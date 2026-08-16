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Виллы в Тернях, Италия

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17 объектов найдено
Вилла 11 комнат в Терни, Италия
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Справочный номер: N1221 Оригинальное название: Casa Maffi Местонахождение: В деревне Город /…
Цена по запросу
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Вилла 21 комната в Терни, Италия
Вилла 21 комната
Терни, Италия
Число комнат 21
Площадь 1 200 м²
Квартира в историческом центре (площадь 145 кв.м.). Входной архив офиса на первом этаже с дв…
Цена по запросу
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Вилла 37 комнат в Терни, Италия
Вилла 37 комнат
Терни, Италия
Число комнат 37
Площадь 1 200 м²
Вилла 700 моря, состоящая из двух-трех и четырехэтажного плана этажа в Приложении L от 100 к…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 600 м²
Ссылочный номер: N1125 ( I ) Название недвижимости: Casa Ilo Расположение: в деревне Город: …
Цена по запросу
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Вилла 22 комнаты в Терни, Италия
Вилла 22 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 22
Площадь 1 500 м²
В настоящее время незавершенный коттедж на двух этажах по 130 квадратных метров каждый, плюс…
Цена по запросу
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Вилла 24 комнаты в Терни, Италия
Вилла 24 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 24
Площадь 1 000 м²
Престижная старая вилла у моря в агентстве информации
Цена по запросу
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TekceTekce
Вилла 17 комнат в Терни, Италия
Вилла 17 комнат
Терни, Италия
Число комнат 17
Площадь 600 м²
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Цена по запросу
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Вилла 12 комнат в Терни, Италия
Вилла 12 комнат
Терни, Италия
Число комнат 12
Площадь 500 м²
Ссылочный номер: N1427 Название размещения: Casa New Road Расположение: в стране Город: Зона…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Терни, Италия
Вилла 11 комнат
Терни, Италия
Число комнат 11
Площадь 460 м²
Ссылочный номер: N1445 Название недвижимости: Casa Polls Расположение: в стране Город: Зо…
Цена по запросу
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Вилла 25 комнат в Терни, Италия
Вилла 25 комнат
Терни, Италия
Число комнат 25
Площадь 650 м²
Ссылочный номер: N978 Название недвижимости: Casa Conce Расположение: в стране Город / Го…
Цена по запросу
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Вилла 16 комнат в Терни, Италия
Вилла 16 комнат
Терни, Италия
Число комнат 16
Площадь 450 м²
Мини-квартира для ремонта состоит из прихожей, кухни, ванной комнаты, гостиной и спальни в ц…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Терни, Италия
Вилла 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
В известном месте Сериэль в Кавайоне Веронезе, где величие озера Гарда охватывает горизонт, …
$2,63 млн
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Вилла 15 комнат в Терни, Италия
Вилла 15 комнат
Терни, Италия
Число комнат 15
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 525 м²
ВИЛЛА КУРЕДЖА (ЛУГАНО) В изумительной и живописной Швейцарии, всего в нескольких километр…
$8,10 млн
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Вилла 6 комнат в Терни, Италия
Вилла 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
На холмах Гарды Ай Беати, жемчужине между озером и небом, стоит эта вилла. Доступ к собствен…
$2,35 млн
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Вилла 6 комнат в Терни, Италия
Вилла 6 комнат
Терни, Италия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
В одном из самых престижных и живописных мест озера Гарда, в 5 минутах от центра городка Гар…
$2,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Терни, Италия
Вилла 4 комнаты
Терни, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
В престижной обстановке Ceriel в Кавайоне Веронезе, где величие озера Гарда встречает соврем…
$3,07 млн
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Вилла 5 комнат в Терни, Италия
Вилла 5 комнат
Терни, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
В эксклюзивном контексте Ceriel в Кавайоне Веронезе, где вечная красота озера Гарда сочетает…
$2,74 млн
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Параметры недвижимости в Тернях, Италия

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