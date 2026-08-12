Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse

Penthäuser in Spanien

;
Torrevieja
340
Barcelona
3
Marbella
71
Valencia
4
Zeig mehr
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 984 immobilienobjekte total found
Penthouse in O Irixo, Spanien
Penthouse
O Irixo, Spanien
$2,71M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$434,969
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine…
$980,166
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares …
$165,272
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
In der schönen Stadt Torrevieja gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswahl an A…
$313,323
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in San Pedro del Pinatar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
San Pedro del Pinatar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Entdecken Sie ein exklusives neues Gebäude mit 44 Apartments in einer der begehrtesten Gegen…
$287,689
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Granadilla de Abona, Spanien
Penthouse
Granadilla de Abona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Tuin, Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$397,832
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de la Horada, einem der attraktivsten Orte…
$363,416
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Nieuwbouwwoningen vlakbij het strand in Vera Playa, Costa de Almería Exclusief woon…
$364,090
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows in het Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusieve woninge…
$494,064
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Estepona, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Wohnungen mit erstklassigen Wellness-Einrichtungen an der neuen „Golden Mile“ in Estepona An…
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Nieuwbouwtoeristenappartementen op slechts 250 meter van het strand in Los Alcazares Invest…
$165,272
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Etagenzahl 3
Golf-Front-Wohnungen mit Großen Terrassen in Mijas Die Wohnungen befinden sich in einer sehr…
$737,369
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Pilar de la Horadada, einer der attraktivsten Ge…
$392,268
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torre-Pacheco, Spanien
Penthouse
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows in het Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusieve…
$494,064
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$242,727
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$264,701
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Benijofar, Spanien
Penthouse
Benijofar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$458,050
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$242,727
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der charmantesten Orte an der S…
$458,754
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$323,652
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Benijofar, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Benijofar, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Diese exklusive Wohnanlage befindet sich in Benijofar, einem der charmantesten Orte an der S…
$329,299
Eine Anfrage stellen
Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$462,221
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Benijofar, Spanien
Penthouse
Benijofar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Nieuwbouwwoningen in Benijófar, Zuid-Costa Blanca Exclusief boetiekproject in het hart van …
$328,794
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Mijas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Wohnungen zum Verkauf inmitten der Natur in Mijas Costa Mijas ist ein vielfältiger und etabl…
$910,998
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$369,888
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wohnungen …
$323,652
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Torrevieja, Spanien
Penthouse
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Neubauwohnungen im Zentrum von Torrevieja in der Nähe von Playa del Cura Moderne Wo…
$264,701
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Jede Wohnung spiegelt die Essenz der Exklusivität wider: Qualität, modernes Design und Liebe…
$482,449
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen