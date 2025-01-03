  1. Realting.com
  Wohnung in einem Neubau Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

Wohnung in einem Neubau Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

Guardamar del Segura, Spanien
von
$256,636
;
40
ID: 27849
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Guardamar del Segura

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura

Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Costa Blanca Region liegt. Diese Wohnanlage bietet eine erstklassige Gelegenheit, eine Wohnung in Guardamar del Segura zu besitzen, mit erstklassigen sozialen Einrichtungen in einer prestigeträchtigen Umgebung. Die wichtigsten Dienstleistungen wie Supermärkte, Bars, Restaurants und verschiedene Freizeit- und Sportaktivitäten sind bequem in kurzer Zeit erreichbar.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Guardamar del Segura bieten einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Einrichtungen und zum wunderschönen Naturpark La Mata, der sich perfekt für Wander- und Radfahrbegeisterte eignet. Sie sind auch nur 10 Autominuten von den atemberaubenden Stränden von Guardamar, 38 km vom Flughafen Alicante und 80 km vom Flughafen Murcia entfernt.

Diese moderne Wohnanlage bietet ihren Bewohnern Zugang zu einem großen Gemeinschaftspool, üppigen Gärten, einem Kinderspielplatz und einer Tiefgarage.

In diesen modernen Wohnungen gibt es je nach Modell zwei oder drei geräumige Doppelschlafzimmer mit Einbauschränken, zwei Badezimmer, von denen eines ein eigenes Bad für das Hauptschlafzimmer ist, eine ausgestattete offene Küche mit Essbereich und einen großen Wohnbereich mit Fenstertüren, die viel natürliches Licht hereinlassen.


ALC-00932

Andere Komplexe
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$400,258
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Wohngebäude Wohnungen mit nahtlosen Innen- und Außenbereichen in Marbella
Marbella, Spanien
von
$982,986
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Luxuriöse und stilvolle Wohnungen in perfekter Harmonie in Marbella Marbella ist eines der begehrtesten Reiseziele Europas und bekannt für seine einzigartige Mischung aus mediterranem Lebensstil, kosmopolitischer Atmosphäre und natürlicher Schönheit. Mit ihrem ganzjährigen Sonnenschein, reno…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Alle anzeigen Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Benidorm, Spanien
von
$470,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Fläche 76–423 m²
6 Immobilienobjekte 6
Komplex  Sunset Sailors by TM liegt in einer privilegierten Gegend des Strandes Poniente, nur 50 Meter entfernt. Die Urbanisation bietet Apartments mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, beeindruckendem Meerblick und großen Terrassen, die es Ihnen ermöglichen, das einzigartige Gefühl des Segelns z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
76.0
583,905
Wohnung 2 zimmer
109.0
682,792 – 787,566
Wohnung 3 zimmer
134.0 – 423.0
853,490 – 2,33M
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
