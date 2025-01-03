  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Pilar de la Horadada
  4. Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Spanien
von
$729,881
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27628
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Pilar de la Horadada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Auswahl an Restaurants, Strandbars, Sportanlagen und malerischen Promenaden und ist somit ideal für Urlauber und ganzjährige Bewohner.

Die Wohnungen zum Verkauf in Pilar de la Horadada befinden sich 0,25 km vom Strand, 0,3 km von lokalen Restaurants und Strandbars, 0,8 km vom Supermarkt, 4 km vom Zentrum von Pilar de la Horadada, 9 km vom Golfplatz Lo Romero, 14 km von Torrevieja, 45 km vom Flughafen Murcia und 74 km vom Flughafen Alicante entfernt.

Diese Boutique-Anlage mit 24 exklusiven Ferienwohnungen bietet Landschaftsgärten, ein Schwimmbad, einen Empfangsbereich und einen Gemeinschaftsraum an. Die sichere Wohnanlage ist auf Komfort, Privatsphäre und Freizeitgestaltung in einer ruhigen Lage am Meer ausgelegt.

Jede Wohnung verfügt über ein modernes Design mit offenen Wohnräumen, hochwertigen Ausstattungen und großen Terrassen mit Panoramablick auf das Meer. Die Wohnungen sind komplett möbliert und verfügen über eine Einbauküche, integrierte Geräte, Klimaanlage, eine Garage und Abstellraum. Die Innenräume maximieren das natürliche Licht und schaffen eine entspannte Atmosphäre an der Küste.


ALC-01117

Standort auf der Karte

Pilar de la Horadada, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$671,020
Wohnanlage Cinuelica Resort - Fase 2
Orihuela, Spanien
von
$293,080
Wohngebäude Wohnungen als Investition im Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Spanien
von
$576,842
Wohngebäude Amanecer
Orihuela, Spanien
von
$209,982
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$336,687
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$729,881
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Alle anzeigen Wohngebäude KASIA V
Wohngebäude KASIA V
Torrevieja, Spanien
von
$389,523
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 53 m²
1 Immobilienobjekt 1
In Torrevieja, der Perle der Costa Blanca, entsteht eine neue Immobilienikone: Kasia V, das neueste Wohnprojekt. Dieser fünfstöckige Wohnkomplex mit 34 Wohneinheiten definiert das Konzept von Luxus und Komfort im Stadtzentrum neu. Kasia V liegt majestätisch im Herzen von Torrevieja und hat …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
53.0
434,397
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$286,066
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Exklusive Wohnungen mit Dachterrasse und Pool im historischen Zentrum von Málaga Das historische Zentrum von Málaga ist eine der lebendigsten Gegenden Südspaniens, wo Tradition und modernes Leben nahtlos ineinander übergehen. Hier münden enge Gassen mit charmanten Cafés, authentischen Tapas-…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
Wohnanlage Allonbay Urban
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 58–127 m²
4 Immobilienobjekte 4
Entdecken Sie Villajoyosa in unserem neuen Wohnkomplex im Herzen der Stadt, nur wenige Schritte vom zentralen Strand entfernt. Hier finden Sie Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, mit Meerblick und zentralem Komfort.Der Komplex verfügt über neue Wohnungen, Duplexs und Penthäuser, die mit…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.0
293,130
Wohnung 2 zimmer
82.0
492,670
Wohnung 3 zimmer
90.0 – 127.0
671,020 – 935,543
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen