Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Wohngebäude Guarensa
Orihuela, Spanien
von
$372,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 4
Ort: Oriuela Costa / Playa Flamenca  Kosten: ab 340.000 € Datum der Lieferung der Einrichtung: August, Oktober, November 2023   Der Wohnkomplex Playa Flamenca befindet sich in der Gemeinde Oriuela Costa im gleichnamigen Gebiet von Playa Flamenca.   Der Komplex besteht aus m…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$416,411
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Wohngebäude Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$328,578
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Preisgünstige 3-Schlafzimmer Golf Wohnungen in Monforte del Cid Die Apartments liegen nur wenige Meter vom Golfplatz in Monforte del Cid entfernt. Monforte del Cid ist eine kleine Stadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien. Die Stadt hat eine reiche Geschic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Wohnanlage Residencial La Isla III
Torrevieja, Spanien
von
$271,510
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 73–101 m²
5 Immobilienobjekte 5
Residencial „La Isla III“ ist ein städtischer Komplex bestehend aus 44 Doppelhaushälften mit 2 und 3 Schlafzimmern. Der Komplex verfügt über einen großen Gemeinschaftsgarten und einen Gemeinschaftspool. Die Wohnanlage liegt in der Nähe aller Arten von Dienstleistungen und etwa 500 Meter vom …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 80.0
320,081 – 330,549
Wohnung 3 zimmer
81.0 – 101.0
330,549 – 375,095
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$493,259
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Wohnanlage La Costa Blanca! Sal & Sol Resort complex in
Guardamar del Segura, Spanien
von
$273,515
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 5
Ein Premium-Standort, mit privater Gemeinschaft und Wohnungen gebaut mit Komfort im Kopf.Unvergleichliche modernste und zeitgemäße, wellenartige Fassade mit eleganten Balkonen-Terrassen. Luxus-Wohnungen mit hohem Finish, die Aufmerksamkeit auf jedes Detail und macht Ihr Spanisch Dreams House…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 18
Fläche 74–109 m²
2 Immobilienobjekte 2
Isea Views sind zwei 18-stöckige Türme in einer luxuriösen Wohnanlage. Der Komplex verfügt über einen Außenpool mit Schwimmbahn, Padel, Petanque, Tischtennis, Putting Green, Aussichtspunkt Salinen und Kinderspielplatz. Auch in einem der Türme gibt es eine Etage, in der sich ein Raum zum Ents…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
74.0 – 109.0
1,04M – 1,92M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$481,227
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$462,651
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$357,877
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$312,672
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$461,561
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$343,136
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und großzügigen Terrassen in Quesada Ciudad Quesada ist eine lebendige und gut etablierte Stadt an der Costa Blanca, die für ihre ganzjährigen Annehmlichkeiten, ihre internationale Atmosphäre und die Nähe zu wunderschönen Mittelmeerstränden bekannt ist. …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$510,250
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Wohnanlage INFINIUM III
Calp, Spanien
von
$514,100
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 115–201 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Wohnkomplex INFINIUM III befindet sich im renommierten Stadtteil Saladar von Calpe, in der Nähe des berühmten Strandes Arenal Bol und des lebhaften Stadtzentrums. Diese außergewöhnliche Lage bietet den Bewohnern die Möglichkeit, alle Vorteile des Küstenlebens zu genießen, während der ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0 – 119.0
523,388 – 628,066
Wohnung 4 zimmer
201.0
1,02M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$333,475
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Wohnanlage BAHIA RESIDENCIAL
Santa Pola, Spanien
von
$314,980
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
BAHIA Bungalows, Schönheit und Funktionalität, die Sie jeden Tag mit allem Komfort genießen können.  Weil du es verdient hast. Preise im Bau und schlüsselfertig für Juni 2023. Gran Alacant ist ein Gebiet am Kap von Santa Pola.  Man könnte sagen, dass es das Mittelmeer in seiner reinsten Fo…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Wohnanlage Innova Sun
Callosa de Segura, Spanien
von
$270,553
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 76–87 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
