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Виллы в Desenzano del Garda, Италия

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38 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 200 м²
ABI-802N. Эксклюзивная 3-уровневая вилла с бассейном и прекрасным видом на озеро ГардаПрести…
$3,39 млн
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 560 м²
ABI-1230А. Шикарная вилла на первой линии озера ГардаШикарная вилла на озере Гарда. Уникальн…
$14,02 млн
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Вилла в Desenzano del Garda, Италия
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 210 м²
GA-V000909. Дом рустико в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в древней и характерно…
$327 182
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 137 м²
GA-V001250. ЧАСТЬ ОСОБНЯКА С ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAВ центральном и жилом район…
$394 956
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
$2,10 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$699 936
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
$642 680
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
GH-DV001434. Престижная вилла с частным причаломПрекрасная вилла в современном стиле на перв…
$9,35 млн
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Вилла 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 580 м²
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
$1,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
GH-DV3012. Большая вилла с видом на озеро в центре Дезенцано.Дезенцано дель Гарда, Великолеп…
$1,23 млн
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 240 м²
GA-V001210. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ВИЛЛА У ОЗЕРА С БОЛЬШИМ САДОМ. В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
$759 530
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 260 м²
GA-V001310. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
$1,29 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муниц…
$2,22 млн
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 994 м²
GH-PV001423. Вилла в Дезенцано дель ГардаЦена снижена до 6 800 000 € !!! Старая цена 8 500 0…
$7,95 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
GH-DV3690. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$442 865
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 235 м²
GA-V001431. Вилла в стиле модерн в центре города Дезенцано-дель-ГардаВилла в стиле либерти…
$928 964
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Вилла 3 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 3 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 131 м²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
$903 257
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$419 494
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
GH-DV3780. Таунхаус в эксклюзивной резиденции в Дезенцано.На зелёных холмах, окружающих знам…
$584 254
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Вилла в Desenzano del Garda, Италия
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
Площадь 280 м²
GH-240518. Новая вилла в самом крутом месте в Дезенцано Дель ГардаСтроящаяся вилла с панорам…
$2,57 млн
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Вилла 6 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
GA-V001304. ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ВИЛЛА В DESENZANO DEL GARDAУдобно расположенный в …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
GH-230519. Вилла на первой линии в Дезенцано.Вилла на первой линии в Дезенцано. Расположенн…
$2,92 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GA-V001408. Таунхаус в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ центре города Сан-Мартино делла Батт…
$508 301
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$396 124
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Вилла 16 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 16 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 16
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Дезенцано-дель-Гарда На живописном берегу озера Гарда выставлена на продажу роскошная вилла …
$17,52 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Яркая головная вилла, расположенная в жилом районе в двух шагах от исторического центра и ус…
$1,30 млн
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Вилла 7 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 7 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
$892 312
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Вилла 5 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
$739 031
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Вилла 7 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 7 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
$1,35 млн
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