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Виллы во Фриули — Венеции-Джулии, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 10 комнат в Aurisina Nabrezina, Италия
Вилла 10 комнат
Aurisina Nabrezina, Италия
Число комнат 10
Площадь 433 м²
Количество этажей 3
Представьте себе жизнь в роскошной вилле с видом на Адриатическое море, в самом сердце одног…
$2,13 млн
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Вилла в Градо, Италия
Вилла
Градо, Италия
RUSTIC VILLA IN LOC. BELVEDERE, GRADO, ITALY For sale is a characteristic, rustic villa i…
$619,442
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Вилла 5 комнат в Градо, Италия
Вилла 5 комнат
Градо, Италия
Число комнат 5
Площадь 425 м²
На продажу выставлена ​​характерная двухэтажная вилла в деревенском стиле в популярном район…
$648,729
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Параметры недвижимости во Фриули — Венеции-Джулии, Италия

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