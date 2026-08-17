Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Comunita montana della Valle Sabbia
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Comunita montana della Valle Sabbia, Италия

;
Вилла Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Вилла в Roe Volciano, Италия
Вилла
Roe Volciano, Италия
Площадь 1 311 м²
GA-V001255. ВИЛЛА “СВОБОДА” С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В ROÈ VOLCIANOРасположенный в центре го…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Roe Volciano, Италия
Вилла 7 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В Roè Volciano, расположенном в абсолютной конфиденциальности в окружении зелени, мы предлаг…
$1,42 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Roe Volciano, Италия
Вилла 8 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Недвижимость, которую мы предлагаем, - это очаровательный односемейный дом с гостеприимным и…
$558,379
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 10 комнат в Villanuova sul Clisi, Италия
Вилла 10 комнат
Villanuova sul Clisi, Италия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 609 м²
Над холмами Сало, на доминирующем месте с захватывающим видом на озеро Гарда, мы предлагаем …
$1,17 млн
Оставить заявку
Вилла 12 комнат в Roe Volciano, Италия
Вилла 12 комнат
Roe Volciano, Италия
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
Этот сказочный особняк в городке Роэ Волчано, расположенный в прекрасном частном парке, очен…
$2,17 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Comunita montana della Valle Sabbia, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти