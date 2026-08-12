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Ist es möglich, in Spanien ohne Staatsbürgerschaft eine Immobilie zu kaufen?
Ja, Ausländer dürfen Immobilien in Spanien kaufen, ohne einen Aufenthaltsstatus zu haben. Für den Kauf benötigen Sie lediglich Ihren nationalen Pass und eine Identifikationsnummer des Ausländers, die Sie beim spanischen Konsulat erhalten können.
Können Ausländer eine in Spanien gekaufte Immobilie vermieten?
Ja, alle Ausländer haben dieses Recht. In den meisten Teilen des Landes müssen Touristen eine spezielle Touristenlizenz erwerben, um einen Wohnraum zu vermieten. Der Eigentümer muss außerdem Steuern in Höhe von 24 % bis 45 % des jährlichen Mietbetrags entrichten.
Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter für eine Wohnung in Spanien?
Immobilienpreise in Spanien sind unterschiedlich. Die Kosten pro Quadratmeter Immobilien zum Verkauf in Spanien liegen zwischen 1000 und 5000 Euro, je nach Lage des Hauses oder der Wohnung. In den elitären Bezirken von Madrid und Barcelona können die Immobilienpreise in Spanien bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter erreichen.
In welchen spanischen Städten kaufen Menschen am häufigsten Häuser oder Wohnungen?
Die Nachfrage nach Immobilien in Madrid, Barcelona und Valencia ist groß. Fans von Resorts kaufen am liebsten Immobilien in Spanien auf Ibiza, Mallorca und Teneriffa.