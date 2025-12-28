  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrevieja
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Torrevieja, Spanien

Marbella
14
Benidorm
4
Alicante
1
Malaga
9
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$324,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$337,864
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 84–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage vom geschlossenen Typ Eden Beach mit 3 Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, Grün- und Sportbereiche, Spielplatz, Parkplatz.Der Preis beinhaltet:voll ausgestattete Badezimmer,Einbauschränke im ganzen Haus,Klimaanlage,möblierte und ausgestattete Küchenausstattung,Erlaubte Blinds…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
84.0
335,573
Wohnung 3 zimmer
101.0 – 113.0
624,048 – 682,921
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
OneOne
Torrevieja, Spanien
von
$271,510
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 73–101 m²
5 Immobilienobjekte 5
Residencial „La Isla III“ ist ein städtischer Komplex bestehend aus 44 Doppelhaushälften mit 2 und 3 Schlafzimmern. Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und einen Gemeinschaftspool. Die Wohnanlage liegt in der Nähe aller Arten von Dienstleistungen und etwa 500 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 80.0
324,034 – 334,631
Wohnung 3 zimmer
81.0 – 101.0
334,631 – 379,728
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage VALONIA RESORT
Torrevieja, Spanien
von
$344,228
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 71–89 m²
2 Immobilienobjekte 2
In diesem Wohngebiet stehen Ihnen Häuser mit 2 oder 3 Schlafzimmern in einem modernen Gebäude zur Verfügung. Zu den Gemeinschaftsbereichen gehören drei Swimmingpools, ein Fitnessstudio, ein Padel-Tennisplatz und große Gärten
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
71.0 – 89.0
417,995 – 428,592
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
234,313 – 363,832
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
328,509 – 458,028
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude KASIA V
Torrevieja, Spanien
von
$389,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Torrevieja, der Perle der Costa Blanca, entsteht eine neue Immobilienikone: Kasia V, das neueste Wohnprojekt. Dieser fünfstöckige Wohnkomplex mit 34 Wohneinheiten definiert das Konzept von Luxus und Komfort im Stadtzentrum neu. Kasia V liegt majestätisch im Herzen von Torrevieja und hat …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
85.0
387,381
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Spanien
von
$250,597
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 78–179 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der Wohnkomplex Lagoons Village von TM liegt in einer privilegierten natürlichen Umgebung – und zwar in einer privilegierten natürlichen Umgebung. zwischen dem Naturpark La Mata und der Rosa Lagune von Torrevieja. Laguna Rosa wird aus 240 Häusern unterschiedlicher Art bestehen, darunter Apar…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
269,636
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 149.0
313,202 – 369,719
Wohnung 3 zimmer
129.0 – 179.0
381,494 – 446,254
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Torrevieja, Spanien
von
$335,391
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Fläche 146 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ocean Dream by TM liegt in einer privilegierten Gegend von Punta Prima: neben dem Naturschutzgebiet Lo Ferris, nur 300 Meter vom Strand von Cala Pieteras und nur 5 Minuten von Torrevieja entfernt. Die Urbanisation wird insgesamt 36 Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und einem atember…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
146.0
485,109
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Spanien
von
$484,947
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 72–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue Anlage in Punta Prima, Alicante, am Meer, mit Häusern mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und großen Terrassen. Die Gemeinschaftsbereiche verfügen über Pools, einen Kinderspielplatz und große Gärten. Mit Meerblick, auf der ersten Linie oder ein paar Meter vom Strand entfernt. Videoüber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
528,675
Wohnung 3 zimmer
106.0
675,856
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Nalia Resort
Torrevieja, Spanien
von
$292,697
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 131 m²
1 Immobilienobjekt 1
Nalia Resort – Luxus in Torrevieja. Torrevieja – Dank seiner Strände und Naturparks wie Laguna Rosa ist es einer der Touristenorte Nummer eins an der Costa Blanca. Aus diesem Grund hat Immosol als Entwickler eines seiner Starprojekte in dieser Stadt Alicante.  Luxusbungalows verfügen über 2…
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
