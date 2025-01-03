  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid

Monforte del Cid, Spanien
von
$417,916
12
ID: 27719
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Monforte del Cid

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid

Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt für seine friedliche Atmosphäre und die Nähe zu größeren Städten und bietet eine perfekte Mischung aus Entspannung und guter Erreichbarkeit.

Von der Wohnanlage aus sind mehrere wichtige Einrichtungen und Ausflugsziele leicht zu erreichen: Ein Supermarkt ist nur 2,4 km entfernt, die nächste Schule 3,1 km, das Stadtzentrum von Elche 10,2 km, der bekannte Golfplatz Font del Llop 11,5 km, die Stadt Alicante 15,7 km und die Strände von Santa Pola 22, 4 km und der Flughafen Alicante ist nur 23,9 km entfernt.

Die Wohnanlage umfasst 60 Wohnungen, die sich auf drei moderne Blöcke verteilen, jeweils mit Tiefgaragenstellplätzen und privaten Abstellräumen. Die Bewohner genießen zwei große Gemeinschaftspools, zwei entspannende Whirlpools, landschaftlich gestaltete Grünflächen, einen Coworking Space, Petanque-Plätze, einen Kinderspielplatz und Fahrradabstellplätze, die ein ideales Wohnumfeld für alle Lebensstile schaffen.

Die Wohnungen in Monforte del Cid Alicante zum Verkauf bieten zwischen 88 m² und 136 m² Wohnfläche, mit 2 oder 3 Schlafzimmern und 2 oder 3 Badezimmern. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über Terrassen mit zwei Ausrichtungen, während die Modelle im obersten Stockwerk private Sonnenterrassen bieten. Die Innenräume sind hochwertig ausgestattet mit Einbauschränken, komplett ausgestatteten Badezimmern und modernen Küchen mit Geräten. Große, strategisch platzierte Fenster sorgen das ganze Jahr über für optimale Sonneneinstrahlung und Querlüftung, und jede Einheit verfügt über eine Klimaanlage mit Warm- und Kaltluftkanälen. Die Wohnungen wurden mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und bioklimatischer Architektur entworfen, um den Komfort zu maximieren und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren.


ALC-01071

Monforte del Cid, Spanien
