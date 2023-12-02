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Вилла 3 спальни с Ingresso Indipendente, с Ripostiglio, с Doppio Ingresso
Sommavilla, Италия
5
2
130 м²
In the quiet atmosphere of the old town of Castello di Brenzone, there is a three-level town…
€520,000
в месяц
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Lazise, Италия
9
3
204 м²
Welcome to the lakeside paradise you have always dreamt of! This magnificent lakefront vill…
€2,65 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Bardolino, Италия
7
3
344 м²
В самом престижном районе городка Лацизе, всего в 600 метрах от центра, мы предлагаем виллу …
€1,15 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Bardolino, Италия
8
3
300 м²
Утопающая в зелени вилла в нескольких минутах езды от озера Гарда и центра городка Бардолино…
€1,55 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Torri del Benaco, Италия
3
2
175 м²
В одном из самых привлекательных и востребованных мест романтического Торри-дель-Бенако, в 5…
€790,000
в месяц
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Вилла 10 спален с дорогой
Bardolino, Италия
16
5
451 м²
Бардолино, мы предлагаем к продаже отдельно стоящую виллу, построенную на участке площадью …
€1,89 млн
в месяц
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Вилла 8 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Peschiera del Garda, Италия
13
4
310 м²
Peschiera del Garda, местечко Bassana, мы предлагаем к продаже виллу с участком под застройк…
€1,10 млн
в месяц
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Вилла 17 спален с Aria Condizionata, с Doppio Ingresso, с Lavanderia
Верона, Италия
24
19
31 000 м²
Мы рады возможности представить этот превосходный агритуризм, расположенный всего в 10 минут…
€9,00 млн
в месяц
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Вилла 14 спален с Porta Blindata, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Asolo, Италия
20
16
1 222 м²
Named by Carducci : "The city of 100 Horizons" Asolo rises on the top of a hill, not far fro…
€9,00 млн
в месяц
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Вилла 6 спален
Conegliano, Италия
20
8
1 670 м²
Престижная и величественная венецианская вилла, построенная в XVII веке архитектором Лонгена…
€7,00 млн
в месяц
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Вилла 21 спальня
Cerea, Италия
26
3
2 300 м²
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
€4,00 млн
в месяц
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Вилла 6 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Cancello Elettrico
Caprino Veronese, Италия
15
4
624 м²
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
€1,45 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
8
4
600 м²
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
3
110 м²
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
€340,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни с бассейном
Peschiera del Garda, Италия
3
136 м²
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
€400,000
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Castelnuovo del Garda, Италия
4
250 м²
GH-230519-1. Современные виллы рядом с городком Гарда.Современные виллы на холмах рядом с го…
€1,10 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
300 м²
GH-ZV00033. Вилла с фантастическим видом на озеро.В великолепном месте в городке Торри-дель-…
€1,10 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни
Lazise, Италия
3
270 м²
VB-090316-1. Продажа виллы в Лацизе, ИталияПлощадь 270mq, три этажа Бассейн di 6m x 12m. 1 …
€2,00 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
6
800 м²
VB-090316-2. Дом в Италии - Сан-Джорджо-ди-ВальполичеллаВилла 800 кв.м. на двух уровнях. При…
€2,20 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Albisano, Италия
4
150 м²
VB-090316-4. Продается великолепная вилла в Торри дель БенакоПродается великолепная вилла в …
€1,60 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Albisano, Италия
6
380 м²
VB-090316. Торри дель Бенако : вилла в стиле Либерти с видом на озероРасположение: Лучшее …
€1,65 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
300 м²
ABI-1002G. Вилла с панорамным видом на озеро ГардаНа холмистой возвышенности, в тихом месте,…
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6
380 м²
VB-VGDR. Вилла в стиле Либерти с видом на озеро в Торри-дель-БенакоВилла расположена на бере…
€1,75 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6
350 м²
VB-VGRAD. Превосходная вилла с видом на озеро в Тори-дель-БенакоВилла с великолепным видом н…
€1,75 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
150 м²
VB-VTDB. Вилла в Торри-дель-Бенако с видом на озеро ГардаВилла расположена в спокойной и зел…
€1,70 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
4
170 м²
ABI-2003E. Красивая вилла с бассейном и видом на озеро ГардаВ спокойном месте, рядом с озеро…
€1,40 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5
260 м²
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
€870,000
в месяц
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Вилла 5 спален
Arqua Petrarca, Италия
6
330 м²
OC-100517. Вилла в городе Аркуа-Петрарка. ВенецияВилла недалеко от Венеции, можно сказать по…
€1,30 млн
в месяц
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Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6
350 м²
VB-020218-3. ТОРРИ-ДЕЛЬ-БЕНАКО ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ОЗЕРОВилла с превосходным видом…
€1,65 млн
в месяц
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Red Feniks
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Вилла 2 спальни
Magugnano, Италия
3
150 м²
VB-020218. Красивая вилла в Брензоне, с бассейном и видом на озероКрасивая вилла в Брензоне,…
€1,10 млн
в месяц
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
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