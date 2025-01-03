Wohnung in einem Neubau Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Costa Blanca Region liegt. Diese Wohnanlage bietet eine erstklassige Gelegenheit, eine Wohnung in Guardamar del Segura zu besitzen, mit erstklassigen sozialen Einrichtungen in einer prestigeträchtigen Umgebung. Die wichtigsten Dienstleistungen wie Supermärkte, Bars, Restaurants und verschiedene Freizeit- und Sportaktivitäten sind bequem in kurzer Zeit erreichbar.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Guardamar del Segura bieten einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Einrichtungen und zum wunderschönen Naturpark La Mata, der sich perfekt für Wander- und Radfahrbegeisterte eignet. Sie sind auch nur 10 Autominuten von den atemberaubenden Stränden von Guardamar, 38 km vom Flughafen Alicante und 80 km vom Flughafen Murcia entfernt.

Diese moderne Wohnanlage bietet ihren Bewohnern Zugang zu einem großen Gemeinschaftspool, üppigen Gärten, einem Kinderspielplatz und einer Tiefgarage.

In diesen modernen Wohnungen gibt es je nach Modell zwei oder drei geräumige Doppelschlafzimmer mit Einbauschränken, zwei Badezimmer, von denen eines ein eigenes Bad für das Hauptschlafzimmer ist, eine ausgestattete offene Küche mit Essbereich und einen großen Wohnbereich mit Fenstertüren, die viel natürliches Licht hereinlassen.

ALC-00932