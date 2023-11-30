Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Жилая
  4. San Siro
  5. Виллы

Виллы в San Siro, Италия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в San Siro, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
San Siro, Италия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
In a unique position for its quiet, excellent sun exposure and splendid lake view, we offer …
€990,000
Оставить заявку
Вилла 2 спальни в San Siro, Италия
Вилла 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
An elegant single villa on the first hill of San Siro, a small town in the center of the lak…
€550,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти