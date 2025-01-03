  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Pilar de la Horadada
  4. Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Pilar de la Horadada, Spanien
von
$482,664
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27627
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Pilar de la Horadada

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

2-Schlafzimmer-Wohnungen am Strand mit Meerblick in Pilar de la Horadada

Mil Palmeras an der südlichen Costa Blanca ist ein begehrtes Reiseziel an der Küste, das für seine feinen Sandstrände, das mediterrane Klima und den pulsierenden Lebensstil bekannt ist. Die Gegend bietet eine große Auswahl an Restaurants, Strandbars, Sportanlagen und malerischen Promenaden und ist somit ideal für Urlauber und ganzjährige Bewohner.

Die Wohnungen zum Verkauf in Pilar de la Horadada befinden sich 0,25 km vom Strand, 0,3 km von lokalen Restaurants und Strandbars, 0,8 km vom Supermarkt, 4 km vom Zentrum von Pilar de la Horadada, 9 km vom Golfplatz Lo Romero, 14 km von Torrevieja, 45 km vom Flughafen Murcia und 74 km vom Flughafen Alicante entfernt.

Diese Boutique-Anlage mit 24 exklusiven Ferienwohnungen bietet Landschaftsgärten, ein Schwimmbad, einen Empfangsbereich und einen Gemeinschaftsraum an. Die sichere Wohnanlage ist auf Komfort, Privatsphäre und Freizeitgestaltung in einer ruhigen Lage am Meer ausgelegt.

Jede Wohnung verfügt über ein modernes Design mit offenen Wohnräumen, hochwertigen Ausstattungen und großen Terrassen mit Panoramablick auf das Meer. Die Wohnungen sind komplett möbliert und verfügen über eine Einbauküche, integrierte Geräte, Klimaanlage, eine Garage und Abstellraum. Die Innenräume maximieren das natürliche Licht und schaffen eine entspannte Atmosphäre an der Küste.


ALC-01117

Standort auf der Karte

Pilar de la Horadada, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Anspruchsvolle Wohnungen mit Pool in Ciudad Quesada Rojales
Rojales, Spanien
von
$393,194
Wohngebäude Elegante Häuser in La Nucia Alicante mit Berg- und Meerblick
la Nucia, Spanien
von
$426,157
Wohngebäude Wohnungen mit Dachterrasse in bester Lage in Málaga, Spanien
Malaga, Spanien
von
$314,320
Wohnanlage Allonbay Urban
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$292,421
Wohngebäude Edificio Intercosta Sunrise
Torrevieja, Spanien
von
$300,959
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Möblierte Wohnungen mit Meerblick in Pilar de la Horadada
Pilar de la Horadada, Spanien
von
$482,664
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Alle anzeigen Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Elegante 2- und 3-Schlafzimmer-Golf-Wohnungen zum Verkauf in Finestrat Stilvolle Wohnungen befinden sich in Finestrat, einer charmanten Stadt in der Provinz Alicante, Spanien, an der Ostküste der Costa Blanca. Sie ist bekannt für ihre Mischung aus schönen Stränden, Bergblicken und einem reic…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Alle anzeigen Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Montcada i Reixac, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen in der Nähe der Natur und aller Annehmlichkeiten in Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial bietet moderne, geräumige Wohnungen nur 5 km vom Zentrum Barcelonas entfernt, die eine ruhige, natürliche Umgebung mit einer hervorragenden Anbindung verbinden. Die Wohnungen zum V…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Alle anzeigen Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Wohngebäude Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$417,916
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 4
Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Regi…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen