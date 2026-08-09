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Виллы в Como, Италия

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Tremezzina
8
San Siro
3
Faggeto Lario
5
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65 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 246 м²
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строите…
$581,411
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
$4,45 млн
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Вилла 6 комнат в Laglio, Италия
Вилла 6 комнат
Laglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 500 м²
MV-221122-1. Вилла с захватывающим видом на озеро в ЛальоИдеально расположенный дом с 5 спал…
$2,58 млн
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Lenno, Италия
Вилла 4 комнаты
Lenno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Tr-143. Озеро Комо Вилла” Анна” в Тремеццина, г.MezzegraMezzegra Villa” Anna”: Прекрасная…
$3,40 млн
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Вилла 6 комнат в Argegno, Италия
Вилла 6 комнат
Argegno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 890 м²
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
$4,10 млн
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Вилла 6 комнат в Tremezzina, Италия
Вилла 6 комнат
Tremezzina, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 1 000 м²
LUI-158. Классическая вилла на озере Комо на первой линии.Площадь основной виллы около 1000 …
$7,97 млн
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Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
PL-PR_P10. Каменный дом в сердце города КомоЭксклюзивный каменный дом, построенный в XVII ве…
$1,47 млн
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Вилла 6 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 6 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
LUI-180b. Красивая вилла на КомоТремеццина (5 минут от Менаджо и 30 минут от Черноббио) ВИ…
$2,81 млн
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 330 м²
PL-PR_V19. Роскошные виллы нового строительства в ЧерноббиоНовый жилой комплекс класса "люкс…
$4,10 млн
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Вилла 5 комнат в Molina, Италия
Вилла 5 комнат
Molina, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 380 м²
GR-Pb-32. Озеро Комо Вилла в Faggeto LarioВилла с незабываемым видом на озеро в Faggeto La…
$2,05 млн
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 2 300 м²
MV-INT-19847. Престижная историческая дворянская вилла недалеко от города КомоПрестижная ист…
$7,62 млн
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Вилла 4 комнаты в Civiglio, Италия
Вилла 4 комнаты
Civiglio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
ID - 11032. VB- Панорамный таунхаус в КомоПанорамный таунхаус в городе Комо с видом на озеро…
$996,370
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Вилла 4 комнаты в Белладжо, Италия
Вилла 4 комнаты
Белладжо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 370 м²
LUI-162. Вилла на озере Комо с прекрасным видом на озеро и горы.Вилла на озере Комо с прекра…
$2,93 млн
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Вилла в Colonno, Италия
Вилла
Colonno, Италия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
$1,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Комо, Италия
Вилла 4 комнаты
Комо, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
MV-1901. Предлагаем на продажу эксклюзивную частную виллу с панорамнейшим, великолепным и ун…
$2,17 млн
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Вилла 6 комнат в Blevio, Италия
Вилла 6 комнат
Blevio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
MV-1609-2. Великолепная историческая вилла в Блевио. Великолепная историческая вилла в Блеви…
$9,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Blevio, Италия
Вилла 4 комнаты
Blevio, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
MV-1609-3. Удивительная вилла на набережной с бассейном и причалом для яхт, окруженная цвет…
$10,55 млн
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Вилла 5 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 5 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
$4,57 млн
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Вилла 6 комнат в Lemna, Италия
Вилла 6 комнат
Lemna, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 360 м²
MV-270221. Роскошный дом с дизайнерским ремонтом на озере КомоРоскошный дом с дизайнерским р…
$1,99 млн
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Вилла 6 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 6 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 520 м²
LUI-313. Красивая вилла в Чернобио.ВИЛЛА 520m² с 5 спальнями + спальня прислуги САД около 10…
$5,63 млн
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Вилла в Molina, Италия
Вилла
Molina, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
$1,73 млн
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Вилла 5 комнат в Комо, Италия
Вилла 5 комнат
Комо, Италия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Прекрасная вилла с коммерческим потенциалом и видом на озеро КОМО В 5 минутах от Менаджо …
$748,690
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Вилла 14 комнат в Griante, Италия
Вилла 14 комнат
Griante, Италия
Число комнат 14
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Грианте, городок Каденаббия. Этот знаменитый живописными пейзажами городок, всегда был л…
$4,60 млн
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
$12,89 млн
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Вилла 6 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 6 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 620 м²
LUI-234. Стильная вилла на озере Комо на первой линииЭта вилла, спроектированная в середине …
$9,38 млн
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Вилла 6 комнат в Cernobbio, Италия
Вилла 6 комнат
Cernobbio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
LUI-154. Вилла на озере Комо с видом на озеро.Вилла на озере Комо с видом на озеро. Площадь …
$2,34 млн
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Вилла 6 комнат в Комо, Италия
Вилла 6 комнат
Комо, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 700 м²
MV-1609-1. Очаровательная загородная вилла с конюшнями и большим парком. Площадь 700 кв.м. П…
$2,58 млн
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Вилла 4 комнаты в Pianello del Lario, Италия
Вилла 4 комнаты
Pianello del Lario, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
GR-Al1. Новая роскошная вилла на первой линии озераПианелло дел Ларио: отдельно стоящая Вилл…
$3,16 млн
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Вилла 6 комнат в Civiglio, Италия
Вилла 6 комнат
Civiglio, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
$14,65 млн
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Вилла 11 комнат в Menaggio, Италия
Вилла 11 комнат
Menaggio, Италия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Изящная вилла в Менаджо, а точнее в деревне Ловено, находиться в панорамном месте. Вилла был…
$689,762
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Параметры недвижимости в Como, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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