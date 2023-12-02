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Виллы в Масса-Каррара, Италия

Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла в Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
Площадь 370 м²
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
€4,55 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 5 спален в Codena, Италия
Вилла 5 спален
Codena, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
€3,90 млн
в месяц
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Агентство
Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни в Каррара, Италия
Вилла 4 спальни
Каррара, Италия
Комнаты 5
Площадь 500 м²
MG-030715. Вилла в Карраре (Италия, Тоскана)Вилла в Карраре в Beverly Hills, резеденциальная…
€1,50 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
€1,10 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Масса-Каррара, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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