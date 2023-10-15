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Realting.com
Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Виллы
Виллы с бассейном в Провинция Аликанте, Испания
l Alfas del Pi
168
Rojales
155
Сан-Мигель-де-Салинас
109
Almoradi
90
Кальпе
83
Бенидорм
59
Altea
51
Бениса
40
el Campello
35
la Vila Joiosa Villajoyosa
33
Бах-Виналопо
27
Teulada
26
Аликанте
25
Эльче
22
Mutxamel
18
Дения
16
Гуардамар
15
Виналопо-Митха
11
Sant Joan d Alacant
9
Santa Pola
5
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25 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
7
7
1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
5
6
1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
5
3
450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с подвалом
Дения, Испания
3
3
211 м²
Продается вилла в Дении, Коста Бланка Дом расположен в жилом районе у подножия горы Монтго, …
€799,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
7
5
970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
6
6
739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
10
11
1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с бассейном, с гаражом
Rojales, Испания
4
3
306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
449 м²
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
€1,95 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
6
7
700 м²
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
450 м²
ОписаниеНОВЫЙ Дом с видом на яхтенный Порт Кампоманес в городе Алтея, побережье Кост-Бланка.…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
5
7
670 м²
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
€2,78 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
560 м²
ОписаниеЭта красивая, уютная Вилла находится на стадии строительства и расположена в привиле…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
3
650 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
3
4
503 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
4
4
630 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
10
11
1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Провинция Аликанте, Испания
610 м²
Прекрасная вилла в Аликанте. Площадь дома – 610 кв.м., площадь участка – 2000 кв.м. В доме …
€3,09 млн
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Провинция Аликанте, Испания
675 м²
Роскошная вилла в городе Сан Хуан, Аликанте. Площадь дома – 675 кв.м., площадь участка – 60…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Провинция Аликанте, Испания
650 м²
Потрясающая вилла в Аликанте. Площадь дома – 650 кв.м., площадь участка – 1850 кв.м. В доме…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
4
236 м²
Очаровательная вилла расположена в крупнейшем коттеджном городке Испании, Сьюдад Кесада, Али…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Провинция Аликанте, Испания
3
511 м²
Роскошная вилла с видом на море в Аликанте. Площадь дома – 511 кв.м., площадь участка – 130…
€1,60 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с видом на море, с бассейном
Торревьеха, Испания
6
283 м²
Прекрасная вилла с видом на море расположена в городе Торревьеха на юге Коста Бланки. Общая…
€1,45 млн
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Вилла 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Провинция Аликанте, Испания
1
250 м²
Прекрасная вилла в Аликанте. Площадь – 250 кв.м., дом оснащен 4 комнатами, 2 ванными комнат…
€890,000
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Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
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