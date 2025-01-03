  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Fuengirola, Spanien
von
$1,32M
;
37
ID: 27928
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Stadt
    Fuengirola

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola

Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sportzentren, Nachtclubs und Restaurants.

Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola befinden sich in einem Gebiet, das an Benalmadena grenzt. Außerdem sind die Wohnungen nur 15 Minuten vom Flughafen Malaga entfernt.

Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in einer Anlage mit Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Anlage bietet einzigartige Meerblick, da sie sich auf einem Hügel befindet. In der Anlage gibt es Gemeinschaftsgärten, einen Außenpool, einen Sportclub mit Schwimmbädern, Tennisplätzen und ein SPA mit beheizten Innenpools.

Die Wohnungen in der Anlage sind mit einem offenen Konzept gestaltet, das den Nutzen von Tageslicht maximiert.


AGP-00623

Standort auf der Karte

Fuengirola, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen

