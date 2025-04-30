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Виллы с садом в Италии

Тоскана
58
Флоренция
11
Милан
4
Сардиния
41
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8 объектов найдено
Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 400 м²
Элитная вилла на побережье Тирренского моря в одном из самых престижных курортов Италии — Са…
$5,68 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 373 м²
Сельский дом с большим участком площадью 17 гектаров находится в провинции Рима, в Санта-Мар…
$650,884
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 800 м²
Великолепная вилла, построенная в 1766 году аристократической австрийской семьей. Расположен…
$5,37 млн
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 270 м²
Роскошная независимая вилла в одном из самых престижных районов Рима — EUR . Район EUR , изв…
$4,39 млн
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Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 410 м²
Вилла в живописном городке Бавено, на берегу озера Маджоре в Пьемонте. Это идеальное место …
$1,45 млн
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Вилла 5 комнат в Brienno, Италия
Вилла 5 комнат
Brienno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Это величественное здание, построенное в 1920-х годах, имеет сад площадью 4000 кв. м, нескол…
$7,72 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 500 м²
Элегантная вилла расположена в Лидо дей Пини, в резиденциальном консорциуме с частным пляжем…
$1,34 млн
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Параметры недвижимости в Италии

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с видом на море
с бассейном
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