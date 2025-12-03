  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Neue Häuser

Neubau Häuser in Spanien

Marbella
1
Alicante
1
Valencianische Gemeinschaft
1
Andalusien
9
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Alle anzeigen Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$9,08M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Diamant, das ist der Name dieser letzten beiden fantastischen Immobilien. Die Villen verteilen sich auf vier Ebenen und beherbergen 6 Schlafzimmer. Geräumige Terrasse zum Atmen der Meeresluft, herrlicher Blick auf das Meer und den Golfplatz. Die Aussicht ist der perfekte Rahmen für Familien-…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Alle anzeigen Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Villa Villen in einer Wohnanlage mit Panoramablick in Vélez Málaga
Velez Malaga, Spanien
von
$457,993
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Villen mit Meerblick und großzügigen Terrassen in prestigeträchtiger Lage in Málaga Lagos ist ein charmantes Küstendorf am östlichen Ende von Vélez-Málaga, eingebettet zwischen El Morche und Mezquitilla. Dieses kleine Fischerdorf hat seinen traditionellen andalusischen Charakter bewahrt, mit…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Alle anzeigen Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Benahavis, Spanien
von
$14,18M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Lamborghini-Inspirierte Freistehende Villen in Benahavis Costa del Sol Die Villen befinden sich in einer angesehenen Gegend in der Region Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis ist einer der angesehensten Lebensräume in Spanien, ganz zu schweigen von der gesamten Costa del Sol-Region. B…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Alle anzeigen Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Villa Zafiro Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$6,62M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
Wertvolles Anwesen auf 4 Ebenen am Hang, das von jedem Zimmer aus eine atemberaubende Aussicht bietet, insbesondere von der Panoramaterrasse. Die Räume mit 5 Schlafzimmern und viel Gemeinschaftsraum zeichnen sich durch einen Keller und einen Mehrzweckraum aus. Der Poolbereich ist ein Bereich…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Alle anzeigen Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Spanien
von
$5,71M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Kostbares Anwesen mit herrlichen Gärten und Sandstränden. Dies ist die neueste verfügbare Villa mit 4 Schlafzimmern namens Esmeralda aus Darglobals prestigeträchtigem Portfolio mit teilweisem Blick auf den Golfplatz. Hier ist alles darauf ausgelegt, Ihnen ein entspannteres Erlebnis zu bieten…
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Eine Anfrage stellen
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Alle anzeigen Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Villa Geräumige Villa in Benalmadena mit malerischem Meerblick
Benalmadena, Spanien
von
$1,84M
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Schicke Villa mit Meerblick in prestigeträchtiger Lage in Benalmadena Die Villa liegt in einer Küstengegend in Benalmadena. Benaldamena ist ein idealer Lebensraum an der Costa del Sol im südlichen Teil der Region Endulus. Die Villa auf einer Anhöhe bietet ihren neuen Bewohnern wertvolle Ausb…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Alle anzeigen Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Villa Energieeffiziente Villa in Einer Angesehenen Lage in Mijas
Mijas, Spanien
von
$1,52M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
Freistehende Villa in einem Ruhigen Wohngebiet mit Bergblick in Mijas Die schicke Villa befindet sich in Mijas, Malaga, in der Region Costa del Sol in Spanien. Die Gegend bietet ein wundervolles Klima, schöne Sandstrände, exklusive Naturschönheiten, gut entwickelte Straßenstrukturen, Sportei…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Alle anzeigen Villa
Villa
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$3,44M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Immobilienagentur
Marbella Company Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Alle anzeigen Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Villa Mit Lamborghini-Design Versehene Villen in Benahavis
Benahavis, Spanien
von
$9,92M
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Lamborghini-Inspirierte Freistehende Villen in Benahavis Costa del Sol Die Villen befinden sich in einer angesehenen Gegend in der Region Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis ist einer der angesehensten Lebensräume in Spanien, ganz zu schweigen von der gesamten Costa del Sol-Region. B…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Finestrat, Spanien
von
$655,152
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 129 m²
2 Immobilienobjekte 2
Wohnkomplex der einzelnen Häuser im Bereich Finestrat
Immobilienagentur
VYM Canarias
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen