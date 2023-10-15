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Виллы возле озера в Провинция Аликанте, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
1096
Марина-Баха
552
Orihuela
355
Марина-Альта
241
Торревьеха
176
l Alfas del Pi
168
Rojales
155
Сан-Мигель-де-Салинас
109
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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€429,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
€336,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€369,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€339,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000

Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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