76.0
302,402
Haus
87.0
406,964
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$466,592
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
Wohnanlage Eden Beach
La Mata, Spanien
von
$314,172
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 6
Fläche 84–113 m²
3 Immobilienobjekte 3
Wohnanlage vom geschlossenen Typ Eden Beach mit 3 Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, Grün- und Sportbereiche, Spielplatz, Parkplatz.Der Preis beinhaltet:voll ausgestattete Badezimmer,Einbauschränke im ganzen Haus,Klimaanlage,möblierte und ausgestattete Küchenausstattung,Erlaubte Blinds…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
84.0
331,479
Wohnung 3 zimmer
101.0 – 113.0
616,435 – 674,590
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$324,915
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$699,111
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Wohnanlage SeaView 6
Finestrat, Spanien
von
$518,032
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 109–136 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage SEAVIEW 6, in der renommierten Gegend der Costa Blanca, bietet eine einzigartige Kombination aus Naturschönheit und urbanem Komfort. Umgeben von Bergen und mit herrlichem Blick auf das Mittelmeer bietet der Komplex eine ruhige Atmosphäre. Gleichzeitig ist es nur wenige Minuten…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Wohnungen am Meer in einer sicheren Wohnanlage in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$479,456
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in der Nähe von Playa Higuericas in Torre de la Horadada Diese stilvollen und modernen Wohnungen sind Teil einer hochwertigen Küstenanlage, nur wenige Schritte vom goldenen Sandstrand Playa Higuericas in Torre de la Horadada entfernt, einem der beg…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Wohnanlage BUNGALOWS - DULY LO MARABU
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$290,324
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 78–79 m²
2 Immobilienobjekte 2
Die Wohnanlage verfügt über einen Gemeinschaftspool mit Grünflächen, einen Wellnessbereich (Fitnessraum, Sauna, Whirlpool) und einen Kinderbereich. Eine ausgebaute Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar: Geschäfte, ein Einkaufszentrum, ein medizinisches Zentrum, Apotheken, Verwaltungsbüros, Ba…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$564,096
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$261,340
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Wohnanlage Talasa Caelus
Denia, Spanien
von
$287,860
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–112 m²
7 Immobilienobjekte 7
Caelus ist das erste Projekt in der Talasa Utopian Village Anlage, die zunächst 51 Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern umfasst. Die Talasa Caelus-Gebäude sind als kompaktes und effizientes Volumen konzipiert, um sowohl im Winter als auch im Sommer die optimale Temperatur in Ihr…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
283,793
Wohnung 2 zimmer
79.0 – 80.0
337,295 – 451,277
Wohnung 3 zimmer
98.0 – 99.0
411,732 – 552,466
Stadthaus
93.0 – 112.0
453,603 – 504,779
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$373,181
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Wohngebäude Amanecer
Orihuela, Spanien
von
$209,982
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
Haben Sie dieses Terrassengefühl? AMANECER X integriert Luxus und Funktionalität in ein inspirierendes Konzept, das sich durch Formen, die Verwendung hochwertiger Materialien mit unterschiedlichen Texturen und hervorragender Verarbeitung auszeichnet.Gelegen in Orihuela Costa, einer sehr ruhi…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Spanien
von
$293,080
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 92–110 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der Ciéuelica-Komplex besteht aus vier Apartmentgebäuden mit insgesamt 64 Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 14 Bungalows mit 3 Schlafzimmern. Der Wohnkomplex verfügt über Gemeinschaftsbereiche, darunter 3 Swimmingpools, 2 Whirlpools sowie einen Sport- und Kinderbereich, in dem Sie da…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
92.0
383,818
Wohnung 3 zimmer
94.0
452,440
Bungalow
110.0
383,818
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$398,816
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$299,112
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$268,435
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$270,450
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$385,812
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$767,636
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$260,167
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$594,500
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Wohnanlage CAPRI IX APARTMENTS
Callosa de Segura, Spanien
von
$239,562
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 75–77 m²
3 Immobilienobjekte 3
Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Badezimmern Ein paar Meter von all unseren Diensten entfernt: Supermarkt, Restaurants, Pharmazie, Corte für Padl -Tennis, englisches Bowling, Golffeld ... Das Finish von höchster Qualität Eine große öffentliche Zone mit einem Pool
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 77.0
267,393 – 337,178
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$415,222
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Wohnanlage RESIDENCIAL LAGO VARESE
Urbanizacion Mil Palmeras, Spanien
von
$312,832
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88–102 m²
4 Immobilienobjekte 4
Moderner Wohnkomplex in Mil Plumeras, perfekt integriert in eine privilegierte Umgebung, nur 750 Meter von einem der schönsten Strände des Mittelmeers entfernt. Die erste Phase besteht aus 24 hochwertigen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern und 12 Bungalows mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
88.0
359,393 – 464,071
Wohnung 3 zimmer
102.0
378,003 – 436,157
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
Fläche 67–89 m²
9 Immobilienobjekte 9
Das Gebäude besteht aus 12 Wohnungen. Gemeinschaftspool auf dem Dach des Gebäudes
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
67.0 – 77.0
231,454 – 359,393
Wohnung 3 zimmer
78.0 – 89.0
324,501 – 452,440
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Wohngebäude Iconic
Santa Pola, Spanien
von
$353,679
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 3
La Costa Blanca ... Der versteckte Ort in El Levante Español, der unglaublich erschwinglich sein kann. Apartments mit frontalem Blick auf das Mittelmeer und goldene Sandstrände. Häuser, die in einer schönen Wohnanlage in Gran Alcant zu hohem Standard gebaut wurden. Von Ihrer eigenen…
Immobilienagentur
IBAKA HOMES RAL ESTATE INTERNATIONAL
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Wohnanlage Amaneser X
Callosa de Segura, Spanien
von
$276,572
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Fläche 75–76 m²
3 Immobilienobjekte 3
Die Wohnanlage Amanecer X besteht aus 108 Wohnungen mit großen Terrassen. 108 Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und 2 Bädern. 8 Blöcke aufgeteilt in Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage und Penthäuser mit privater Solariumterrasse. Jedes mit seinem eigenen individuellen Aufzug
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 76.0
316,359 – 382,655
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$363,764
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Wohnanlage Edenia l
Denia, Spanien
von
$266,049
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 63–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
In Edenia wird jeder Tag mit dem Licht des Mittelmeers gefüllt. Diese Wohnanlage in El Verhela liegt nur 200 Meter vom Strand entfernt und ermöglicht es Ihnen, das Meer in wenigen Schritten zu genießen und in der Ruhe einer natürlichen und entspannten Umgebung zu atmen.Der Komplex bietet Häu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
63.0
267,510
Wohnung 2 zimmer
95.0
393,123
Wohnung 3 zimmer
140.0
486,170
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$368,472
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Wohnanlage Lagune Homes
Calp, Spanien
von
$423,948
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 94–113 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Wohnanlage Lagune Homes befindet sich in Calpe, in unmittelbarer Nähe zum Naturreservat Las Salinas und nur wenige Gehminuten vom berühmten Strand La Fossa sowie 10 Gehminuten vom Strand Arenal entfernt. Zwei zehnstöckige Gebäude mit originaler Architektur bieten neue Zwei- und Dreizimme…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
94.0
433,831 – 488,496
Wohnung 3 zimmer
111.0 – 113.0
498,964 – 512,921
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$361,409
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Wohnanlage Allonbay Azure
Villajoyosa, Spanien
von
$351,566
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Fläche 48–115 m²
3 Immobilienobjekte 3
Einzigartiges Design mit hochwertigem Bau und hochwertigen Materialien. Der Wohnkomplex Azure Residencial liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt, umgeben von Bergen. In den öffentlichen Bereichen gibt es einen Swimmingpool, umfangreiche Gärten, einen Spielplatz, einen voll ausgestatteten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
346,599
Wohnung 3 zimmer
91.0 – 115.0
587,358 – 733,325
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Wohnanlage Vitania Home
Calp, Spanien
von
$345,863
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Entdecken Sie ein exklusives neues Projekt, das das Konzept des luxuriösen Wohnens an der Costa Blanca umspült. Im Herzen von Calpe gelegen, bietet dieser innovative Komplex die perfekte Kombination aus modernem Design, Nachhaltigkeit und Komfort, geschaffen für diejenigen, die einen außerge…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
La Nucia, Spanien
von
$374,359
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen in La Nucia in der Nähe von Benidorm und Altea Die Wohnungen befinden sich in La Nucia, einer ruhigen Stadt an der Costa Blanca in der Provinz Alicante. Eingebettet in eine malerische Naturlandschaft liegt die Gegend in der Nähe der renommierten Ciudad Deporti…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Alle anzeigen Wohnanlage Alonis Living
Wohnanlage Alonis Living
Villajoyosa, Spanien
von
$381,663
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Fläche 74–226 m²
4 Immobilienobjekte 4
Der Wohnkomplex Alonis Living Playa del Torres zeichnet sich durch seine innovative und elegante Architektur aus und ist nur weniger als 5 Gehminuten vom idyllischen Playa del Torres entfernt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die jeden Tag träumen, um die Meeresbrise, die mediterrane S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
378,003
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 226.0
436,157 – 751,353
Wohnung 3 zimmer
131.0
531,530
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Wohnanlage Essential House
Finestrat, Spanien
von
$858,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 130–170 m²
2 Immobilienobjekte 2
Essential House ist ein Projekt von freistehenden Häusern mit 3 oder 4 Schlafzimmern und 3 Badezimmern, von denen zwei eigenem Bad sind. Die Grundstücke von 590 bis 700 m2 liegen an der Südseite, mit Meerblick und Bergblick und Lichtfluten alle Zimmer.Die Häuser verfügen über Klimaanlage, Ha…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$364,171
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Wohnanlage Ocean Dream by TM
Torrevieja, Spanien
von
$335,391
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 6
Fläche 146 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ocean Dream by TM liegt in einer privilegierten Gegend von Punta Prima: neben dem Naturschutzgebiet Lo Ferris, nur 300 Meter vom Strand von Cala Pieteras und nur 5 Minuten von Torrevieja entfernt. Die Urbanisation wird insgesamt 36 Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und einem atember…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
146.0
479,191
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Wohnanlage Lagoons Village Laguna Rosa
Torrevieja, Spanien
von
$250,597
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Fläche 78–179 m²
9 Immobilienobjekte 9
Der Wohnkomplex Lagoons Village von TM liegt in einer privilegierten natürlichen Umgebung – und zwar in einer privilegierten natürlichen Umgebung. zwischen dem Naturpark La Mata und der Rosa Lagune von Torrevieja. Laguna Rosa wird aus 240 Häusern unterschiedlicher Art bestehen, darunter Apar…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
78.0
266,347
Wohnung 2 zimmer
98.0 – 149.0
309,381 – 365,209
Wohnung 3 zimmer
129.0 – 179.0
376,840 – 440,809
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$323,738
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$412,895
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Wohnanlage Thiar Village
Orihuela, Spanien
von
$311,136
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 72–121 m²
5 Immobilienobjekte 5
Der Komplex befindet sich in Orihuela Costa – Dies ist ein malerisches Feriengebiet, Teil der spanischen Costa Blanca. Hier können Sie die ursprüngliche mediterrane Landschaft genießen – Täler, Bergkiefern- und Eichenwälder, Wiesen, reich an Düften verschiedener duftender Pflanzen. Die umlie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
348,809
Wohnung 3 zimmer
82.0 – 84.0
343,110 – 383,818
Haus
121.0
668,774
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$414,331
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$292,086
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Wohnanlage Riomar Healthy Living
Dehesa de Campoamor, Spanien
von
$170,777
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 69–98 m²
2 Immobilienobjekte 2
Residencial Riomar ist eine umzäunte Urbanisation mit 46 medizinischen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern und Tiefgaragenparkplatz, verteilt auf einen Block mit Erdgeschoss und 2 Etagen. Wenn Ihre Mobilität eingeschränkt ist, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, denn Riomar Healthy L…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
69.0 – 98.0
182,604 – 211,682
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Wohnanlage POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Spanien
von
$484,947
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 9
Fläche 72–106 m²
2 Immobilienobjekte 2
Neue Anlage in Punta Prima, Alicante, am Meer, mit Häusern mit 2 oder 3 Schlafzimmern, 2 Bädern und großen Terrassen. Die Gemeinschaftsbereiche verfügen über Pools, einen Kinderspielplatz und große Gärten. Mit Meerblick, auf der ersten Linie oder ein paar Meter vom Strand entfernt. Videoüber…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
72.0
522,225
Wohnung 3 zimmer
106.0
667,611
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$491,985
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Wohnanlage Sunset Sailors by TM
Benidorm, Spanien
von
$470,630
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 30
Fläche 76–423 m²
6 Immobilienobjekte 6
Komplex  Sunset Sailors by TM liegt in einer privilegierten Gegend des Strandes Poniente, nur 50 Meter entfernt. Die Urbanisation bietet Apartments mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern, beeindruckendem Meerblick und großen Terrassen, die es Ihnen ermöglichen, das einzigartige Gefühl des Segelns z…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
76.0
576,890
Wohnung 2 zimmer
109.0
709,482 – 778,104
Wohnung 3 zimmer
134.0 – 423.0
843,237 – 2,31M
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 58–127 m²
4 Immobilienobjekte 4
Entdecken Sie Villajoyosa in unserem neuen Wohnkomplex im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom zentralen Strand entfernt. Hier finden Sie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, mit Meerblick und zentralem Komfort.Der Komplex verfügt über neue Wohnungen, Duplexs und Penthäuser, die mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
289,608
Wohnung 2 zimmer
82.0
486,751
Wohnung 3 zimmer
90.0 – 127.0
662,959 – 924,304
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$400,258
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$542,702
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$347,414
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Luxuriöse Wohnungen mit Pool in der Nähe eines Golfplatzes in Orihuela, Alicante Diese neu erbauten Wohnungen befinden sich in Orihuela, einer Stadt im Süden der Region Valencia in der Provinz Alicante. Alicante ist die zweitbevölkerungsreichste Provinz der Region Valencia und beherbergt auc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$726,716
Jahr der Inbetriebnahme 2027
2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Ausw…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$466,182
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$1,15M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Luxuriöse, umweltfreundliche Wohnungen im Viva Altea Beach Project, Alicante Die luxuriösen Wohnungen befinden sich in Altea, einer Stadt an der Mittelmeerküste Spaniens, an der Costa Blanca. Sie liegt in der Provinz Alicante in der Valencianischen Gemeinschaft. Altea ist für seine malerisch…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
Wohnanlage Nwcia Village
La Nucia, Spanien
von
$484,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 162 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein modernes Design- und Baudorf, in dem Sie das Klima genießen können, das ganze Jahr über Sonnenschein, atemberaubende Aussicht auf die Buchten von Benidorm und Albir genießen und einen gesunden Lebensstil führen. Es ist in der Nähe von allen Dienstleistungen und dem Sportzentrum von La Nu…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Wohngebäude Wohnungen mit Pool und Grünflächen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$545,439
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmer-Wohnungen mit großzügigen Terrassen in Monforte del Cid Diese Wohnungen befinden sich in der ruhigen Stadt Monforte del Cid im Landesinneren und sind Teil einer durchdachten Wohnanlage, umgeben von Natur und modernen Annehmlichkeiten. Monforte del Cid ist bekannt…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
Wohngebäude Wohnungen mit Pool in Meeresnähe in El Verger Alicante
el Verger, Spanien
von
$395,549
Neu gebaute Wohnungen mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Pool und Spa in El Verger, Alicante Eingebettet im Herzen der Region Marina Alta bietet El Verger eine ruhige Mischung aus Küstencharme und Alltagskomfort. Umgeben von natürlicher Schönheit liegt diese ruhige Stadt in der Nähe der goldenen Str…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
Wohngebäude Brandneue Wohnungen mit Terrassen in San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Spanien
von
$338,468
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Moderne 2 und 3 Schlafzimmerwohnungen mit Blick auf Salinas in San Miguel San Miguel de Salinas ist eine charmante Stadt im Landesinneren der Provinz Alicante. Bekannt für ihren traditionellen spanischen Charakter und die Nähe zur Landschaft und zur Küste, bietet sie einen ruhigen und dennoc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Torrevieja, Spanien
von
$389,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 85 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Torrevieja, der Perle der Costa Blanca, entsteht eine neue Immobilienikone: Kasia V, das neueste Wohnprojekt. Dieser fünfstöckige Wohnkomplex mit 34 Wohneinheiten definiert das Konzept von Luxus und Komfort im Stadtzentrum neu. Kasia V liegt majestätisch im Herzen von Torrevieja und hat …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
85.0
382,655
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela
Orihuela, Spanien
von
$394,371
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt.…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$336,687
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuswohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool in Ciudad Quesada, Alicante Diese außergewöhnlichen Residenzen befinden sich in der prestigeträchtigen Enklave Ciudad Quesada in Rojales und bieten eine unvergleichliche Mischung aus Ruhe und Eleganz. Die Gegend ist bekannt für …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Wohngebäude Hochmoderne Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura
Guardamar del Segura, Spanien
von
$274,348
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2, 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Gemeinschaftspool in Guardamar del Segura Eingebettet in der Nähe der malerischen Salzseen von La Mata in Guardamar del Segura, sind diese modernen Wohnungen Teil einer neuen Phase in der renommierten Wohnanlage El Raso, die in der atemberaubenden südlichen Co…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Wohngebäude Luxuriöse Wohnungen in Villajoyosa wenige Meter vom Strand entfernt
Villajoyosa, Spanien
von
$738,559
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxuriöse Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und Gemeinschaftspool, nur wenige Meter vom Strand entfernt in Villajoyosa Hochmoderne Wohnungen in Villajoyosa, oft auch La Vila Joiosa genannt, ist eine malerische Küstenstadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft von Sp…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Wohnanlage SLIM TOWER
Benidorm, Spanien
von
$284,521
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Fläche 56–59 m²
7 Immobilienobjekte 7
Neues Gebäude SLIM TOWER in Benidormm mit innovativem und avantgardistischem Architekturdesign.  Das Haus ist mit einer Klimaanlage mit Luftverteilung durch Kanäle sowie einer mechanischen Belüftungsanlage ausgestattet, die für saubere und gesunde Raumluft und die Einhaltung der technischen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
56.0 – 59.0
469,828 – 554,094
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Wohnviertel Euromarina Villas
Urbanizacion Dona Pepa, Spanien
von
$435,468
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 131–205 m²
8 Immobilienobjekte 8
Euromarina präsentiert seine ausgewählte Sammlung von Luxusvillen an der Costa Blanca und Costa Cálida, architektonische Juwelen in den idyllischsten Ecken der Mittelmeerküste. Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit dem Rauschen der Wellen auf, nehmen mehr als 300 Tage im Jahr ein Sonnenbad u…
Immobilienagentur
EspanaTour
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Meerblick in Finestrat an der Costa Blanca
Finestrat, Spanien
von
$329,624
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Wohnungen mit 2 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer in Finestrat Diese Luxuswohnungen befinden sich in Finestrat, einer der ruhigsten und begehrtesten Gegenden an der Costa Blanca, und bieten einen ruhigen Lebensstil inmitten von Natur, Golfplätzen und Mittelmeerstränd…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate