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Виллы с видом на горы в Провинция Аликанте, Испания

l Alfas del Pi
168
Rojales
155
Сан-Мигель-де-Салинас
109
Almoradi
90
Кальпе
83
Бенидорм
59
Altea
51
Бениса
40
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13 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€930,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Роскошные Виллы с Частными Бассейнами в Сьюдад-Кесада. Роскошные виллы в Сьюдад-Кесада, Роха…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Роскошная Частная Вилла с Бассейном в Сьюдад-Кесада, Испания. Роскошная отдельная вилла с 3 …
€828,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Роскошная Вилла с Современным Дизайном и Видом на Горы в Кальпе Предлагаемая на продажу вилл…
€1,000,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€565,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Готовая Отдельная Вилла с Бассейном в Ориуэле, Испания. Отдельная вилла с 3 спальнями в Ориу…
€399,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Busot, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Вилла 3 спальни с видом на горы в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с видом на горы
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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