Wohnung in einem Neubau Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area

Erstaunliche Aussichten BREEAM-zertifizierte Wohnungen mit großen Terrassen in Fuengirola

Dieses Projekt befindet sich in der Gemeinde Fuengirola. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, rühmt sich das geschäftige und pulsierende Fuengirola mit schönen Sandstränden, ausgezeichneten Annehmlichkeiten und einer lebhaften Atmosphäre das ganze Jahr über. Fuengirola bietet eine große Auswahl an Geschäften, Restaurants und Bars, hervorragende Bildungseinrichtungen und Gesundheitsfürsorge, zahlreiche Golfplätze, Wassersportmöglichkeiten und kulturelle Attraktionen wie das Sohail Castle und den Bioparc Fuengirola. Der jüngste Immobilientrend ist das Wachstum des Luxusmarktes, auf dem Käufer aus dem gehobenen Segment nach exklusiven Wohnungen mit erstklassigen Annehmlichkeiten suchen.

Die Wohnungen zum Verkauf in Fuengirola sind strategisch günstig gelegen, da sie an der Grenze der drei Gemeinden Fuengirola, Mijas und Benalmadena liegen und über die Hauptautobahn A7 gut erreichbar sind. Lokale Geschäfte, ein renommiertes Restaurant und ein Supermarkt sind zu Fuß erreichbar. Das Projekt ist 2,5 km von den örtlichen Sandstränden und der Haltestelle des Nahverkehrszugs, 3,5 km von Benalmadena Pueblo und 8 km vom Zentrum von Fuengirola entfernt. Der internationale Flughafen von Málaga ist 16 km und Marbella und Puerto Banus sind 35 km entfernt.

Die luxuriöse Anlage befindet sich auf einem erhöhten Grundstück mit Blick auf die Küste und das Mittelmeer. Der umweltbewusste Ansatz beim Bau und Design dieses Projekts wird zu einem schwer zu erreichenden BREEAM-Zertifikat führen - einer international anerkannten Methode zur Bewertung und Umweltzertifizierung von Gebäuden. Es handelt sich um eine private, geschlossene Wohnanlage mit außergewöhnlichen Gemeinschaftseinrichtungen: weitläufige Grünflächen, Außenpools für Erwachsene und Kinder, ein Wellnessbereich, ein Picknick- und Grillplatz, ein Gartenbereich mit Bauernmarkt, ein Geschäfts- und Konferenzzentrum und eine Sauna. Darüber hinaus erhalten die Eigentümer eine Platin-Karte, mit der die Bewohner Zugang zu einer Reihe exklusiver Angebote und Vorteile in der Makro-Gemeinschaftszentrale haben - einem 5-Sterne-Hilton Sports Club and Spa Hotel.

Dieses Projekt ist ein Meisterwerk des modernen Wohnens, das Energieeffizienz, erstklassige Oberflächen, spektakuläre Meerblicke und großzügige Terrassen miteinander verbindet. Sie bietet eine harmonische Mischung aus Luxus und Nachhaltigkeit und ist damit die ideale Wohnung für alle, die Wert auf Stil und verantwortungsvolles Leben legen. Die Luxuswohnungen verfügen über Klimaanlage, Fußbodenheizung, 2 Parkplätze mit Ladestation für Elektrofahrzeuge, einen Abstellraum, italienische Markeneinbauküchen, eine App für Concierge-Dienste und ein Hausautomatisierungssystem.

AGP-00909