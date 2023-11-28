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Виллы в Sirmione, Италия

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10 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 330 м²
GA-V001073. Вилла с видом на озеро в SirmioneРасположенная в великолепном месте озера Гарда …
€2,50 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
€2,99 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
€11,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален в Sirmione, Италия
Вилла 5 спален
Sirmione, Италия
Комнаты 6
Площадь 600 м²
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
€12,00 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
VB-VSirm. Вилла в Сирмионе в нескольких метрах от озераВилла расположена на первой линии в 2…
€1,70 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современный дом…
€1,80 млн
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Вилла 4 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 050 м²
Эта потрясающая роскошная вилла расположена на знаменитом полуострове Сирмионе, в старом гор…
€7,39 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Sirmione, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
На полуострове Сирмионе, в эксклюзивном месте и недалеко от центра, мы предлагаем виллу, рас…
€4,50 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Sirmione, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
€780,000
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Вилла 3 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Sirmione, Италия
Вилла 3 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Sirmione, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
В нескольких шагах от озера, в очаровательном месте Пунта Гро, мы предлагаем на продажу элег…
€870,000
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