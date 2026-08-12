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Wohnviertel Adagio
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Benahavis, Spanien
von
$559,724
Eine exklusive Entwicklung in Cancelada, einer der besten Gegenden der Neuen Goldenen Meile von Estepona. Die Wohnanlage verfügt über Duplexe, Einfamilienhäuser mit Garten und / oder großen Terrassen sowie Penthäuser mit Solarium. Die Häuser haben Abstellraum und Garage, und in den meisten…
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Wohnviertel Calle Miró
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Ojen, Spanien
von
$359,384
Neubauwohnungen in Ojén, nur 10 Minuten von Marbella entfernt, in einer ruhigen natürlichen Umgebung mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung. Umfasst einen Parkplatz, einen Abstellraum und eine Energiezertifizierung der Klasse A, die Nachhaltigkeit und erhebliche Energieeinsparungen gewährleis…
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Villa Ispania gorod Kadis
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Taraguilla, Spanien
von
$3,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Verkauf😍La Roca de San DiegoFreistehende Villa, Neubau.Verkauft für 2.700.000 EuroInnenbereich - 436 m2Terrassen - 155 m2Grundstück - 1000 m24 Schlafzimmer6 BadezimmerSauna, Innenpool, Fenster im Keller mit Blick auf den Pool.Panoramablick, Meerblick.5 Minuten zum Hafen Sotogrande50 Minuten …
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Consulting VP Park SRL
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Wohnviertel Pure Sun Residences I y II
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Manilva, Spanien
von
$452,785
Pure Sun Residences ist eine Entwicklung von Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen in einer prächtigen Urbanisation in außergewöhnlicher Lage. Das Projekt kombiniert moderne Designarchitektur mit perfekt studierter Landschaftsgestaltung, die das Gebäude mit seinen umfangreichen Gärten und gemeinsc…
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Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
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Orihuela, Spanien
von
$372,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Ort: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Kosten: ab 340.000 € Datum der Lieferung der Einrichtung: August, Oktober, November 2023   Der Wohnkomplex Playa Flamenca befindet sich in der Gemeinde Oriuela Costa im gleichnamigen Gebiet von Playa Flamenca.   Der Komplex besteht aus m…
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Риэлтор без границ
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Wohnviertel Villa Omega
Wohnviertel Villa Omega
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Benahavis, Spanien
von
$7,96M
Is an exclusive new development located in the heart of Madroñal, Benahavís. This exceptional project comprises two identical contemporary villas, both offering breathtaking panoramic sea views and set within a prestigious gated community with 24-hour security. This villa spans three leve…
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Wohnviertel Villa Valle Romano Estepona
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Estepona, Spanien
von
$2,01M
Modern luxury villa with infinity pool and panoramic views. Introducing a stunning new villa currently under construction in the prestigious Roman Valley, offering unparalleled views and exceptional modern design. This contemporary masterpiece combines minimalist architecture with luxuriou…
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Wohnviertel Alya Mijas Fase 2
Wohnviertel Alya Mijas Fase 2
Wohnviertel Alya Mijas Fase 2
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Mijas, Spanien
von
$605,230
New development of contemporary semidetached homes, located in Riviera del Sol, Mijas. The new homes have 3 and 4 bedrooms and have a built space up to 145m². They are distributed over two floors, including a private garden and the option to have private pool too! Each home has been designe…
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Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
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Wohnviertel NAVIGOLF SUITES
Mijas, Spanien
von
$773,602
Navigolf Suites, the fifth phase of the prestigious residential complex in La Cala de Mijas. An exclusive development of 50 homes with 1, 2 and 3 bedrooms, featuring a terraced architecture that blends seamlessly with the surroundings and offers breathtaking sea views
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Wohnviertel Villa Selene Europa Golf
Wohnviertel Villa Selene Europa Golf
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Mijas, Spanien
von
$2,84M
Located in the extraordinary setting of La Cala Golf in Mijas, this villa is a sophisticated residence featuring contemporary architecture where elegance, nature, and privacy blend in perfect harmony within one of the most sought-after residential enclaves on the Costa del Sol. La Cala Golf…
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Wohnviertel The Meadows
Wohnviertel The Meadows
Wohnviertel The Meadows
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Mijas, Spanien
von
$729,234
Jahr der Inbetriebnahme 2026
The Meadows is a new project in La Cala Golf Resort formed by 26 spacious townhouses in front line golf position with panoramic views of the resort and Mijas valley. South-west orientation. The homes are distributed over 3 levels in a private gated community with communal pool and gardens. …
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Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
Wohnviertel Villa Fo Guang Shan - STUPA
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Benalmadena, Spanien
von
$1,97M
We proudly present an intimate three-bedroom en-suite villa designed to capture breathtaking south-facing panoramic views. Contemporary architecture and thoughtful design ensure comfort, privacy and effortless living. The villa opens with an entrance hall featuring bespoke wardrobes and a s…
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Wohnviertel Vista Lago
Wohnviertel Vista Lago
Wohnviertel Vista Lago
Wohnviertel Vista Lago
Wohnviertel Vista Lago
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Wohnviertel Vista Lago
