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Виллы в Алассио, Италия

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10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
$2,58 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
$4,60 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
$1,02 млн
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Red Feniks Montenegro
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла 5 комнат в Алассио, Италия
Вилла 5 комнат
Алассио, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
$3,28 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
$879,150
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 3 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 3 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
$726,764
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Red Feniks Montenegro
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
KK-W-023B1E. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » АлассиоВилла 240 квм + 1800 квм сада+ 145к…
$1,76 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Алассио, Италия
Вилла 4 комнаты
Алассио, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
$2,70 млн
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Алассио, Италия
Вилла
Алассио, Италия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Вилла имеет панорамный вид на живописный залив Алассио. Погруженная в большой частный парк …
$4,59 млн
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Вилла в Алассио, Италия
Вилла
Алассио, Италия
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 300 м²
Роскошная историческая вилла в одной из самых известных локаций на западе Лигурийской Ривьер…
$17,43 млн
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