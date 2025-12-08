  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Denia
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Denia, Spanien

Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$414,331
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Alle anzeigen Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–112 m²
7 Immobilienobjekte 7
Caelus ist das erste Projekt in der Talasa Utopian Village Anlage, die zunächst 51 Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern umfasst. Die Talasa Caelus-Gebäude sind als kompaktes und effizientes Volumen konzipiert, um sowohl im Winter als auch im Sommer die optimale Temperatur in Ihr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
284,291
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 80.0
337,886 – 452,069
Wohnung 3 zimmer
98.0 – 99.0
412,454 – 553,434
Stadthaus
93.0 – 112.0
454,399 – 505,664
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Denia, Spanien
von
$266,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 63–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
In Edenia wird jeder Tag mit dem Licht des Mittelmeers gefüllt. Diese Wohnanlage in El Verhela liegt nur 200 Meter vom Strand entfernt und ermöglicht es Ihnen, das Meer in wenigen Schritten zu genießen und in der Ruhe einer natürlichen und entspannten Umgebung zu atmen.Der Komplex bietet Häu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
267,979
Wohnung 2 zimmer
95.0
393,812
Wohnung 3 zimmer
140.0
487,022
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