Benahavis, Spanien
von
$7,96M
A sustainable luxury residential community comprising 18 individually designed villas, set within the exclusive 200-hectare estate of the Real de La Quinta Country Club. Surrounded by breathtaking natural scenery bordering a UNESCO Biosphere Reserve, these exceptional homes are located just …
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Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
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Benahavis, Spanien
von
$10,27M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Lamborghini-Inspirierte Freistehende Villen in Benahavis Costa del Sol Die Villen befinden sich in einer angesehenen Gegend in der Region Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis ist einer der angesehensten Lebensräume in Spanien, ganz zu schweigen von der gesamten Costa del Sol-Region. B…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Abril
Wohnviertel Abril
Wohnviertel Abril
Wohnviertel Abril
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Wohnviertel Abril
Casares, Spanien
von
$486,914
New project consisting of 65 homes with options for 2 and 3 bedrooms, all with a parking space and storage room. All properties have been designed with meticulous attention to detail, making the most of the sun, the landscape, and the sea of the Costa del Sol. Located in Casares, you will f…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Guardamar del Segura, Spanien
von
$264,744
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Carat Phase 1
Wohnviertel Carat Phase 1
Wohnviertel Carat Phase 1
Wohnviertel Carat Phase 1
Wohnviertel Carat Phase 1
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Wohnviertel Carat Phase 1
Fuengirola, Spanien
von
$1,15M
New development located in the heart of Reserva del Higuerón. It is ideally located between the Costa del Sol’s most popular cities: Malaga, the capital, and Marbella, an international benchmark for luxury. With an excellent communication network, it is just a 10 minute drive from Malaga Int…
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Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
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Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$363,409
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
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TEKCE Real Estate
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Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
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Velez Malaga, Spanien
von
$512,066
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Villen mit Meerblick und großzügigen Terrassen in prestigeträchtiger Lage in Málaga Lagos ist ein charmantes Küstendorf am östlichen Ende von Vélez-Málaga, eingebettet zwischen El Morche und Mezquitilla. Dieses kleine Fischerdorf hat seinen traditionellen andalusischen Charakter bewahrt, mit…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
Wohnviertel The Bay Collection
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Benalmadena, Spanien
von
$3,36M
Situated on the highest part of Higueron, the development is the latest addition to our area of detached villas. With magnificent views of the Bay of Fuengirola in the heart of the Costa del Sol, you will feel right at home. Our luxurious houses are unique in design and are tailored to your…
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Wohnviertel Nova Marina
Wohnviertel Nova Marina
Wohnviertel Nova Marina
Wohnviertel Nova Marina
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Wohnviertel Nova Marina
Fuengirola, Spanien
von
$591,578
Discover this exclusive development of 1, 2, and 3-bedroom homes designed to maximize natural light, offering layouts that blend quality, functionality, and comfort. The homes feature spacious terraces with unique architectural designs, perfect for enjoying warm summer nights and sunny wint…
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Wohnviertel Culmia Cala Swing Mijas II
Wohnviertel Culmia Cala Swing Mijas II
Wohnviertel Culmia Cala Swing Mijas II
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Mijas, Spanien
von
$343,570
New development of apartments located in the town of La Cala de Mijas, in the province of Malaga. Located next to the golf course Calanova Golf Club, this exclusive residential combines the tranquility of a residential area with the proximity to the best beaches of the Costa del Sol, offerin…
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Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
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Fuengirola, Spanien
von
$1,91M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Erstaunliche Aussichten BREEAM-zertifizierte Wohnungen mit großen Terrassen in Fuengirola Dieses Projekt befindet sich in der Gemeinde Fuengirola. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, rühmt sich das geschäftige und pulsierende Fuengirola mit schönen Sandstränden, ausgezeichneten Annehmlichke…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Villa Prana - STUPA
Wohnviertel Villa Prana - STUPA
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Benahavis, Spanien
von
$3,78M
We proudly present the latest masterpiece in our exclusive luxury villa portfolio. Designed to capture sweeping panoramic views, it showcases the craftsmanship, elegant detailing, and advanced specifications that define all our projects. Balancing contemporary architecture with cutting-edge …
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Wohnviertel Villa Alcalá del Valle
Wohnviertel Villa Alcalá del Valle
Coin, Spanien
von
$954,488
Discover this spectacular villa in Coín, a true oasis of peace nestled in a stunning natural setting. Surrounded by lush nature and boasting breathtaking panoramic views, this property offers the perfect balance of tranquility, privacy, and beauty. The home stands out for its elegant and br…
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Wohnviertel Cala Serena Sun
Wohnviertel Cala Serena Sun
Wohnviertel Cala Serena Sun
Wohnviertel Cala Serena Sun
Wohnviertel Cala Serena Sun
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Wohnviertel Cala Serena Sun
Mijas, Spanien
von
$769,051
New residential complex designed for your comfort and that of yours, where each day can be better than the last. This exclusive development consists of 68 semi-detached single-family homes, with 3 and 4 bedroom options. Distributed in 8 rows, 6 of them have a basement for parking and stora…
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Wohnviertel Tresora Villa B
Wohnviertel Tresora Villa B
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Benahavis, Spanien
von
$5,68M
An exclusive residential development in La Quinta, a gated community with 24-hour security. Perfectly situated between the Mediterranean Sea and La Concha Mountain, it offers exceptional panoramic views. The abundance of natural green spaces in the surrounding area provides a sense of peac…
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Wohnviertel Swing & Sea Luxury Villas
Wohnviertel Swing & Sea Luxury Villas
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Estepona, Spanien
von
$1,49M
Elegance and exclusivity on the Costa del Sol. Discover this wonderful new luxury project, a prestigious complex of 14 detached villas located in an exceptional setting in Estepona, Malaga. Frontline golf of the prestigious Azata Golf Club, with stunning sea views. The project offers exc…
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Wohnviertel Villa Brisa
Wohnviertel Villa Brisa
Wohnviertel Villa Brisa
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Benahavis, Spanien
von
$2,72M
Modern 4-Bedroom Villa for Sale in El Paraíso, New Golden Mile, Marbella. Tucked away in the serene residential enclave of El Paraíso, this stylish contemporary villa offers refined living on Marbella’s New Golden Mile, just minutes from Puerto Banús, San Pedro, and Estepona. Spread across…
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Wohnviertel Infinity Views
Wohnviertel Infinity Views
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Wohnviertel Infinity Views
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Torrox Park, Spanien
von
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
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Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
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Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78–79 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
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EspanaTour
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Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
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Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
Wohnviertel Villa Sirio Sotogrande
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San Roque, Spanien
von
$5,97M
The villa is conceived as the superimposition of two clearly distinct volumes: a completely open and transparent base, and a more solid upper section that appears to rest lightly on the lower level. This contrast between mass and transparency defines the project’s architectural identity. Th…
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Wohnviertel Lantana Residencial Boutique
Wohnviertel Lantana Residencial Boutique
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Mijas, Spanien
von
$256,557
Discover a new concept of urban living, where sophisticated design meets modern comfort. Each home has been carefully designed to offer a unique, intimate atmosphere with personality. 58 boutique apartments with high-end finishes, functional layouts, and impeccable attention to detail—space…
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Wohnviertel Mare Fase I
Wohnviertel Mare Fase I
Wohnviertel Mare Fase I
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San Pedro Alcantara, Spanien
von
$1,66M
New residential complex of apartments and penthouses with 3 to 4 bedrooms and 2 and 3 bathrooms just 4 minutes walk from the promenade and 3 minutes from the old town of San Pedro de Alcántara, in the new expansion area towards the sea of ​​Marbella close to Puerto Banús called Nueva Alcánta…
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Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
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Villajoyosa, Spanien
von
$488,525
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Spanien
von
$374,375
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
Wohnviertel Villa Zen
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San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,26M
Step into a world of unparalleled luxury in this stunning newly built villa located in the exclusive Las Brisas area of ​​Nueva Andalucía, Marbella. This exquisite property is a jewel of the Costa del Sol, offering a perfect blend of contemporary elegance and Mediterranean charm. Situated …
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Wohnviertel Villa Satori
Wohnviertel Villa Satori
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San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,94M
Discover the epitome of refined living, an extraordinary newly built residence located in the prestigious enclave of Nueva Andalucía, Marbella. Just a stone's throw from the exclusive golf club of the world-famous Puerto Banús marina, this generous plot of over 1014.36 square metres, with a …
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Wohnviertel Evoque
Wohnviertel Evoque
Wohnviertel Evoque
Wohnviertel Evoque
Wohnviertel Evoque
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Wohnviertel Evoque
Fuengirola, Spanien
von
$510,805
An extraordinary residential project in the modern area of ​​Higuerón, designed to offer a unique experience thanks to its comprehensive selection of first-class amenities. Perched on a gentle hill in El Higuerón, a residential development designed for those seeking more than just a home: a…
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Wohngebäude Wohnungen mit Meerblick inmitten der Natur in Mijas Malaga
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Mijas, Spanien
von
$714,725
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wohnnungen in einer natürlichen Lage in Mijas Malaga Dieser Komplex befindet sich in Mijas, im Stadtteil Cerrado del Águila in Mijas, einem eleganten Wohn- und Golfresort inmitten sanfter Hügel, nur wenige Kilometer von der Mittelmeerküste entfernt. Das Herzstück ist ein wunderschön angelegt…
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Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
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Wohnviertel Tailor-Made Villa Manilva
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Estepona, Spanien
von
$2,27M
Luxury villa project with building license in place and stunning sea views - only 500 m from the beach Imagine waking up to panoramic sea views in your own luxury villa, just a short walk from the beach. Nestled in a prestigious area, this exclusive villa project offers the perfect blend of…
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Wohnviertel La Mairena
Wohnviertel La Mairena
Wohnviertel La Mairena
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Ojen, Spanien
von
$3,36M
Discover the Villa of Your Dreams in a Luxurious and Tranquil Environment. This contemporary villa is everything one could dream and desire. With a design that combines luxury and charm, this property offers an unparalleled living experience where tranquility and privacy are top priorities.…
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Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
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Guardamar del Segura, Spanien
von
$290,425
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
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Wohnviertel Villa Entrelagos I
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Mijas, Spanien
von
$1,68M
This villa is a stunning modern home located within the prestigious La Cala Golf community in Mijas. Ideally situated in the heart of the resort, this luxurious villa is within easy reach of all the amenities of La Cala Golf, as well as the charming village of La Cala de Mijas and its renow…
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Wohnviertel Amphora Beach Residences Phase 3
Wohnviertel Amphora Beach Residences Phase 3
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Manilva, Spanien
von
$364,048
In your new home in the area of Manilva you will be surrounded by what really matters: nature, sea and your loved ones, thanks to the tranquility of living away from an electric, fast and routine life. It is located on the border between the provinces of Cádiz and Málaga, a privileged place…
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Wohnviertel Villa Halo
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San Roque, Spanien
von
$11,15M
Located in the exclusive La Reserva de Sotogrande, this residence embodies the ultimate in sustainable luxury. Situated in a privileged position facing the golf course, it offers uninterrupted views of the impeccable greens and the glittering Mediterranean Sea. Designed with special attentio…
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Wohnviertel Villa Ana
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Artola, Spanien
von
$3,98M
Contemporary villa on 3 levels in Artola, Cabopino. Privileged location with views to the coast and nature. 5 en-suite bedrooms and 2 separate toilets on two levels. The first level has space for a gymnasium, cinema room and laundry room, plus a parking area for 2/3 cars. High ceilings an…
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Wohnviertel Jardines de las Lagunas Phase 2
Wohnviertel Jardines de las Lagunas Phase 2
Wohnviertel Jardines de las Lagunas Phase 2
Wohnviertel Jardines de las Lagunas Phase 2
Wohnviertel Jardines de las Lagunas Phase 2
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Mijas, Spanien
von
$468,257
The development belongs to a master plan that contemplates the development of several residential complexes, parks and a new commercial area. And, if that were not enough, just a few minutes walk away is the ambitious Great Park of the Costa del Sol, a 350,000 m2 park where leisure and sport…
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Wohnviertel Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
Wohnviertel Obra Nueva en Granada - Horno de Vidrio
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Casares, Spanien
von
$265,072
Jahr der Inbetriebnahme 2025
In einer einzigartigen Enklave am Fuße der majestätischen Alhambra gelegen, definiert diese exklusive Boutique mit nur 14 Etagen das Konzept von Luxus und Komfort im Herzen von Granada neu. Jede der Etagen wurde entworfen, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, in dem sich die Moderne…
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Wohnviertel Finca Cortesin Green 10 Villa 13
Wohnviertel Finca Cortesin Green 10 Villa 13
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Casares, Spanien
von
$5,69M
Nestled in the exclusive Finca Cortesin Resort, this magnificent villa showcases captivating architecture that offers a contemporary twist on golfside living. As you arrive, a private driveway welcomes you, providing convenient covered parking spaces for two cars. Spread across two floors,…
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Wohnviertel MOON 64
Wohnviertel MOON 64
Wohnviertel MOON 64
Wohnviertel MOON 64
Wohnviertel MOON 64
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Wohnviertel MOON 64
Manilva, Spanien
von
$434,355
Jahr der Inbetriebnahme 2028
In the heart of Los Hidalgos, Manilva, Málaga, the new MOON 64 development is presented, a unique opportunity for those seeking quality of life and comfort on the Costa del Sol. This residential complex offers a selection of ground floor apartments, middle floor apartments, and penthouses, e…
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Wohnviertel Nikki Living Villas
Wohnviertel Nikki Living Villas
Wohnviertel Nikki Living Villas
Wohnviertel Nikki Living Villas
Wohnviertel Nikki Living Villas
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Marbella, Spanien
von
$1,25M
Discover unparalleled luxury with this project, an exclusive villa development in Nueva Andalucía, Marbella. This innovative concept combines the ownership of a private residence with the enjoyment of high-end, premium hotel services. Located in a prime area of Marbella on the Costa del So…
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Wohnviertel Magna Torremolinos Fase 2
Wohnviertel Magna Torremolinos Fase 2
Wohnviertel Magna Torremolinos Fase 2
Wohnviertel Magna Torremolinos Fase 2
Wohnviertel Magna Torremolinos Fase 2
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Wohnviertel Magna Torremolinos Fase 2
Torremolinos, Spanien
von
$468,712
We are pleased to present a residential development designed to become one of the most attractive and sought-after projects on the Costa del Sol. Strategically located next to La Carihuela and just minutes from the city of Málaga, this project combines location, design, scale, and lifestyle…
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Wohnviertel LOOA Estepona
Wohnviertel LOOA Estepona
Wohnviertel LOOA Estepona
Wohnviertel LOOA Estepona
Wohnviertel LOOA Estepona
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Wohnviertel LOOA Estepona
Estepona, Spanien
von
$583,614
Discover an exclusive boutique residential development in one of the most sought-after locations on the Costa del Sol. A unique project that combines contemporary design, architectural elegance, and a privileged location just minutes from the sea, created for those seeking an exceptional liv…
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Wohnviertel Brisas 12
Wohnviertel Brisas 12
Wohnviertel Brisas 12
Wohnviertel Brisas 12
Wohnviertel Brisas 12
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Wohnviertel Brisas 12
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,77M
This luxurious property, designed by a renowned architectural firm and developed by Nordic Group, exemplifies modern Scandinavian elegance combined with supreme comfort. With an impressive 648 square meters spread over three floors, this villa offers abundant natural light and stunning view…
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Wohnviertel Idilia Meraki
Wohnviertel Idilia Meraki
Wohnviertel Idilia Meraki
Wohnviertel Idilia Meraki
Wohnviertel Idilia Meraki
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Wohnviertel Idilia Meraki
Benagalbon, Spanien
von
$790,667
Exclusive development of single-family homes with meticulous design, located just 5 minutes from the sea and established areas in Rincón de la Victoria. Its beautiful beaches, proximity to all types of services, and incomparable landscapes make this municipality an exceptional place to live.…
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Wohnviertel Villa Gala Selwo
Wohnviertel Villa Gala Selwo
Wohnviertel Villa Gala Selwo
Wohnviertel Villa Gala Selwo
Wohnviertel Villa Gala Selwo
Resinera Voladilla, Spanien
von
$2,95M
Located in the heart of La Resina Golf, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set within a privileged natural environment where tranquillity, privacy and quality of life become the defining elements. Surrounded by prestigious golf courses and pro…
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Wohnviertel Capri Fase 3
Wohnviertel Capri Fase 3
Wohnviertel Capri Fase 3
Wohnviertel Capri Fase 3
Wohnviertel Capri Fase 3
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Wohnviertel Capri Fase 3
Resinera Voladilla, Spanien
von
$510,805
Exclusive apartment complex with Mediterranean essence located in the resin golf just 10 minutes from San Pedro de Alcantara, and 15 minutes from Puerto Banus. Surrounded by mountainous environment and 10 minutes from the beach. It guarantees maximum privacy and optimizes the use of sunligh…
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Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
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Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Forest Bay
Benahavis, Spanien
von
$10,35M
Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry roo…
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Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
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Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
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Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$776,942
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 5
Häuser mit Golfplatzblick und Energieeffizienzklasse „A“ in einer privilegierten Gegend von Mijas Diese neue Wohnanlage befindet sich in Mijas, einer der begehrtesten Gemeinden an der Costa del Sol. Die Region bietet eine vielfältige Mischung aus traditioneller spanischer Kultur, modernen An…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Mosher Collection
Wohnviertel Mosher Collection
Wohnviertel Mosher Collection
Wohnviertel Mosher Collection
Wohnviertel Mosher Collection
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Benalmadena, Spanien
von
$995,444
Discover an exclusive new residential development comprising 44 elegant two- and three-bedroom homes, set in one of the most privileged areas of Benalmádena. Surrounded by nature and boasting spectacular open views of the Mediterranean Sea, this development has been designed to offer a sophi…
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Wohnviertel BREEZE
Wohnviertel BREEZE
Wohnviertel BREEZE
Wohnviertel BREEZE
Wohnviertel BREEZE
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Wohnviertel BREEZE
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$750,505
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Breeze ist ein spektakuläres Projekt mit 34 erstaunlichen Apartments und Penthäusern mit 2,3 und 4 Schlafzimmern in perfekter Lage, damit Sie den mediterranen Lebensstil genießen können. Es befindet sich derzeit im Bau und schreitet mit der gleichen Sorgfalt und Details voran, die jede sein…
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Wohnviertel Villa Evania Selwo
Wohnviertel Villa Evania Selwo
Wohnviertel Villa Evania Selwo
Wohnviertel Villa Evania Selwo
Wohnviertel Villa Evania Selwo
Wohnviertel Villa Evania Selwo
Wohnviertel Villa Evania Selwo
Resinera Voladilla, Spanien
von
$4,54M
Located in the heart of La Panera, one of Estepona’s most promising and sophisticated residential areas, the villa is set in a privileged natural setting where tranquility, privacy, and quality of life are its defining features. Surrounded by prestigious golf courses and expansive protected…
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Wohnviertel Palo Alto Villas
Wohnviertel Palo Alto Villas
Wohnviertel Palo Alto Villas
Wohnviertel Palo Alto Villas
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Wohnviertel Palo Alto Villas
Ojen, Spanien
von
$3,87M
New collection of luxury villas in the foothills of the Sierra de Las Nieves nature reserve, looking over the centre of Marbella and stunning views of the bustling town and the Mediterranean Sea. This exclusive, gated community offers a choice of four different styles of luxury villa, in a…
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Wohnviertel Zenity Blau II
Wohnviertel Zenity Blau II
Wohnviertel Zenity Blau II
Wohnviertel Zenity Blau II
Wohnviertel Zenity Blau II
Wohnviertel Zenity Blau II
Wohnviertel Zenity Blau II
Estepona, Spanien
von
$523,319
An exclusive project consisting of 2, 3, and 4-bedroom apartments, designed to offer you maximum comfort and well-being. Located in a privileged setting, this development is the perfect place to find the happiness and relaxation you deserve. The development boasts excellent facilities, suc…
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Wohnviertel Blue Wave
Wohnviertel Blue Wave
Wohnviertel Blue Wave
Wohnviertel Blue Wave
Wohnviertel Blue Wave
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Wohnviertel Blue Wave
Manilva, Spanien
von
$466,436
Promotion of exclusive homes with spacious terraces that rise on the hill, making you feel like the world is at your feet. A residential complex located in Manilva, by the Mediterranean Sea, with a warm climate and a delightful gastronomy. You will find 784 km of Mediterranean coastline, 11…
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Wohnviertel Solenne
Wohnviertel Solenne
Wohnviertel Solenne
Wohnviertel Solenne
Wohnviertel Solenne
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Wohnviertel Solenne
Benahavis, Spanien
von
$1,19M
A boutique complex located in the heart of the Costa del Sol's Golden Triangle, where the landscape unfolds in stunning layers, with rolling green hills and the deep blue Mediterranean stretching to the horizon. The commitment to an elevated lifestyle is evident in every detail of its caref…
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Wohngebäude Neue Wohnungen mit Meerblick in Málaga Termica Beach Project
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Malaga, Spanien
von
$4,21M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Wohnungen am Strand in der Nähe von Annehmlichkeiten in Málaga Termica Beach Project Málaga ist die Stadt an der Costa del Sol. Sie ist bekannt für ihre Strände, ihr kulturelles und historisches Erbe und ihr aktives Leben. Málaga ist nicht nur das Tor zur Costa del Sol, sondern auch eine dyn…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel CASATALAYA RESIDENCES
Wohnviertel CASATALAYA RESIDENCES
Wohnviertel CASATALAYA RESIDENCES
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Benalmadena, Spanien
von
$853,237
An exclusive boutique complex of 28 apartments in the highly sought-after area of Torremuelle, Benalmádena. Each residence has been carefully designed to offer a superior living experience, with exceptional amenities that will elevate the level of services
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Wohnviertel Residencial Albatros XV
Wohnviertel Residencial Albatros XV
Wohnviertel Residencial Albatros XV
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Wohnviertel Residencial Albatros XV
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San Pedro Alcantara, Spanien
von
$535,833
New development that offers apartments with 2-,3- and 4-bedrooms. It is a beautiful new development in a very privileged location, and it has an amazing roof-top swimming pool for owners to enjoy the sun with unrestricted access and beautiful views. The development boasts a magnificent m…
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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La Nucia, Spanien
von
$517,750
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
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Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
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Casares, Spanien
von
$528,495
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Neue Wohnimmobilien mit Solariums und Terrassen in Casares Costa Casares Costa ist eine charmante Küstenregion in der Gemeinde Casares, die andalusische Tradition mit mediterranem Lebensstil verbindet. Die Region ist bekannt für ihre Sandstrände, ihre ruhige Atmosphäre und ihre natürliche Sc…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Dunique Marbella
Wohnviertel Dunique Marbella
Wohnviertel Dunique Marbella
Wohnviertel Dunique Marbella
Wohnviertel Dunique Marbella
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Wohnviertel Dunique Marbella
Ricmar, Spanien
von
$5,92M
New and distinctive and unrivalled project beyond any other new development on Marbella’s coastline. A first-class residential project located beachfront on one of the last available plots facing the wonderful beaches in one of Marbella's most sought-after locations. It offers 96 spacious ap…
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Wohnviertel Absolute Estepona
Wohnviertel Absolute Estepona
Wohnviertel Absolute Estepona
Wohnviertel Absolute Estepona
Wohnviertel Absolute Estepona
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Wohnviertel Absolute Estepona
Estepona, Spanien
von
$732,647
Located on the Costa del Sol, this boutique complex of 24 homes overlooks the Mediterranean and offers a wonderful spectacle of light and tranquility. Live the lifestyle you deserve in this dreamlike enclave and get ready for a great experience! Known for its beaches, lush vegetation an…
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Wohnviertel Enebros - Fase 1
Wohnviertel Enebros - Fase 1
Wohnviertel Enebros - Fase 1
Wohnviertel Enebros - Fase 1
Wohnviertel Enebros - Fase 1
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Wohnviertel Enebros - Fase 1
Benahavis, Spanien
von
$2,50M
New project located in Benahavis district, it represents a significant elevation in the concept, quality and lifestyle hitherto known. The spacious ground floor apartments offer private gardens and swimming pools. The open and bright first floor properties feature generous terraces with st…
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Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
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Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
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Wohnviertel El Bosque Phase II - Villa Stonehaven
Benahavis, Spanien
von
$12,40M
Located on a 3,453 m² plot with over 1,789 m² of built-up area. Distributed over three levels, the architecture blends seamlessly with the forest through large windows. The interior volumes flow seamlessly into the open-plan living, dining, and kitchen areas, extending outside to the terrac…
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Wohnviertel Villa Marbesa
Wohnviertel Villa Marbesa
Wohnviertel Villa Marbesa
Wohnviertel Villa Marbesa
Wohnviertel Villa Marbesa
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Wohnviertel Villa Marbesa
Artola, Spanien
von
$4,43M
New Villa project located in Marbella. This property will be built on 3 floors with panoramic lift consisting of an entrance hall, 3 bedrooms with bathrooms en suite, and a garden with swimming pool, some trees and shrubs and a swimming pool. On the first floor, we have the guest toilet, a…
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Wohnviertel SALVIA I
Wohnviertel SALVIA I
Wohnviertel SALVIA I
Wohnviertel SALVIA I
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Wohnviertel SALVIA I
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$1,48M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Imagine waking up every morning in a paradise of comfort and convenience, where all your daily needs are at your fingertips. We present you with a new standard in lifestyle in our unbeatable new project, carefully designed to bring you the best in comfort, functionality and location. At SALV…
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Wohnviertel Organic Higueron
Wohnviertel Organic Higueron
Wohnviertel Organic Higueron
Wohnviertel Organic Higueron
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Wohnviertel Organic Higueron
Fuengirola, Spanien
von
$1,23M
An exclusive development of 25 contemporary-style homes where architecture, sustainability, and well-being come together to create a unique lifestyle on the Costa del Sol. Each home has been designed to offer maximum comfort, with spacious layouts, large windows, and a careful orientation t…
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Wohnviertel Ayana Estepona
Wohnviertel Ayana Estepona
Wohnviertel Ayana Estepona
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Wohnviertel Ayana Estepona
Estepona, Spanien
von
$847,549
Neues Projekt von 140 exklusiven Apartments und Penthäusern, die alle in üppigen tropischen Gärten in einer Gated Community sitzen. Das Projekt umfasst auch ein eigenes Clubhaus und Spa, mit den Dienstleistungen eines Concierge für die Bewohner zur Verfügung. Das Projekt bietet eine Sammlun…
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Wohnviertel Azure
Wohnviertel Azure
Wohnviertel Azure
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Wohnviertel Azure
Estepona, Spanien
von
$631,396
An exclusive development of 84 luxury homes with spacious interiors, large terraces, spectacular views, communal areas, swimming pool and club area. A few meters from the beach and surrounded by natural areas. Is in a privileged location, very close to stores and restaurants and five minut…
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Wohnviertel Vitae Villas Villa I3
Wohnviertel Vitae Villas Villa I3
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Wohnviertel Vitae Villas Villa I3
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Benahavis, Spanien
von
$4,49M
Gracefully poised along the foothills in Monte Mayor, this villa is a sculptural marvel and an extension of its natural surroundings. Its gentle curves frame sweeping views across the lush valley, pine-covered foothills, and the shimmering Mediterranean beyond. Thoughtfully designed to dis…
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Wohnviertel Haiku Residences
Wohnviertel Haiku Residences
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Benahavis, Spanien
von
$1,09M
A unique project in the exclusive area of ​​Cancelada, on Estepona's New Golden Mile. This privileged enclave, known for its tranquility, natural beauty, and access to first-class services, has become one of the most coveted destinations on the Costa del Sol. The development offers a wide …
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Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
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Estepona, Spanien
von
$563,906
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
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TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
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Orihuela, Spanien
von
$738,563
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Abelias Fase 1
Wohnviertel Abelias Fase 1
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Benalmadena, Spanien
von
$477,813
The exclusive residential complex invites modern living infused with traditional Andalusian charm, all within a community designed for those who value quality and natural beauty. At Finca Doña María, every day is an opportunity to enjoy the best of the Costa del Sol. The duplex penthouses a…
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Wohnviertel Residencial Pacaraima
Wohnviertel Residencial Pacaraima
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Torremolinos, Spanien
von
$733,784
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, wi…
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Wohnviertel 7 Diamonds
Wohnviertel 7 Diamonds
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Benalmadena, Spanien
von
$2,96M
Seven exclusive homes that are not only visually stunning but also highly functional and sustainable, offering a perfect blend of elegance, quality, and eco-conscious design. Residents can enjoy the best of both worlds: the serenity of a private enclave in La Capellania and the convenience …
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Wohnviertel MARINA GOLDEN BAY
Wohnviertel MARINA GOLDEN BAY
Wohnviertel MARINA GOLDEN BAY
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Benalmadena, Spanien
von
$1,14M
Nestled amidst Benalmadena´s vibrant centre and situated adjacent to its picturesque port, Marina Golden Bay offers the perfect blend of city living and seaside luxury. A distinctive project that will house 33 one-, two- and three-bedroom where elegance meets the horizon
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Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
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Estepona, Spanien
von
$522,788
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
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Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
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Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
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Mijas, Spanien
von
$1,60M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Freistehende Villa in einem Ruhigen Wohngebiet mit Bergblick in Mijas Die schicke Villa befindet sich in Mijas, Malaga, in der Region Costa del Sol in Spanien. Die Gegend bietet ein wundervolles Klima, schöne Sandstrände, exklusive Naturschönheiten, gut entwickelte Straßenstrukturen, Sportei…
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Wohnviertel The Avenue Marbella
Wohnviertel The Avenue Marbella
Wohnviertel The Avenue Marbella
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San Pedro Alcantara, Spanien
von
$6,31M
Nestled within the illustrious enclave of Nueva Andalucia, the residential complex provides residents a luxurious escape that embodies the true essence of luxury living. With its privileged location in Nueva Andalucia, residents are granted convenient access to a plethora of nearby amenities…
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Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
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Monforte del Cid, Spanien
von
$544,631
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
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Wohnviertel La Roca 2
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Benalmadena, Spanien
von
$1,98M
New Luxury Development on the Costa del Sol! This development features an exclusive contemporary villa located in Santangelo Norte, Benalmádena. Designed to maximize natural light, privacy, and views of the Mediterranean, this 427 m² property, built on a 576 m² lot, offers an unparalleled…
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Wohnviertel Proa
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El Morche, Spanien
von
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
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Muse
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Wohnviertel The Hills 14
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Wohnviertel The Hills 14
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Wohnviertel The Hills 14
Benahavis, Spanien
von
$22,75M
This is a majestic contemporary villa located in the exclusive gated community with 24-hour security access in El Herrojo Alto, Marbella. The layout includes 3 floors with 8 bedrooms and 8 bathrooms, 2 of the bedrooms with private access. It features an open-concept living area and spacious…
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Wohnviertel Ocean 11
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Wohnviertel Ocean 11
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Bel Air, Spanien
von
$2,90M
Explore our exclusive villa complex in Belair, Marbella. Offering four distinct types of residences — which vary in size, layout, and number of bedrooms (4 and 5 bedrooms). Each villa is carefully designed to provide maximum privacy, comfort, and security, ensuring a superb living experience…
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Wohnviertel Elysea Suites
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Mijas, Spanien
von
$1,20M
A boutique complex of 22, 2 and 3-bedroom flats situated in an elevated position in Mijas Costa. The project will captivate you with its exquisite views of the Mediterranean Sea and its outstanding communal areas, so if you are one of those who appreciate the small pleasures of outdoor livin…
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Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
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La Nucia, Spanien
von
$409,088
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
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TEKCE Real Estate
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Wohnviertel Savia Fase I
Wohnviertel Savia Fase I
Wohnviertel Savia Fase I
Wohnviertel Savia Fase I
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Mijas, Spanien
von
$551,760
New launch in Mijas! Townhouses of new construction in Mijas, Malaga Magnificent residential of townhouses of 3 and 4 bedrooms with gardens and equipped kitchens. With magnificent community services and excellent individual services, it is undoubtedly the best option for those who wish to …
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Spanien

Hypotheken in Polen, Deutschland und Spanien. Alle Details, wie ein Ausländer einen Kredit für Hauskauf bekommen kann
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Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Spanien

Was sind die durchschnittlichen Immobilienpreise in Spanien?

Es gibt Häuser alter Bebauung und neue Gebäude in Spanien, Preise von Entwicklern sind unterschiedlich. Ein Quadratmeter in neuen Wohnhauskomplexen in Spanien kostet durchschnittlich 3000 Euro. Wenn Wohnungen an der Küste beliebter Resorts oder im Zentrum von Metropolen liegt, können die Kosten pro Quadratmeter bis zu 6000-7000 Euro betragen.

In welchen Städten sind Neubauten in Spanien am beliebtesten?

Entwickler bieten neue Wohnprojekte in Spanien an. Erhöhte Nachfrage nach Wohnungen in Neubauten in Spanien in beliebten Ferienorten: Ibiza, Kanaren und Mallorca. Nicht weniger gefragt sind neue Wohnungen in Madrid und Barcelona.

Was ist der Vorteil von spanischen Neubauten gegenüber sekundären Immobilien?

Die Hauptvorteile des neuen Gehäuses ist die einzigartige Planung und Neuheit der Ingenieurkommunikation. Wohnungen in Neubauten in Spanien vom Entwicklerunterscheiden sich auch durch einen größeren Wohnraum.

Wie kauft man in spanischen Neubauten und wie lange dauert es?

Ausländer müssen ein Konto bei einer lokalen Bank eröffnen, um neue Wohngebäude in Spanien zu erwerben und eine NIE-Nummer zu erhalten. Sie müssen dann eine Reservierung für das gewünschte Objekt vornehmen, indem Sie eine Vorzahlung leisten. Als nächstes müssen Sie mit dem Wohnungseigentümer bei einem Notar bezahlen und die Rechte an der Wohnung erhalten. Der gesamte Prozess dauert ungefähr 30-60 Tage.
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