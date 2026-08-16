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Виллы в Unione dei comuni del Medio Verbano, Италия

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Sangiano, Италия
Вилла 5 комнат
Sangiano, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 702 м²
FP-T998. Недвижимость на первой линии озера в ЛеджуноНедвижимость на первой линии озера в Ле…
$2,93 млн
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Вилла 3 комнаты в Monvalle, Италия
Вилла 3 комнаты
Monvalle, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 450 м²
LD-1909. Продано! Вилла класса люкс в окрестностях озера МаджореРоскошная вилла, окруженная …
$6,45 млн
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Leggiuno, Италия
Вилла 5 комнат
Leggiuno, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 487 м²
FP-T634. Большое владение в городе Леджуно. Озеро МаджореБольшое владение, состоящее из стар…
$1,88 млн
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