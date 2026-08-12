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Villen am Meer in Spanien

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Marbella
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Madrid
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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TekceTekce
Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
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Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 259 m²
Moderne Villen inmitten der Natur in Benahavís Benahavís ist einer der begehrtesten Orte an …
$13,03M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
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Villa in Torrevieja, Spanien
Villa
Torrevieja, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 243 m²
Luxusvilla mit 4 Schlafzimmern am Meer an den Stränden von Orihuela. Große Luxusvilla mit 4 …
$1,03M
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Villa 7 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 7 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 740 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Luxusvilla mit Infinity-Pool, großzügigen Terrassen und traumhaftem Meerblick i…
$2,78M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Villa 6 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 6 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,50M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Superior-Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und herrlich…
$1,45M
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Villa 4 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 4 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 631 m²
Spektakuläre Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strand…
$2,47M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Villa 7 zimmer in el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Villa 7 zimmer
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 506 m²
Luxuriöse freistehende Villa mit 6 Schlafzimmern und Panoramablick auf das Meer in Alicante,…
$4,95M
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Villa 6 zimmer in Polop, Spanien
Villa 6 zimmer
Polop, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 189 m²
Luxuriöse moderne Villa mit geräumigen Zimmern, privatem Pool, wunderschöner Terrasse und he…
$636,570
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 329 m²
Elite-Villa mit großzügigem Wohnbereich, Pool, großartigem Meerblick und großem Keller, gele…
$3,49M
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Villa 6 zimmer in Finestrat, Spanien
Villa 6 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Etagenzahl 4
Geräumige Villen in einer exklusiven Enklave in Finestrat an der Costa Blanca Diese Villen b…
$3,35M
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Villa in Dehesa de Campoamor, Spanien
Villa
Dehesa de Campoamor, Spanien
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 800 m²
Freistehende Villa in Dehesa de Campoamor .
$1,28M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 546 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$6,51M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 701 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$12,78M
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Villa 5 zimmer in Orihuela, Spanien
Villa 5 zimmer
Orihuela, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Fantastische freistehende Villen mit 3 und 4 Schlafzimmern am Strand von Alicante Entdecken …
$1,38M
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Villa 11 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 11 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 275 m²
Etagenzahl 2
Beeindruckende Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Kinoraum und herrlichem…
$5,59M
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Villa 8 zimmer in Teulada, Spanien
Villa 8 zimmer
Teulada, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 610 m²
Etagenzahl 1
Exzellente Superior-Villa mit modernem Design, großzügigen Terrassen, atemberaubendem Meerbl…
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Altea, Spanien
Villa 4 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 458 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Superior Villa mit modernem Design, Infinity-Pool und herrlichem Panoramablick auf…
$2,13M
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Villa 6 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 6 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Meerblick und Golfplatz in Benahavís Diese Villa befindet sich in einer der presti…
$4,93M
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Villa 4 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Villa 4 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 158 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und herrlichem Meerblick in Strandnä…
$480,762
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Villa 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Villa 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Premium-Strandvilla mit Dachterrasse, privatem Garten und Wellness-Spa-Einrichtungen in eine…
$556,896
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Villa 4 zimmer in La Nucia, Spanien
Villa 4 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 4
Freistehende Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Nucia, Alicante Diese schicken Vill…
$698,860
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Immobilienangaben in Spanien

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