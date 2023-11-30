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Виллы в Unione Alto Ferrarese, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в & nbsp; CLASS A & nbsp;…
€320,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
€520,000
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Вилла 3 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
€350,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
€420,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.& …
€1,000,000
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Вилла 4 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 4 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
€320,000
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Вилла 3 спальни в Cento, Италия
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
€400,000
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Вилла 3 спальни в Renazzo, Италия
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
€370,000
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Параметры недвижимости в Unione Alto Ferrarese, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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