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50 объектов найдено
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Вилла 12 комнат
Терни, Италия
12
250 м²
Дом в отличном состоянии на трех уровнях с различными аксессуарами. Структура старинных кирп…
Цена по запросу
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Вилла 21 комната
Терни, Италия
21
1 200 м²
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Цена по запросу
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Вилла 15 комнат
Терни, Италия
15
600 м²
Ссылочный номер: N885 (I) Название недвижимости: Casa Rosy Расположение: в стране Город /…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат
Терни, Италия
11
300 м²
Ссылочный номер: N1221 Название недвижимости: Casa Maffi Расположение: в деревне Город / Гор…
Цена по запросу
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Вилла 24 комнаты
Терни, Италия
24
1 000 м²
Престижная старая вилла у моря в агентстве информации
Цена по запросу
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Вилла
Терни, Италия
720 м²
GA-V000911. ДОМ В ОКРУЖЕНИИ БОЛЬШОГО ЧАСТНОГО ПАРКА В LONATOОкруженный зеленью недалеко от о…
€750,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
410 м²
GA-V000083. ПРЕСТИЖНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА В SOIANO DEL LAGOРасположенная на очаровательном с…
€2,50 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
3
50 м²
GM-CPA-E76FLU. Виллета в верхней части Коста ПарадизоВиллета состоящая из трех комнат, распо…
€175,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни
Терни, Италия
3
66 м²
GM-CPA- VILLA BELVEDERE. Вилла с садом и великолепным видом на мореРоскошная вилла, располаг…
€500,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
102 м²
GM-CPA-I25VALENT. Вилла – дуплекс с прекрасным видом на мореВилла 102 кв.м. и 30 кв.м. терра…
€340,000
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
420 м²
ABI-1428L. Великолепная тосканская вилла в Масса МариттимаВилла расположена среди пологих хо…
€3,20 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
270 м²
ABI-1438L. Современная вилла с бассейном и видом на мореСовременная вилла с бассейном распол…
€2,60 млн
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
300 м²
ABI-1553L. Великолепная вилла с видом на море Великолепная вилла с видом на море и залив. Ви…
€3,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Терни, Италия
5
300 м²
ABI-1508L. Великолепная вилла с превосходным видомВеликолепная тосканская вилла расположена …
€2,50 млн
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Агентство
Red Feniks
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
790 м²
LD-0615. Вилла класса люкс в РимеВсего в нескольких минутах ходьбы от исторического центра г…
€8,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
380 м²
SG-VI_LU_144_Viareggio. Двух-этажная вилла недалеко от пляжа и соснового бора , Виареджио П…
€2,00 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
8 000 м²
NZ-011215. Идеальна вилла для организации отеляВилла насчитывает 17 помещений и идеальна для…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
350 м²
ABI-014Z. Красивая и просторная вилла с великолепным видом на озеро ГардаКрасивая и просторн…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
700 м²
ABI-03Z. Великолепная вилла на озере ГардаВеликолепная вилла на озере Гарда с подогреваемым …
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни
Терни, Италия
5
400 м²
ABI-1265A. Престижная вилла на озере Гарда с частным бассейном и панорамным видом Престижная…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
700 м²
ABI-805С. Вилла в классическом стиле на первой линии озера КомоНа первой линии озера Комo ве…
€15,00 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
235 м²
LD-1224. Элитная вилла с бассейномВ зеленой зоне Камайоре, недалеко от моря в тосканской про…
€2,20 млн
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Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
630 м²
LD-1213. Элегантный дом с бассейномВ провинции Гроссето,в сельской местности Тосканы, выстав…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
310 м²
LD-0959. Очаровательная вилла всего в нескольких километрах от пляжей Тиреского побережья То…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
400 м²
LD-1218. Просторная вилла класса люкс с бассейномВ самом сердце Тосканы, в нескольких киломе…
€1,75 млн
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Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
325 м²
ABI-800N. Великолепная вилла с потресающим видом на море в Порто РотондоВ престижном и удобн…
€7,00 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
ABI-1650I. Новая вилла с великолепным видом на озеро МаджореНовая трехуровневая вилла с терр…
€1,65 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
450 м²
ABI-2800I . Вилла с великолепным видом на озере МаджореВилла с великолепным видом на озеро в…
€2,80 млн
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Вилла 5 спален
Терни, Италия
6
300 м²
ABI-801S. Красивая вилла с великолепным видом на озеро КомоКрасивая вилла с великолепным вид…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни
Терни, Италия
4
300 м²
ABI-801C. Новая вилла на озере КомоНовая вилла в городе Меццегра, общей площадью 300 кв.м., …
€1,70 млн
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