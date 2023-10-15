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Испания
Жилая
Провинция Аликанте
Виллы
Виллы возле озера в Провинция Аликанте, Испания
Вега-Баха-дель-Сегура
1096
Марина-Баха
552
Orihuela
355
Марина-Альта
241
Торревьеха
176
l Alfas del Pi
168
Rojales
155
Сан-Мигель-де-Салинас
109
Pilar de la Horadada
103
Алаканти
94
Almoradi
90
Кальпе
83
Бенидорм
59
Altea
51
la Vila Joiosa Villajoyosa
33
Бах-Виналопо
27
Аликанте
25
Эльче
22
Гуардамар
15
Santa Pola
5
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6 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital
Лос-Монтесинос, Испания
3
3
141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€429,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
3
2
125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
€336,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
4
2
143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€369,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
3
2
125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€339,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
3
144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
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Параметры недвижимости в Провинция Аликанте, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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