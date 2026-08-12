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Wohnimmobilien in Spanien

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Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
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Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 159 m2 gebaut. Präsentiert von…
$604,244
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Wohnung 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
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Wohnung 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalusien. 4 Bett · 2 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentier…
$676,767
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Penthouse in O Irixo, Spanien
Penthouse
O Irixo, Spanien
$2,71M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in El Chaparral. 2 Bett · 1 Bad · 62 m2 gebaut. Präsentiert von…
$340,946
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Haus 4 zimmer in Polop, Spanien
Haus 4 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Exklusive Promotion für den Verkauf neuer Villen in Polop, geschaffen, um den mediterranen L…
$888,496
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$542,090
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Wohnung 2 zimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Torrevieja, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnung im dritten Stock mit Terrasse und moderner Renovierung in einem neuen Gebäude mit Au…
$300,058
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Estepona. 2 Bett · 2 Bad · 84 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$427,512
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Haus 6 Schlafzimmer in Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 869 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Madroñal. 6 Bett · 7 Bad · 869 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$8,09M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
2-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Málaga. 2 Bett · 2 Bad · 60 m2 gebaut. Präsentie…
$352,532
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benahavís. 3 Bett · 2 Bad · 128 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$530,532
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Neubauwohnungen und Reihenhäuser in El Raso (Guardamar del Segura) Exklusive Neubauanlage i…
$434,969
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 115 m2 gebaut. Präsentiert…
$918,895
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Torrevieja, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Lagoons Village by TM befindet sich in inmitten der wunderschönen Naturlandschaft von »Las L…
$397,191
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Bungalow in Pilar de la Horadada, Spanien
Bungalow
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Nieuwbouwwoningen in Pilar de la Horadada, vlak bij het strand en het stadscentrum Een mode…
$362,741
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$328,183
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Haus 3 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Estepona. 3 Bett · 2 Bad · 131 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE…
$1,13M
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Bungalow in Torre-Pacheco, Spanien
Bungalow
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Nieuwbouwwoningen en bungalows in het Santa Rosalia Lake and Life Resort Exclusieve woninge…
$401,694
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Haus 4 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in La Duquesa. 4 Bett · 4 Bad · 210 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$1,33M
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Wohnung 2 zimmer in Finestrat, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/2
Code 20260721155246Das Touristenapartment Nr. 4 mit zwei separaten Schlafzimmern und Meerbli…
$233,887
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$323,636
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Haus 3 zimmer in Finestrat, Spanien
Haus 3 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wir präsentieren eine außergewöhnliche Villa in einer der begehrtesten Gegenden von Finestra…
$797,531
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pilar de la Horadada, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pilar de la Horadada, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In der charmanten Stadt Pilar de la Horadada gelegen, bietet diese Wohnanlage 14 exklusive B…
$362,741
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Reihenhaus in San Pedro del Pinatar, Spanien
Reihenhaus
San Pedro del Pinatar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
In San Pedro del Pinatar gelegen, bieten diese Stadthäuser eine ausgezeichnete Option für di…
$437,039
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Haus 6 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
6-Zimmer-Villa zum Verkauf in Estepona. 6 Bett · 4 Bad · 400 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE…
$1,67M
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Wohnung 2 zimmer in Dehesa de Campoamor, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Dehesa de Campoamor, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Wohnung ohne Möbel in Campoamor, in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftspool, Tenn…
$231,053
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Penthouse in Guardamar del Segura, Spanien
Penthouse
Guardamar del Segura, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In der charmanten Stadt Guardamar del Segura gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine…
$980,166
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Haus 5 Schlafzimmer in Dos Hermanas, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Dos Hermanas, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 322 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Mijas. 5 Bett · 4 Bad · 322 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE Pr…
$1,41M
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Eigenschaftstypen in Spanien

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Spanien

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Leitfaden zum Kauf von Immobilien in Spanien

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Häufig gestellte Fragen zu Immobilien in Spanien

Ist es möglich, in Spanien ohne Staatsbürgerschaft eine Immobilie zu kaufen?

Ja, Ausländer dürfen Immobilien in Spanien kaufen, ohne einen Aufenthaltsstatus zu haben. Für den Kauf benötigen Sie lediglich Ihren nationalen Pass und eine Identifikationsnummer des Ausländers, die Sie beim spanischen Konsulat erhalten können.

Können Ausländer eine in Spanien gekaufte Immobilie vermieten?

Ja, alle Ausländer haben dieses Recht. In den meisten Teilen des Landes müssen Touristen eine spezielle Touristenlizenz erwerben, um einen Wohnraum zu vermieten. Der Eigentümer muss außerdem Steuern in Höhe von 24 % bis 45 % des jährlichen Mietbetrags entrichten.

Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten pro Quadratmeter für eine Wohnung in Spanien?

Immobilienpreise in Spanien sind unterschiedlich. Die Kosten pro Quadratmeter Immobilien zum Verkauf in Spanien liegen zwischen 1000 und 5000 Euro, je nach Lage des Hauses oder der Wohnung. In den elitären Bezirken von Madrid und Barcelona können die Immobilienpreise in Spanien bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter erreichen.

In welchen spanischen Städten kaufen Menschen am häufigsten Häuser oder Wohnungen?

Die Nachfrage nach Immobilien in Madrid, Barcelona und Valencia ist groß. Fans von Resorts kaufen am liebsten Immobilien in Spanien auf Ibiza, Mallorca und Teneriffa.
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