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Виллы с террасой в Аликанте, Испания

Торревьеха
73
Бенидорм
25
Аликанте
17
Марина-Баха
732
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751 объект найдено
Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 167 м²
Виллы с 2 спальнями Azahar - это строительство отдельных одноэтажных и двухэтажных вилл в фе…
$527,501
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Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
A fantastic Villa in Villajoyosa. This villa is in a very desirable neighborhood in Villaj…
$756,782
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Строится новая вилла в Bello Horizonte La Nucia. Здесь вы найдете большой входной зал и гост…
$1,51 млн
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Современная вилла недалеко от пляжа в Кальпе. Очаровательная полностью отремонтированная вил…
$845,892
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Alicante The villa is distributed over three f…
$2,42 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная вилла в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - AGI119432 4 спальни, 3 ванные комн…
$520,626
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Современная Новая Вилла в Бениссе - FD118803 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 38…
$1,20 млн
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Вилла в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Вилла
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Загородный дом с 3 спальнями и большим участком недалеко от Сан-Хуана и Аликанте
$510,146
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
$1,19 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла в Гран Алакант, 4 спальни, площадь 99 м2 - MAS1110646 4 спальни, 2 ванные…
$455,595
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Welcome to a modern villa complex in the center of La Nucia, but located in quiet surroundin…
$555,337
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Просторные современные виллы с 2 и 3 спальнями недалеко от Бенидорма. Роскошные виллы между …
$447,771
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Эксклюзивный проект из 12 независимых вилл. Вы будете наслаждаться большими открытыми прост…
$672,838
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Современный новый дом в Сьюдад Кесада, 5 спален, 250 м2 - AT7256 5 спален, 4 ванные комнаты.…
$559,406
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Старый дом под ремонт в центре Торревьехи. Большой 4-х комнатный дом под ремонт или использо…
$432,047
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Современная вилла в Лос-Дользес, 3 спальни, площадь 102 м2 - MT8485 3 спальни, 3 ванные комн…
$368,707
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115688 4 спальни, 3 ванные…
$894,865
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Townhouses for sale in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca The properties have a modern …
$539,774
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
An idyllic villa in Albir with Caribbean landscaped garden.This fantastic villa in Albir, wi…
$922,189
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 150 m2.Plot size: 179 m2.New Build.There is private pool, оpen…
$486,703
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
$1,47 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca The design of these houses presents a con…
$2,78 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Вилла с 3 спальнями на ремонт в Вильямартине . Просторная вилла под ремонт в Вильямартине. …
$619,590
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Semi-detached villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This project has 32 semi-de…
$305,327
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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