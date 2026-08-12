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Виллы на берегу моря в Аликанте, Испания

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Торревьеха
117
Бенидорм
52
Аликанте
16
Марина-Баха
927
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113 объектов найдено
Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Вилла с участком рядом с морем в Punta prima (Orihuela Costa).   ОТДЕЛЬНАЯ ВИЛЛА С УЧ…
$1,03 млн
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 631 м²
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на море…
$2,47 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 7 комнат
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 506 м²
Роскошная отдельная вилла с 6 спальнями и панорамным видом на море в Аликанте Вилла располож…
$4,95 млн
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Вилла 6 комнат в Polop, Испания
Вилла 6 комнат
Polop, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Роскошная современная вилла с просторными комнатами, частным бассейном, прекрасной террасой …
$636,570
НДС
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Вилла 6 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 6 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 4
Просторные виллы в эксклюзивном районе Финестрат на Коста-Бланке Эти виллы расположены в одн…
$3,35 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 800 м²
Отдельная вилла в районе Кампоамор. Отдельная вилла с большим садом, гаражом и частным бассе…
$1,28 млн
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Вилла 5 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Отдельные виллы с 3 и 4 спальнями на берегу моря в Аликанте Эти отдельные виллы находятся в …
$1,38 млн
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Вилла 8 комнат в Teulada, Испания
Вилла 8 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Превосходная вилла класса люкс с современным дизайном, большими террасами, потрясающим видом…
$2,20 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 4
Живописные отдельные виллы с видом на море в Ла-Нусии, Аликанте Эти элегантные виллы располо…
$698,860
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Вилла 8 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 8 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Впечатляющая новопостроенная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше и панорамн…
$1,55 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Teulada, Испания
Вилла 5 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 1
Огромная вилла класса люкс с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом и потрясающ…
$3,13 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Стильные виллы рядом с полями для гольфа в Полопе, Аликанте Полоп – город в провинции Аликан…
$542,953
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Вилла в Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Элитная новая вилла в Rojales, площадь 250 м2 - BL115077 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площад…
$1,16 млн
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Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
3 спальни, 5 ванных комнатПостроенная площадь: 560 м2Полезная площадь: 373 м2Размер участка:…
$1,98 млн
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Вилла 8 комнат в Polop, Испания
Вилла 8 комнат
Polop, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
Большая роскошная современная вилла с частным бассейном, садом и панорамными видами в тихом …
$683,516
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 367 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с огромной террасой на крыше, прекрасным видом на море и частным бассейном, …
$695,249
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Этаж 1
Стильные виллы с живописным видом на море и горы в Финестрате Откройте для себя стильные и с…
$838,014
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Вилла 6 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 6 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 329 м²
Отдельная вилла с 5 спальнями и бассейном рядом с пляжем в Ла-Зении Ла-Зения – один из самых…
$1,49 млн
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Вилла 9 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 9 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Готовая и меблированная роскошная вилла с бассейном, террасами, видом на озеро и большой зас…
$597,588
НДС
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Вилла 9 комнат в Аликанте, Испания
Вилла 9 комнат
Аликанте, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 786 м²
Этаж 2/2
Готовая к ключу и роскошная элитная вилла с большой террасой на крыше, садом, огромным частн…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла 4 комнаты
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море и 3 спальнями в Бенитачеле Вилла расположена в Бе…
$2,19 млн
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Фантастическая вилла премиум-класса с частным бассейном, большим садом и прекрасными терраса…
$647,157
НДС
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Вилла 6 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 6 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
Огромная роскошная вилла с частным бассейном, большим садом, уютным уровнем и прекрасными те…
$775,412
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и потрясающим панорамным в…
$942,339
НДС
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Вилла 4 комнаты в Ла-Нусия, Испания
Вилла 4 комнаты
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 563 м²
Этаж 1/1
Moderne Villa mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, Tennisplatz und traumhaftem Meer- …
$550,754
НДС
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Красивая вилла в Сьюдад Кесада, до гольф-клубов 100 м - UG119723 3 спальни, 3 ванные комнаты…
$860,046
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 244 м²
Виллы класса люкс с 4 и 5 спальнями, с собственным бассейном в Финестрате, Сьерра-Кортина, с…
$1,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 637 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и потрясающим видом на мор…
$1,95 млн
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Параметры недвижимости в Аликанте, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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