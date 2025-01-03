  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Denia
  4. Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Denia, Spanien
von
$417,916
;
28
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27895
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Denia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante

Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Region Costa Blanca. Die Wohnungen direkt am Meer sind die ideale Wahl für Strandliebhaber.

Das Projekt ist von einer Vielzahl von Einrichtungen des täglichen und sozialen Lebens umgeben, darunter erstklassige Restaurants, Konzeptbars, Supermärkte, Apotheken und Bushaltestellen. In etwa einer Stunde erreicht man den Flughafen von Alicante und den AVE-Schnellzugbahnhof, der als wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Alicante und Madrid dient.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Denia Spanien befinden sich in einem Wohnprojekt direkt an den Sandstränden von Dénia und bieten große Gemeinschaftsbereiche und eine Reihe von sozialen Einrichtungen. Den Bewohnern stehen Gemeinschaftsschwimmbecken für Erwachsene und Kinder, Fußbäder, Außenduschen, Gartenanlagen, Sicherheitskameras und ein direkter Zugang zum Strand zur Verfügung.

Der Komplex bietet Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern, die jeweils über ein geräumiges Wohnzimmer mit moderner offener Küche und großen Schiebefenstern verfügen, die den atemberaubenden Blick auf das Meer freigeben an. Die Wohnungen in Strandnähe werden schlüsselfertig übergeben und verfügen über eine verstärkte Eingangstür, motorisierte Jalousien, eine vorinstallierte Klimaanlage, LED-Beleuchtungssysteme, aerothermisches Warmwasser, eine voll ausgestattete Küche mit Geräten und einem Geschirrspüler. Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sie ein Maximum an natürlichem Sonnenlicht erhalten und von einer warmen Brise profitieren.


ALC-00277

Standort auf der Karte

Denia, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Meerblick-Häuser in der natürlichen Umgebung von Estepona
Estepona, Spanien
von
$755,780
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$353,168
Wohnanlage Thiar Village
Orihuela, Spanien
von
$311,136
Wohnanlage Innova Sun
Callosa de Segura, Spanien
von
$270,553
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$521,512
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$417,916
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$400,258
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$547,411
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Wohngebäude Luxuswohnungen mit Meerblick in Fuengirola
Fuengirola, Spanien
von
$1,32M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen in Anlage mit Umfangreichen Annehmlichkeiten in Renommierter Lage in Fuengirola Die Wohnungen befinden sich in Fuengirola, einem Touristenort, der zwischen den anderen berühmten Städten Benalmadena und Mijas liegt. Fuengirola bietet alle Annehmlichkeiten, einschließlich Bars, Sport…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen