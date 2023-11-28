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Вилла 10 комнат с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Guanzate, Италия
10
700 м²
The Villa located in the municipality of Guanzate (CO) within the residential complex called…
€1,70 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Valsolda, Италия
5
5
253 м²
A few minutes from the city of Lugano and the center of Porlezza and Menaggio, we find this …
€3,20 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
10
4
249 м²
Черноббио, в местечке Ровенна. Современная вилла в тихом и солнечном месте, окруженная фант…
€1,50 млн
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Вилла 9 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Brunate, Италия
11
7
600 м²
Вилла 1800 года постройки, недавно отреставрированная. Вилла состоит из трех уровней плюс м…
€7,00 млн
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Вилла 3 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Менаджо, Италия
7
2
330 м²
A few steps from the lake...in Menaggio, a large villa with independent semi-detached struct…
€890,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
5
2
380 м²
Cernobbio is one of the places known all over the world especially for Villa D'Este and is v…
€3,35 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale
Plesio, Италия
12
4
400 м²
The villa is located a few minutes from the center of Menaggio, and is on one level as well …
€1,30 млн
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Вилла 3 спальни с верандой, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Valsolda, Италия
7
3
250 м²
Расположена недалеко от швейцарской границы на озере Лугано, всего в нескольких минутах ходь…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Tremezzina, Италия
5
4
260 м²
Частная вилла с садом в центре Тремеццины. Эта очаровательная вилла с роскошными комнатами, …
€970,000
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Вилла 4 спальни с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente, с Passaggio Automobilistico
Tremezzina, Италия
10
4
360 м²
In the heart of Tremezzina in Località Mezzegra .. Wonderful newly built villa with stone de…
€1,90 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Passaggio Pedonale, с Ingresso Indipendente
Montano Lucino, Италия
7
2
320 м²
В нескольких минутах от Комо и Швейцарии, в тихом жилом районе.. Мы предлагаем эту великолеп…
€620,000
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Вилла 5 спален с верандой, с Passaggio Pedonale, с Cancello Elettrico
Менаджо, Италия
10
4
150 м²
Эта современная вилла с 4 спальнями, из которой открывается далеко простирающийся вид на озе…
€900,000
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Вилла 3 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Cernobbio, Италия
5
2
380 м²
Cernobbio - одно из самых известных мест в мире, особенно благодаря вилле D'Este, и очень по…
€3,35 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Менаджо, Италия
10
2
200 м²
Come back with us into the 1700s in this charming renovated historical property located in a…
€780,000
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Вилла 2 спальни с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Domaso, Италия
4
1
95 м²
We offer a single house free on three sides, completely rebuilt and finely restored, located…
€360,000
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Вилла 7 спален с Doppi Vetri, с Aria Condizionata, с Passaggio Pedonale
Faggeto Lario, Италия
16
7
500 м²
Вилла Giusy имеет площадь 500 квадратных метров, расположена на трех этажах и имеет 5 спален…
€12,00 млн
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Вилла 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Passaggio Pedonale
Stazzona, Италия
9
3
230 м²
On the first hill, about 4 km from the lake, in the characteristic historic center of the to…
€400,000
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Вилла 3 спальни с Piscina
Pianello del Lario, Италия
10
3
500 м²
In a fantastic position with a panoramic view of the lake, a SINGLE VILLA is under construct…
€1,35 млн
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Вилла 7 спален с верандой, с Doppi Vetri, с Porta Blindata
Campione d Italia, Италия
18
7
540 м²
Вилла Пьяццора была построена в районе Кампионе-д'Италия, очень уединенная и тихая, легко до…
€6,50 млн
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Вилла 5 спален с бассейном
Комо, Италия
6
750 м²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
€11,00 млн
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Вилла 3 спальни с бассейном
Комо, Италия
4
246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
€496,000
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Red Feniks
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни с бассейном
Cernobbio, Италия
5
300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
€3,90 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Laglio, Италия
6
500 м²
MV-221122-1. Вилла с захватывающим видом на озеро в ЛальоИдеально расположенный дом с 5 спал…
€2,20 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6
868 м²
VB-11108. Вилла Розалина в КомоВилла Розалина в Комо на первой линии озера. Вас также может…
€8,50 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла с бассейном
Montorfano, Италия
350 м²
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
€1,30 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 5 спален с бассейном
Комо, Италия
6
750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
€12,50 млн
1
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни с бассейном
Cernobbio, Италия
5
300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
€3,80 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4
280 м²
VB-10082. Живите роскошно! Вилла в элитном комплексе в КомоВзгляните на нечто новое! Вилла в…
€1,36 млн
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
5
260 м²
VB-10093CB. Вилла с видом в МенаджоОтдельностоящая вилла на озере Комо с панорамным видом. Р…
€880,000
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+38268803384
swetatim@bk.ru
Вилла 4 спальни
Менаджо, Италия
5
180 м²
VB-10097. Вилла на холмах МенаджоВилла расположена в тихом месте с удобным доступом к инфрас…
€680,000
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+38268803384
swetatim@bk.ru
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