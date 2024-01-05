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Виллы в Сан-Ремо, Италия

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31 объект найдено
Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Площадь 141 м²
LH-2V40. Вилла в продаже в Сан-PемоДом с видом на море в продаже в Сан-Ремо, Лигурия, Итали…
€300,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 216 м²
KK-2V15. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ престижном резиденциальном район…
€580,000
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Площадь 600 м²
DH-689. Вилла в Сан-Ремо. Лигурия. ИталияСрочная продажа виллы в Сан-Ремо. Находится на перв…
€3,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 400 м²
VB-Lig1. Уникальная каменная вилла в Сан-РемоРасположена в 1,5 км от пляжа и центра Сан-Ремо…
€1,60 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 330 м²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Площадь 300 м²
KK-020317-5. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла 300квм на 3-х уровнях, окру…
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Площадь 207 м²
LH-2V02. Вилла в СанремоНа одном из панорамных холмов города известного итальянского курорта…
€470,000
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 200 м²
KK-VMA99. Санремо, вилла с видом на мореЗона Сан Лоренцо, недалеко от центра и в 2,5 км от м…
€990,000
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
KK-VBU9. Современная вилла новой постройки с видом на море в Сан-РемоВилла современная новой…
€900,000
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Вилла 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 4
Площадь 360 м²
KK-280416-2. Вилла на продажу в городе Сан-РемоНовая вилла в Санремо,построенная 8 лет назад…
€2,50 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 340 м²
LH-2V17. Вилла с видом на море в Италии, Лигурия, Сан-РемоВ одном из наиболее престижных рай…
€1,25 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 300 м²
KK-6720RV88304. Вилла с видом на море в Сан-ремоВилла с видом на море, продаваемая неокончен…
€1,50 млн
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Вилла 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Площадь 280 м²
KK-V274. Очаровательная новая вилла в стиле прованс в Сан-РемоОчаровательная новая вилла в с…
€2,10 млн
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Вилла 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Площадь 600 м²
KK-218. Роскошная трехуровневая вилла 600квм в 250 метрах от моряРоскошная трехуровневая вил…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 2 200 м²
KK-2V36. Уникальная историчекая вилла в Сан РемоВ столице Итальянской Ривьеры, знаменитом ку…
€6,30 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 450 м²
LH-2V30. Вилла у моря в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВсего в 50-ти метрах от нового порта - Порт…
€2,00 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
LH-2V07. Вилла у моря в Италии, Лигурия, Сан-РемоВсего в нескольких минутах ходьбы от пляжей…
€2,00 млн
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
LH-2v05. Вилла в Италии, Лигурия - вилла на море в Сан-РемоВсего в 30 м от знаменитой велоси…
€1,40 млн
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Вилла 2 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 3
Площадь 450 м²
LD-AV215. Большая вилла в лигурийском стилеБольшая панорамная вилла в типичном лигурийском с…
€1,10 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 360 м²
KK-2V23. Новая Вилла в Сан-РемоВилла в 2 км на авто от пляжа в продаже в Сан-Ремо имеет три …
€550,000
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
PO-270317. Элитная вилла в Сан-Ремо. ИталияВилла находиться в элитном районе, общая площадь …
€1,55 млн
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Площадь 350 м²
KK-321. Двухуровневая вилла 350м2, в хорошем состоянииПродается двухуровневая вилла 350 кв м…
€1,40 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
KK-280416-1. Вилла с потрясающем видом на море и город СанремоВилла «Аврора» выполнена в нео…
€6,00 млн
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 1 150 м²
LH-2V87. Купить виллу в Сан-Ремо - уникальная историческая вилла в Сан-РемоСразу за набереж…
€4,50 млн
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
LH-2V06. Вилла с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВилла расположена всего в 700 метр…
€1,50 млн
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Вилла 4 спальни в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
KK-V265. Вилла в Сан-Ремо в резиденциальном районеСан-Ремо в резиденциальном районе, недалек…
€990,000
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Вилла 5 спален в Сан-Ремо, Италия
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
Число комнат 6
Площадь 500 м²
FP-T807. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » Сан-PемоВилла «Аврора» выполнена в неоклассиче…
€5,90 млн
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Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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€2,10 млн
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Вилла с мебелью, с гаражом, с садом в Сан-Ремо, Италия
Вилла с мебелью, с гаражом, с садом
Сан-Ремо, Италия
Площадь 500 м²
Красивая вилла с видом на море расположена в 50 м от моря в Сан - Ремо, Лигурия. Вилла обст…
€3,50 млн
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Вилла с кондиционером, с видом на море, с гаражом в Сан-Ремо, Италия
Вилла с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Сан-Ремо, Италия
Прекрасная вилла, с видом на море, расположена в 10 минутах от Алассио, в 30 минутах от Сан …
€2,18 млн
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