Wohnkomplex Allonbay Azure

Einzigartiges Design mit hochwertigem Bau und hochwertigen Materialien. Der Wohnkomplex Azure Residencial liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, umgeben von Bergen. In den öffentlichen Bereichen gibt es einen Swimmingpool, umfangreiche Gärten, einen Spielplatz, einen voll ausgestatteten Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad.

Die Wohnanlage in Villajoyosa ist eine malerische neue Gegend an der Costa Blanca. In nur wenigen Autominuten erreichen Sie die herrlichen Strände von Villajoyosa: Paradis, Bolnou oder Asparayo. Die Stadt Alicante ist 20 Minuten entfernt. Es gibt auch Bars, Restaurants, Geschäfte, alle Infrastruktur der Stadt. Villajoyosa ist eine gemütliche Stadt, ruhig und charmant, wo Sie sich zu jeder Jahreszeit großartig fühlen.