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Виллы с гаражом в Италии

Тоскана
58
Флоренция
11
Милан
4
Сардиния
41
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23 объекта найдено
Вилла в Policoro, Италия
Вилла
Policoro, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…
$705,726
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Вилла в Menaggio, Италия
Вилла
Menaggio, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера — 50…
$853,701
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Вилла в Citta di Castello, Италия
Вилла
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,41 млн
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Вилла в Porto Cervo, Италия
Вилла
Porto Cervo, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
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$3,07 млн
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Вилла в Porto Rotondo, Италия
Вилла
Porto Rotondo, Италия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 400 м²
Вилла на Сардинии расположена в Порто-Ротондо, на улице Пунта Лада с террасой и великолепным…
$2,96 млн
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Вилла 5 комнат в Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 комнат
Castelletto sopra Ticino, Италия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Вилла на продажу на улице Арквелло в Кастеллетто-сопра-Тичино В очень тихом жилом районе …
$273,559
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Вилла в Costa, Италия
Вилла
Costa, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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Вилла в Рим, Италия
Вилла
Рим, Италия
Площадь 270 м²
Роскошная независимая вилла в одном из самых престижных районов Рима — EUR . Район EUR , изв…
$4,39 млн
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Вилла в Pettenasco, Италия
Вилла
Pettenasco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 689 м²
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
$4,38 млн
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Вилла в Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
$1,76 млн
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Вилла в Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
$2,85 млн
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Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,71 млн
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Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$739,874
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Вилла в Сан-Ремо, Италия
Вилла
Сан-Ремо, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 347 м²
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$2,39 млн
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Вилла в Lido di Noto, Италия
Вилла
Lido di Noto, Италия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Провинция Сиракузы, на берегу прекрасного залива недалеко от городка Ното в стиле барокко пр…
$1,91 млн
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,40 млн
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Вилла в Милан, Италия
Вилла
Милан, Италия
Площадь 410 м²
Вилла в живописном городке Бавено, на берегу озера Маджоре в Пьемонте. Это идеальное место …
$1,45 млн
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Вилла 4 комнаты в Bianzano, Италия
Вилла 4 комнаты
Bianzano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НЕЗАВИСИМАЯ НОВАЯ ВИЛЛА, с участком 3000 м2, окруженная зеленью, с отличным освещением и пот…
$314,743
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Вилла в Терни, Италия
Вилла
Терни, Италия
Площадь 350 м²
Уникальная и эксклюзивная независимая вилла начала 20 века, расположенная на чудесном хребте…
$2,89 млн
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Вилла в Campagnano di Roma, Италия
Вилла
Campagnano di Roma, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Вилла в Лацио расположенная в Кампаньано-ди-Рома недалеко от озера Браччано. На территории в…
$1,05 млн
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Вилла в Staletti, Италия
Вилла
Staletti, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Великолепная вилла Villa Carito находится в Копанелло (Калабрия), в окружении элитных вилл. …
$1,71 млн
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, гаражом и большим садо…
$687,705
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Вилла в Porlezza, Италия
Вилла
Porlezza, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости в Италии

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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