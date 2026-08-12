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Виллы с видом на горы в Аликанте, Испания

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Торревьеха
117
Бенидорм
52
Аликанте
16
Марина-Баха
927
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103 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Вилла с 3 спальнями и панорамным видом на море в Кумбре-дель-Соль, Аликанте Расположенная в …
$3,20 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Впечатляющая вилла с 4 спальнями, совершенно новая, расположена в эксклюзивной жилой урбаниз…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 5 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Элитная вилла с частным бассейном, великолепным садом и большой террасой на крыше, расположе…
$647,262
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Вилла с 3 спальнями, видом на море и бассейном-инфинити в Бенитачель, Кумбре-дель-Соль Прест…
$2,94 млн
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 631 м²
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на море…
$2,47 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Невероятная современная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и захватывающим…
$781,245
НДС
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Вилла 7 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 7 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Роскошная отдельная вилла с 6 спальнями и панорамным видом на море в Аликанте Вилла располож…
$4,95 млн
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Вилла 8 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 8 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$1,46 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в San Fulgencio, Испания
Вилла 5 комнат
San Fulgencio, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с частным бассейном, большим садом, большой террасой, подвалом, расположен…
$902,738
НДС
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Новый жилой комплекс в Полопе (Коста-Бланка), Сдача первых домов уже летом 2024 года! Этот п…
$585,953
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Вилла 8 комнат в Teulada, Испания
Вилла 8 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Превосходная вилла класса люкс с современным дизайном, большими террасами, потрясающим видом…
$2,20 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Новые виллы на продажу! Расположенные в Балькон-де-Финестрат, эти виллы предлагают роскошь ч…
$640,721
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Вилла 8 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 8 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Впечатляющая новопостроенная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше и панорамн…
$1,55 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Teulada, Испания
Вилла 5 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 1
Огромная вилла класса люкс с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом и потрясающ…
$3,13 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Стильные виллы рядом с полями для гольфа в Полопе, Аликанте Полоп – город в провинции Аликан…
$542,953
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с собственной террасой на крыше, гаражом, бассейном коммуны и спортивной …
$533,543
НДС
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Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Современные виллы с 3 и 4 спальнями в тихом месте в Полопе, Коста-Бланка Этот жилой комплекс…
$719,878
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Вилла 5 комнат в Algorfa, Испания
Вилла 5 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Исключительная вилла с частным бассейном и пышным садом, расположенная в роскошном гольф-кур…
$972,420
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Этаж 1
Стильные виллы с живописным видом на море и горы в Финестрате Откройте для себя стильные и с…
$838,014
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море и 3 спальнями в Бенитачеле Вилла расположена в Бе…
$2,19 млн
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Идеальная возможность для тех, кто ищет недвижимость с перспективой и высоким потенциалом ро…
$552,246
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Невероятная возможность! Этот новый проект в Финестрате предлагает роскошные виллы со сроком…
$824,300
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и потрясающим панорамным в…
$942,339
НДС
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 1/1
Moderne Villa mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Tennisplatz und traumhaftem Meer- …
$550,754
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Просторная премиальная вилла с частным бассейном для плавания и индивидуальным садом, распол…
$642,546
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 244 м²
Виллы класса люкс с 4 и 5 спальнями, с собственным бассейном в Финестрате, Сьерра-Кортина, с…
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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