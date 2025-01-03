  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga

Wohnung in einem Neubau Seeblick-Wohnungen im Country Club in Benahavis Malaga

Benahavis, Spanien
von
$2,23M
;
22
ID: 27924
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol Occidental
  • Dorf
    Benahavis

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
    2026
  • Etagenzahl
    3
    3

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Energieeffiziente Wohnungen im Country Club in Benahavis

Benahavis ist ein natürlicher Ort, der malerische Ausblicke zwischen den berühmten Orten Marbella, Ronda und Estepona bietet. Die Region ist sehr nah am Strand, etwa 7 km entfernt.

Die energieeffizienten Wohnungen befinden sich in einer respektvollen Anlage nur wenige Minuten von Sandstränden entfernt. Die Wohnungen sind auch 15 Minuten von Puerto Banus, 45 Minuten vom Flughafen Malaga und etwa eine Stunde vom Stadtzentrum von Malaga entfernt.

Das oben erwähnte respektvolle Projekt ist der Country Club auf einem riesigen 200 Hektar großen Grundstück. Die Wohnungen in Benahavis sind Teil des Projekts und liegen gegenüber einem künstlich angelegten See. Die Aktivitäten im Country Club umfassen Kanufahren, Paddle-Surfen, Wasserfahrradfahren, einen Golfplatz, professionelle Tennisplätze, Paddle-Tennisplätze usw. Neben den Annehmlichkeiten gibt es einen Gemeinschaftspool und ein Wellnesscenter mit einem voll ausgestatteten Sportzentrum, einem Spa, einer Sauna, Massageräumen und einem Kinderclub.

Die Wohnungen sind so gestaltet, dass sie die Nachhaltigkeit unterstützen und für das BREEAM-Zertifikat infrage kommen, das die Energieeffizienz bewertet.

Die Wohnungen sind mit voll ausgestatteten Küchen, Hausautomatisierungssystemen, Klimaanlage und Fußbodenheizung ausgestattet. Außerdem ist es gegen Aufpreis möglich, einige Extras wie einen Pool, eine Sauna, ein Türkisches Bad und einen Grill hinzuzufügen.


AGP-00720

Standort auf der Karte

Benahavis, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
