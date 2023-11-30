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Виллы в Giulianova, Италия

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
€700,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
€720,000
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Red Feniks
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
€3,00 млн
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
€550,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 200 м²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
€550,000
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