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Виллы в Массе-Карраре, Италия

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Каррара
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5 объектов найдено
Вилла в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
$1,27 млн
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Вилла 5 комнат в Sorgnano, Италия
Вилла 5 комнат
Sorgnano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
MG-030715. Вилла в Карраре (Италия, Тоскана)Вилла в Карраре в Beverly Hills, резеденциальная…
$1,76 млн
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Вилла в Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
Площадь 370 м²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
$5,33 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Вилла 6 комнат в Codena, Италия
Вилла 6 комнат
Codena, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
$4,57 млн
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Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Каррара, Италия
Вилла
Каррара, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 2
Каррара // Площадь 440 м² // 15.000 м² сад и оливковая роща // 3 спальни // 3 ванных комнаты…
$2,09 млн
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Параметры недвижимости в Массе-Карраре, Италия

с террасой
с бассейном
Недорогая
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