  4. Wohnung in einem Neubau Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

Guardamar del Segura, Spanien
von
$289,598
;
40
ID: 27853
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Guardamar del Segura

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Costa Blanca Region liegt. Diese Wohnanlage bietet eine erstklassige Gelegenheit, eine Wohnung in Guardamar del Segura zu besitzen, mit erstklassigen sozialen Einrichtungen in einer prestigeträchtigen Umgebung. Die wichtigsten Dienstleistungen wie Supermärkte, Bars, Restaurants und verschiedene Freizeit- und Sportaktivitäten sind bequem in kurzer Zeit erreichbar.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Guardamar del Segura bieten einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Einrichtungen und zum wunderschönen Naturpark La Mata, der sich perfekt für Wander- und Radfahrbegeisterte eignet. Sie sind auch nur 10 Autominuten von den atemberaubenden Stränden von Guardamar, 38 km vom Flughafen Alicante und 80 km vom Flughafen Murcia entfernt.

Diese moderne Wohnanlage bietet ihren Bewohnern Zugang zu einem großen Gemeinschaftspool, üppigen Gärten, einem Kinderspielplatz und einer Tiefgarage.

In diesen modernen Wohnungen gibt es je nach Modell zwei oder drei geräumige Doppelschlafzimmer mit Einbauschränken, zwei Badezimmer, von denen eines ein eigenes Bad für das Hauptschlafzimmer ist, eine ausgestattete offene Küche mit Essbereich und einen großen Wohnbereich mit Fenstertüren, die viel natürliches Licht hereinlassen.


ALC-00932

Standort auf der Karte

Guardamar del Segura, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Andere Komplexe
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Alle anzeigen Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Calp, Spanien
von
$514,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 115–201 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex INFINIUM III befindet sich im renommierten Stadtteil Saladar von Calpe, in der Nähe des berühmten Strandes Arenal Bol und des lebhaften Stadtzentrums. Diese außergewöhnliche Lage bietet den Bewohnern die Möglichkeit, alle Vorteile des Küstenlebens zu genießen, während der ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0 – 119.0
529,753 – 635,703
Wohnung 4 zimmer
201.0
1,04M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$671,020
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Schicke Wohnungen mit Geräumigen Terrassen in einer Abgeschlossenen Anlage in Fuengirola Malaga Die Wohnungen befinden sich in der beliebten Wohngegend von Fuengirola in der Region Costa del Sol. Mit einem wunderbaren Klima, reichhaltigen sozialen Annehmlichkeiten, lebhafter Atmosphäre und n…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Alle anzeigen Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$606,273
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
