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Виллы в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata в Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Aria Condizionata
Villanuova sul Clisi, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Above the hills of Salò, in a dominating hillside position with breathtaking views of Lake G…
€1,07 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
In Roè Volciano, nestled in absolute privacy surrounded by greenery, we offer for sale a com…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Roe Volciano, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
The property we propose is a charming single-family house with a welcoming and traditional d…
€510,000
в месяц
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Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Roe Volciano, Италия
Вилла 6 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Roe Volciano, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этот сказочный особняк в городке Роэ Волчано, расположенный в прекрасном частном парке, очен…
€1,98 млн
в месяц
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Вилла в Roe Volciano, Италия
Вилла
Roe Volciano, Италия
Площадь 1 311 м²
GA-V001255. ВИЛЛА “СВОБОДА” С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В ROÈ VOLCIANOРасположенный в центре го…
€1,41 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Comunita montana della valle Sabbia, Италия

с видом на море
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с видом на горы
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