Wohnung in einem Neubau Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola

Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola

Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sportzentren, Nachtclubs und Restaurants.

Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola befinden sich in einem Gebiet, das an Benalmadena grenzt. Außerdem sind die Wohnungen nur 15 Minuten vom Flughafen Malaga entfernt.

Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in einer Anlage mit Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Anlage bietet einzigartige Meerblick, da sie sich auf einem Hügel befindet. In der Anlage gibt es Gemeinschaftsgärten, einen Außenpool, einen Sportclub mit Schwimmbädern, Tennisplätzen und ein SPA mit beheizten Innenpools.

Die Wohnungen in der Anlage sind mit einem offenen Konzept gestaltet, das den Nutzen von Tageslicht maximiert.

AGP-00623