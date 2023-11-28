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Виллы в Комо, Италия

Вилла В архив
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185 объектов найдено
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Guanzate, Италия
Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
Комнаты 10
Площадь 700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Valsolda, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
A few minutes from the city of Lugano and the center of Porlezza and Menaggio, we find this …
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Черноббио, в местечке Ровенна. Современная вилла в тихом и солнечном месте, окруженная фант…
€1,50 млн
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Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Brunate, Италия
Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Brunate, Италия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Вилла 1800 года постройки, недавно отреставрированная. Вилла состоит из трех уровней плюс м…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Менаджо, Италия
Вилла 3 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Менаджо, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
A few steps from the lake...in Menaggio, a large villa with independent semi-detached struct…
€890,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Cernobbio, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Cernobbio is one of the places known all over the world especially for Villa D'Este and is v…
€3,35 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale в Plesio, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Plesio, Италия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
The villa is located a few minutes from the center of Menaggio, and is on one level as well …
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Valsolda, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Valsolda, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Tremezzina, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
€970,000
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Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico в Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Tremezzina, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
In the heart of Tremezzina in Località Mezzegra .. Wonderful newly built villa with stone de…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente в Montano Lucino, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Montano Lucino, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
В нескольких минутах от Комо и Швейцарии, в тихом жилом районе.. Мы предлагаем эту великолеп…
€620,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico в Менаджо, Италия
Вилла 5 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Менаджо, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Эта современная вилла с 4 спальнями, из которой открывается далеко простирающийся вид на озе…
€900,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Cernobbio, Италия
Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Cernobbio - одно из самых известных мест в мире, особенно благодаря вилле D'Este, и очень по…
€3,35 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Менаджо, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Менаджо, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Come back with us into the 1700s in this charming renovated historical property located in a…
€780,000
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Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Domaso, Италия
Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Domaso, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
We offer a single house free on three sides, completely rebuilt and finely restored, located…
€360,000
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Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale в Faggeto Lario, Италия
Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Faggeto Lario, Италия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Вилла Giusy имеет площадь 500 квадратных метров, расположена на трех этажах и имеет 5 спален…
€12,00 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale в Stazzona, Италия
Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Stazzona, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
On the first hill, about 4 km from the lake, in the characteristic historic center of the to…
€400,000
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Вилла 3 спальни с Piscina в Pianello del Lario, Италия
Вилла 3 спальни с Piscina
Pianello del Lario, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
In a fantastic position with a panoramic view of the lake, a SINGLE VILLA is under construct…
€1,35 млн
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Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata в Campione d Italia, Италия
Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Campione d Italia, Италия
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 540 м²
Вилла Пьяццора была построена в районе Кампионе-д'Италия, очень уединенная и тихая, легко до…
€6,50 млн
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Вилла 5 спален с бассейном в Комо, Италия
Вилла 5 спален с бассейном
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
€11,00 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном в Комо, Италия
Вилла 3 спальни с бассейном
Комо, Италия
Комнаты 4
Площадь 246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
€496,000
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Вилла 4 спальни с бассейном в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни с бассейном
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
€3,90 млн
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Вилла 5 спален в Laglio, Италия
Вилла 5 спален
Laglio, Италия
Комнаты 6
Площадь 500 м²
MV-221122-1. Вилла с захватывающим видом на озеро в ЛальоИдеально расположенный дом с 5 спал…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален в Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 868 м²
VB-11108. Вилла Розалина в КомоВилла Розалина в Комо на первой линии озера. Вас также может…
€8,50 млн
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Вилла с бассейном в Montorfano, Италия
Вилла с бассейном
Montorfano, Италия
Площадь 350 м²
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
€1,30 млн
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+905338754767,+38268803384 +38268803384 swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален с бассейном в Комо, Италия
Вилла 5 спален с бассейном
Комо, Италия
Комнаты 6
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
€12,50 млн
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Вилла 4 спальни с бассейном в Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни с бассейном
Cernobbio, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
€3,80 млн
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Вилла 3 спальни в Комо, Италия
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
Комнаты 4
Площадь 280 м²
VB-10082. Живите роскошно! Вилла в элитном комплексе в КомоВзгляните на нечто новое! Вилла в…
€1,36 млн
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Вилла 4 спальни в Менаджо, Италия
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
Комнаты 5
Площадь 260 м²
VB-10093CB. Вилла с видом в МенаджоОтдельностоящая вилла на озере Комо с панорамным видом. Р…
€880,000
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Вилла 4 спальни в Менаджо, Италия
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
Комнаты 5
Площадь 180 м²
VB-10097. Вилла на холмах МенаджоВилла расположена в тихом месте с удобным доступом к инфрас…
€680,000
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Параметры недвижимости в Комо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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