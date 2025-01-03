Wohnung in einem Neubau Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick

2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea

Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deportiva, die erstklassige Sportanlagen bietet. Diese ruhige und familienfreundliche Lage ist ideal für diejenigen, die einen ruhigen und dennoch aktiven Lebensstil in der Nähe von Benidorm und Altea suchen.

Diese Häuser bieten bequemen Zugang zu allen wichtigen Annehmlichkeiten an: Das nächste Einkaufszentrum ist nur 0,5 km entfernt, das Stadtzentrum von La Nucia 2 km, die Strände von Benidorm 9 km, Altea 11 km, der nächste Golfplatz 12 km, das Stadtzentrum von Alicante 45 km und der Flughafen Alicante-Elche ca. 61 km vom Projekt entfernt, was eine hervorragende regionale und internationale Anbindung gewährleistet.

Die Anlage verfügt über landschaftlich gestaltete Gemeinschaftsbereiche mit einem großen Schwimmbad inmitten üppiger Vegetation, einem voll ausgestatteten modernen Fitnessstudio, einem Club für die Bewohner und Aufzügen in allen Gebäuden. Die Umgebung fördert das Wohlbefinden, den Komfort und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.

Die Wohnungen zum Verkauf in La Nucia, Alicante, bestehen aus Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und Penthäusern, jeweils mit 2 Badezimmern. Die Innenräume verfügen über offene Wohn- und Essbereiche mit viel Tageslicht, moderne Küchen mit zentralen Kochinseln und große Terrassen, die sich ideal für das Leben im Freien eignen. Die Penthäuser bieten private Sonnenterrassen mit atemberaubendem Blick auf das Meer und die Berge. Alle Wohnungen verfügen über eine private Garage, und die Grundrisse sind auf Funktionalität, Komfort und ein helles, modernes Design ausgerichtet.

ALC-01104