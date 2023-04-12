Купить вилла в Италии

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1 481 объект найдено
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Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
20 250 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
5 319 м²
Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
8 Количество комнат
6 ванных комнат
300 м²
€ 3,570,000
Недвижимость расположена в одном из самых престижных районов Сардинии, Коста Смеральда, имен…
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат
4 ванных комнат
565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако находится примерно в 35 километрах к востоку от Брешии. Он находится …
Вилла 6 спален
San Felice del Benaco, Италия
16 Количество комнат
4 ванных комнат
565 м²
€ 6,500,000
Сан-Феличе-дель-Бенако расположен примерно в 35 километрах к востоку от Брешии, на западном …
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
7 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 3,700,000
Паденьге суль Гарда, этот городок, несомненно, является одним из самых избранных мест южной…
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
400 м²
€ 7,000,000
Озеро Гарда преподносит сюрпризы на каждом шагу, включая небольшой, но красивый городок Мане…
Вилла 3 спальни
Villanuova sul Clisi, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
122 м²
€ 900,000
Прямо над холмами Сало и всего в 10 минутах от набережной, в местечке Меццане, мы предлагаем…
Вилла 2 спальни
Cunettone, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
€ 700,000
В панорамной зоне на холмах, окружающих Сало, с панорамой залива 360 °, мы предлагаем односп…
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
360 м²
€ 6,900,000
Очарование традиционной местной архитектуры и очаровательное расположение делают этот отель …
Вилла 5 спален
Porto Cervo, Италия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
240 м²
€ 1,750,000
В Пантогии, в кондоминиуме всего из трех квартир, недавно отремонтированная отдельная вилла …
Вилла 6 спален
Arzachena, Италия
11 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
€ 12,000,000
Мечта о Коста Смеральде оживает на пляже Селвия, длинном участке светлого зернистого песка, …
Вилла 10 спален
Bardolino, Италия
16 Количество комнат
5 ванных комнат
451 м²
€ 1,890,000
Бардолино, одиночная вилла, построенная на участке 539 кв.м., окружена садом 317 кв. Отель р…
Вилла 10 спален
Монтепульчано, Италия
25 Количество комнат
6 ванных комнат
1 138 м²
€ 1,800,000
В муниципалитете Монтепульчано, всемирно известном своей исторической и культурной сохраннос…
Вилла 3 спальни
Бреша, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 490,000
В Роэ-Вольчано, в красивой деревушке Вольчано, в окружении оливковых рощ и виноградников, мы…
Вилла 3 спальни
Padenghe sul Garda, Италия
15 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 850,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок зе…
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат
552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 8 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
350 м²
€ 450,000
В красивой холмистой местности Garda Haus Padenghe предлагает на продажу красивый участок с …
Вилла 14 комнат
Терни, Италия
14 Количество комнат
600 м²
Цена по запросу
Вилла будет завершена в парке 2500 м2. Поверхность с аксессуарами более 600 квадратных метро…
Вилла 12 спален
Poggibonsi, Италия
25 Количество комнат
8 ванных комнат
1 250 000 м²
€ 15,000,000
Поджибонси, как и многие тосканские города, родился в древней истории, которая культурно отм…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Вилла 3 спальни
Valsolda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
250 м²
€ 1,700,000
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
473 м²
€ 1,590,000
В самом престижном районе города Лонато-дель-Гарда, в элитном комплексе вилл, Garda Haus пре…
Вилла 4 спальни
Polpenazze del Garda, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
147 м²
€ 780,000
В Польпенацце-дель-Гарда, в характерной деревушке Пичедо, GardaHaus Padenghe предлагает боль…
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
195 м²
€ 525,000
Лонато дель Гарда, в жилом районе недалеко от центра ЭЛЕГАНТНАЯ ОДНАЖДА больших размеров, ид…
Вилла 3 спальни
Manerba del Garda, Италия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
270 м²
€ 1,800,000
Garda Haus Padenghe sul Garda предлагает эксклюзивную строящуюся виллу с уникальным видом на…
Вилла 3 спальни
Porto Cervo, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
271 м²
€ 3,600,000
Отдельно стоящая вилла на известном и престижном холме Пантоджа, с великолепным видом на зал…
Вилла 4 спальни
Porto Cervo, Италия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
300 м²
€ 3,500,000
Красивая, недавно построенная вилла с видом на море в Кала-дель-Фаро, с частным бассейном. Д…
Вилла 6 спален
Porto Cervo, Италия
11 Количество комнат
7 ванных комнат
550 м²
€ 12,000,000
Эксклюзивная вилла с видом на море в Кала Грану, окруженная чудесным садом, полным растений …
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