großen Wasserpark Aqualandia Benidorm, 9,2 km vom Stadtzentrum Benidorms und nur 65 km vom internationalen Flughafen Alicante entfernt.

Viva Altea Beach hat eine Energieeffizienzklasse A, was maximale Energieeinsparung bedeutet, sodass Sie Ihr Leben in einem nachhaltigen Gebäude mit Leichtigkeit und Komfort genießen können. Solarmodule und das aerothermische System in jeder Wohnung sind im Preis inbegriffen.

In diesem modernen Gebäude gibt es eine große Tiefgarage mit der Möglichkeit, eine Ladestation für Elektroautos zu installieren, sowie Aufzüge, die alle Stockwerke erreichen. Im Erdgeschoss befinden sich zwei große Gewerbeeinheiten.

Die Wohnungen werden in zwei verschiedenen Modellen zum Verkauf angeboten. Die Penthouse-Modelle mit einem Schlafzimmer verfügen über ein Doppelzimmer mit Einbauschrank und ein eigenes Bad mit begehbarer Dusche, eine Toilette, eine geräumige offene Küche und einen Essbereich sowie einen geräumigen Wohnbereich mit großen Fenstern, die Tageslicht hereinlassen und auf die besonders geräumige Sonnenterrasse/den Balkon führen.

Die Wohnungen mit 2 Schlafzimmern im mittleren Stockwerk verfügen über 2 große Doppelzimmer, beide mit Einbauschränken. Das Hauptschlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer mit einer begehbaren Dusche und das zweite Schlafzimmer hat eine begehbare Dusche. Die Wohnungen verfügen über einen Abstellraum, eine offene Küche mit Essbereich und einen geräumigen Wohnbereich mit großen Fenstern, die auf den Balkon führen.

Hinweis: Alle Wohnungen sind komplett mit Klimaanlagen ausgestattet. Es ist erlaubt, eine Touristenlizenz zu beantragen. Der Parkplatz ist im Preis inbegriffen.


ALC-00869

Standort auf der Karte

Altea, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

