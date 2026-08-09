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Виллы в Sirmione, Италия

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10 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Sirmione, Италия
Вилла 5 комнат
Sirmione, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
ABI-805NE. Красивая вилла с бассейном и великолепным видом на первой береговой линии озера Г…
$12,89 млн
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Вилла в Sirmione, Италия
Вилла
Sirmione, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
СИРМИОНЕ // 400 КВ. М // 4 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // КУХНЯ // ПРИСТРОЙКА // БАССЕЙН // …
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Sirmione, Италия
Вилла 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 330 м²
GA-V001073. Вилла с видом на озеро в SirmioneРасположенная в великолепном месте озера Гарда …
$2,93 млн
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Sirmione, Италия
Вилла 4 комнаты
Sirmione, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
GA-V000979. Эксклюзивная недвижимость на берегу озера с парком в СирмионеПрестижная недвижим…
$3,50 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
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Вилла 6 комнат в Sirmione, Италия
Вилла 6 комнат
Sirmione, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
WW-220415-1. Вилла на полуострове Сирмионе в самом эксклюзивном районе на территории замкаНа…
$14,07 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Sirmione, Италия
Вилла 5 комнат
Sirmione, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
ABI-813N. Новый, современный дом с бассейном в Сирмионе - озеро Гарда Новый, современный дом…
$2,11 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Lugana, Италия
Вилла 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
$853,992
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Вилла 8 комнат в Lugana, Италия
Вилла 8 комнат
Lugana, Италия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
В нескольких шагах от озера, в очаровательном месте Пунта Гро, мы предлагаем на продажу элег…
$952,529
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Вилла 5 комнат в Sirmione, Италия
Вилла 5 комнат
Sirmione, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
На полуострове Сирмионе, в эксклюзивном месте и недалеко от центра, мы предлагаем виллу, рас…
$4,93 млн
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Вилла 7 комнат в Sirmione, Италия
Вилла 7 комнат
Sirmione, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 050 м²
Эта потрясающая роскошная вилла расположена на знаменитом полуострове Сирмионе, в старом гор…
$8,09 млн
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