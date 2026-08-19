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Виллы во Флоренции, Италия

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11 объектов найдено
Вилла в Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
Площадь 400 м²
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
$2,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Флоренция, Италия
Вилла 4 комнаты
Флоренция, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
$2,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Флоренция, Италия
Вилла 4 комнаты
Флоренция, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
$2,23 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
$4,10 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 320 м²
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – компл…
$32,82 млн
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Вилла 5 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 5 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
$4,10 млн
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TekceTekce
Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 022 м²
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
$19,93 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 420 м²
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
$3,02 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 6 200 м²
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
$15,24 млн
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Вилла 5 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 5 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 430 м²
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
$1,29 млн
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Вилла 6 комнат в Флоренция, Италия
Вилла 6 комнат
Флоренция, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
$5,04 млн
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Параметры недвижимости во Флоренции, Италия

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