Leitfaden für den Kauf von Neubauten in Spanien
Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Spanien
Was sind die durchschnittlichen Immobilienpreise in Spanien?
Es gibt Häuser alter Bebauung und neue Gebäude in Spanien, Preise von Entwicklern sind unterschiedlich. Ein Quadratmeter in neuen Wohnhauskomplexen in Spanien kostet durchschnittlich 3000 Euro. Wenn Wohnungen an der Küste beliebter Resorts oder im Zentrum von Metropolen liegt, können die Kosten pro Quadratmeter bis zu 6000-7000 Euro betragen.
In welchen Städten sind Neubauten in Spanien am beliebtesten?
Entwickler bieten neue Wohnprojekte in Spanien an. Erhöhte Nachfrage nach Wohnungen in Neubauten in Spanien in beliebten Ferienorten: Ibiza, Kanaren und Mallorca. Nicht weniger gefragt sind neue Wohnungen in Madrid und Barcelona.
Was ist der Vorteil von spanischen Neubauten gegenüber sekundären Immobilien?
Die Hauptvorteile des neuen Gehäuses ist die einzigartige Planung und Neuheit der Ingenieurkommunikation. Wohnungen in Neubauten in Spanien vom Entwicklerunterscheiden sich auch durch einen größeren Wohnraum.
Wie kauft man in spanischen Neubauten und wie lange dauert es?
Ausländer müssen ein Konto bei einer lokalen Bank eröffnen, um neue Wohngebäude in Spanien zu erwerben und eine NIE-Nummer zu erhalten. Sie müssen dann eine Reservierung für das gewünschte Objekt vornehmen, indem Sie eine Vorzahlung leisten. Als nächstes müssen Sie mit dem Wohnungseigentümer bei einem Notar bezahlen und die Rechte an der Wohnung erhalten. Der gesamte Prozess dauert ungefähr 30-60 Tage.