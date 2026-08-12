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Büroräume in Spanien

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Barcelona
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Alicante
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Katalonien
10
Valencianische Gemeinschaft
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27 immobilienobjekte total found
Büro 91 m² in Barcelona, Spanien
Büro 91 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 91 m²
Kommerziell mit Mieter in einem modernen Viertel von Barcelona.Umwelt:Universitätskrankenhau…
$260,415
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Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! in Altea, Spanien
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return!
Altea, Spanien
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Office for Sale in Altea Hills, Alicante with Bank-Guaranteed Rent – 7.2% Annual Return! …
$578,060
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Büro 256 m² in Barcelona, Spanien
Büro 256 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 256 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in Barcelona. Umwelt:Bezirk gemischtes Profil: Woh…
$439,812
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TekceTekce
Büro 130 m² in Santa Cruz de Tenerife, Spanien
Büro 130 m²
Santa Cruz de Tenerife, Spanien
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Gewerberäume in Santa CruzGeräumige Geschäftsräume in Santa Cruz. Das geräumige Zimmer ist i…
$188,909
MwSt.
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Büro 990 m² in Barcelona, Spanien
Büro 990 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 990 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem privilegierten zentralen Bereich von Barc…
$2,78M
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Büro 169 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 169 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 169 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$225,157
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Büro 800 m² in Barcelona, Spanien
Büro 800 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 800 m²
Büro zum Verkauf in der modernen Gegend von Barcelona.Umwelt:Universitätskrankenhaus und ein…
$1,74M
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Büro 1 889 m² in Barcelona, Spanien
Büro 1 889 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 1 889 m²
Geschäftsräume in einer privilegierten Gegend der Stadt.Umgebung:das größte Stadion Europas …
$6,13M
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Büro 181 m² in Madrid, Spanien
Büro 181 m²
Madrid, Spanien
Fläche 181 m²
Auf Verkauf Ecke Geschäftsräume mit einem Mieter in einem respektablen Bereich von Madrid.Um…
$1,60M
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Büro 130 m² in Barcelona, Spanien
Büro 130 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 130 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in einem privilegierten zentralen Bereich mit einem hohen Nive…
$577,542
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Büro 110 m² in Barcelona, Spanien
Büro 110 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 110 m²
Auf Verkauf Gewerberäume mit einem Mieter in einem Wohngebiet von Barcelona. Umwelt:dichtes …
$549,765
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Büro 83 m² in Alicante, Spanien
Büro 83 m²
Alicante, Spanien
Fläche 83 m²
Das Hotel liegt in einer der dynamischsten und konsolidierten Straßen im Zentrum von Alicant…
$216,956
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Büro 228 m² in Alicante, Spanien
Büro 228 m²
Alicante, Spanien
Fläche 228 m²
Geräumiges Büro von 228 m2 auf der Avenida Oscar Esplá Ein Büro von ca. 228 m2 ist auf der …
$295,808
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Büro 697 m² in Barcelona, Spanien
Büro 697 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 697 m²
Im Verkauf kommerzielle Räumlichkeiten mit einem zuverlässigen Mieter im Zentrum von Barcelo…
$2,75M
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Büro 52 m² in Alicante, Spanien
Büro 52 m²
Alicante, Spanien
Fläche 52 m²
Gewerbeanlage zum Verkauf neben Av. de Maisonnave, Alicante Strategische Lage und profession…
$180,687
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Büro 115 m² in Alicante, Spanien
Büro 115 m²
Alicante, Spanien
Fläche 115 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf neben Rambla Méndez Núñez, Alicante Strategische La…
$250,834
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Büro 277 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 277 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 277 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$437,884
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Büro 417 m² in Alicante, Spanien
Büro 417 m²
Alicante, Spanien
Fläche 417 m²
Kommerzielle Interplantation zum Verkauf mit großer Fläche auf dem Erzbischof Loaces Street,…
$445,523
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Büro 74 m² in Alicante, Spanien
Büro 74 m²
Alicante, Spanien
Fläche 74 m²
Investitionsprodukt: Handelsbüro zum Verkauf, mit Abstellraum, befindet sich im traditionell…
$250,744
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Büro 45 m² in Barcelona, Spanien
Büro 45 m²
Barcelona, Spanien
Fläche 45 m²
Gewerbeimmobilien zum Verkauf mit einem Mieter in einer prestigeträchtigen Gegend von Barcel…
$243,054
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Büro 89 m² in Elx Elche, Spanien
Büro 89 m²
Elx Elche, Spanien
Fläche 89 m²
Inmobiliaria Casamayor bietet Ihnen dieses Büro zum Verkauf und zur Vermietung mit einer Flä…
$148,113
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Büro 249 m² in Alicante, Spanien
Büro 249 m²
Alicante, Spanien
Fläche 249 m²
Im Herzen von Alicante gelegen, steht dieses Büro für seine Breite, Leuchtkraft und privileg…
$694,336
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Büro 185 m² in Valencia, Spanien
Büro 185 m²
Valencia, Spanien
Fläche 185 m²
Das Büro 185 m.q. befindet sich in einem Wohngebiet im Universitätsviertel! Hoher Verkehr! H…
$245,642
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Commercial premises, banc Sabadell in Barcelona, Spanien
Commercial premises, banc Sabadell
Barcelona, Spanien
Fläche 561 m²
Commercial premises with a tenant - one of the most important Spanish bancs Sabadell, the fi…
Preis auf Anfrage
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Büro in Granada, Spanien
Büro
Granada, Spanien
Internationale Hotelkette Kimpton, 12 Minuten mit dem Auto vom Flughafen, die erste Linie de…
$223,560
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Büro 1 803 m² in Paterna, Spanien
Büro 1 803 m²
Paterna, Spanien
Fläche 1 803 m²
A large and bright office with an area of 1802.42 m² is located on the fifth floor of a 6-st…
$2,37M
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Büro 40 m² in Bel Air, Spanien
Büro 40 m²
Bel Air, Spanien
Fläche 40 m²
Offices in a very central place in the heart of Aleja Andalusia, near schools, shops, restau…
$59,661
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