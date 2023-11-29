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Виллы в Сицилия, Италия

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34 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Сиракуза, Италия
Вилла 3 спальни
Сиракуза, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
BS-065-20. Вилла расположенная в заповеднике Племмирио. СицилияКомнат: 6 Общая площадь: 200 …
€120,000
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Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
VB-12000. Красивая вилла на море в СицилииВилла 200 кв. м находится на Острове Салина - втор…
€2,80 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Agnone Fortezza, Италия
Вилла 5 спален
Agnone Fortezza, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
BS-146-19. Отреставрированная историческая вилла с прекрасным видом на мореОтреставрированна…
€185,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Carrozzieri, Италия
Вилла 3 спальни
Carrozzieri, Италия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
BS-145-19. Дом с ремонтом с двойной террасой и видом на море в центре ОртигииДом с ремонтом …
€260,000
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни в Santa Caterina Villarmosa, Италия
Вилла 2 спальни
Santa Caterina Villarmosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
BS-150-19. Панорамная вилла с частным выходом к морюКомнат: 4 Общая площадь: 140 Mq. Общая ж…
€290,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Традиционная сицилийская жилая вилла с открытым бассейном расположена на 10.000 м & sup2; се…
€0
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Вилла 4 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 4 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Недвижимость, расположенная на территории Фавары, находится очень близко к железнодорожной с…
€280,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Виллетта с 3 этажами ок. 60 кв.м на этаж на общую площадь ок. 180 кв.м., состоящий из: Нижни…
€107,000
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Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Отдельная вилла с входом как из Viale Minosse, так и из Viale на одной высоте над землей око…
€350,000
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Вилла 1 спальня в Агридженто, Италия
Вилла 1 спальня
Агридженто, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Дом с одной высотой над полом, который занимает общую площадь около 60 квадратных метров. По…
€46,000
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Вилла 4 спальни в Custonaci, Италия
Вилла 4 спальни
Custonaci, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ПРОДАЖА участка сельскохозяйственных земель, расположенных в Контрада Бландано, муниципалите…
€600,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Виллетта около 100 квадратных метров + крытая веранда около 10 квадратных метров, земля окол…
€110,000
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Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Панорамная виллетта в Контрада-Марулло, которая занимает площадь около 100 кв.м. с небольшой…
€109,000
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Вилла 4 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла ок. 220 кв.м на этажах 2 на Виа Уго Фосколо в Чианчане (AG), ок. 8500 м² земли с оливк…
€249,000
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Вилла 1 спальня в Агридженто, Италия
Вилла 1 спальня
Агридженто, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вилла и земля в Контрада Пиана Гранде (Рибера) всего в 1,2 км от моря и недалеко от главной …
€59,000
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Вилла 1 спальня в Cianciana, Италия
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Загородный дом площадью около 60 кв.м в деревенском стиле расположен в Контрада Петраро (Cia…
€29,000
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Вилла 4 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Independent house of about 300 square meters in Via Don Luigi Sturzo (Cda Marullo) with a pa…
€190,000
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Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Автономная вилла, состоящая из 3 этажей, первые два из которых хорошо отремонтированы + лофт…
€340,000
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Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Строительство трех возвышенностей над землей около 130 кв.м на этаже и с собственной землей.…
€195,000
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Вилла 3 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
€240,000
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Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
ОБЛАСТЬ: Пейзаж - АДРЕС: Contrada Ferraria & ndash; Cianciana ( AG ) Состоит из: Дома и земл…
€70,000
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Вилла 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Вилла 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла и собственность на площади Гульермо Маркони и Ндаш; Алессандрия делла Рокка (AG). Вилл…
€190,000
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Вилла 3 спальни в Агридженто, Италия
Вилла 3 спальни
Агридженто, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Описание виллы:Отель полностью меблирован с потрясающим видом на море с веранд первого и пер…
€275,000
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Вилла 1 спальня в Cianciana, Италия
Вилла 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Сицилийская вилла расположена на холме с нетронутым видом на 360 градусов и в двадцати минут…
€125,000
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Вилла 4 спальни в Шакка, Италия
Вилла 4 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Независимая двухквартирная вилла, расположенная на Виа Сан Марко 26, 92019, Шакка. 500 метро…
€300,000
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Вилла 2 спальни в Cianciana, Италия
Вилла 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Италия, Cianciana.Sicily, 4 комнаты, 160 м2, CDA Petraro, вилла, построенная в: 2021 На холм…
€300,000
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Вилла 2 спальни в Licata, Италия
Вилла 2 спальни
Licata, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этот старинный даммусо, который был отремонтирован и расширен 15 лет назад, расположен в Кон…
€970,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море в Ното, Италия
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с видом на море
Ното, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
€1,68 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Scicli, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Scicli, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
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€450,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Ното, Италия
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Ното, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Не далеко от Ното (Noto), известным своей архитектурой в стиле барокко и праздником цветов, …
€290,000
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Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на море
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с видом на озеро
недорогая
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