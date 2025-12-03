  1. Realting.com
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$466,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$479,456
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
von
$312,832
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88–102 m²
4 Immobilienobjekte 4
Moderner Wohnkomplex in Mil Plumeras, perfekt integriert in eine privilegierte Umgebung, nur 750 Meter von einem der schönsten Strände des Mittelmeers entfernt. Die erste Phase besteht aus 24 hochwertigen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 12 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0
359,393 – 464,071
Wohnung 3 zimmer
102.0
378,003 – 436,157
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
OneOne
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$726,716
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$631,479
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$480,570
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$427,825
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
