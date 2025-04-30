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Виллы с видом на горы в Италии

Тоскана
58
Флоренция
11
Милан
4
Сардиния
41
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17 объектов найдено
Вилла в Brienno, Италия
Вилла
Brienno, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Исследуйте эту потрясающую роскошную виллу, полностью отремонтированную в 2024 году, располо…
Цена по запросу
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Menaggio, Италия
Вилла
Menaggio, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера — 50…
$853,701
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Вилла в Citta di Castello, Италия
Вилла
Citta di Castello, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 070 м²
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$3,41 млн
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Вилла 12 комнат в Сардиния, Италия
Вилла 12 комнат
Сардиния, Италия
Число комнат 12
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла на берегу моря с выходм к двум пляжам. Основная вилла состоит из столовой,…
Цена по запросу
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Вилла в Zambrone, Италия
Вилла
Zambrone, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Жилой комплекс “Sole & Mare”, состоящий из 42 вилл, расположен недалеко от Тирренского моря …
$335,789
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Вилла в Costa, Италия
Вилла
Costa, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 781 м²
Количество этажей 4
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Цена по запросу
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Вилла в Pettenasco, Италия
Вилла
Pettenasco, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 689 м²
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
$4,38 млн
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Вилла в Vassena, Италия
Вилла
Vassena, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Эта великолепная роскошная вилла на продажу расположена в Ломбардии, прямо на берегу озера К…
Цена по запросу
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,71 млн
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Вилла в Vallebona, Италия
Вилла
Vallebona, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
$739,874
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Вилла в Ghiffa, Италия
Вилла
Ghiffa, Италия
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 850 м²
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
$10,24 млн
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Вилла в Pizzo, Италия
Вилла
Pizzo, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
$227,540
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,40 млн
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Вилла в La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Вилла
La Trinitai e VignolaTrinita dAgultu e Vignola, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Виллы находятся на Сардинии в Коста-Парадизо, в комплексе Борго-дей-Фиори из 32 домов. Виллы…
$266,355
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Вилла 4 комнаты в Bianzano, Италия
Вилла 4 комнаты
Bianzano, Италия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
НЕЗАВИСИМАЯ НОВАЯ ВИЛЛА, с участком 3000 м2, окруженная зеленью, с отличным освещением и пот…
$314,743
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Вилла 7 комнат в Ломбардия, Италия
Вилла 7 комнат
Ломбардия, Италия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Коттеджи расположенные на территории закрытой резиденции в Манерба дель Гарда. На первом эт…
$421,159
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Вилла в Porlezza, Италия
Вилла
Porlezza, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости в Италии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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