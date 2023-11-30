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Виллы в Алассио, Италия

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
DH-350. Вилла Алассио Италия 350м2Максимум privacy , большой участок, бассейн, просторная па…
€2,80 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
AS-VF-782. Новая вилла на первом холме Алассио, с захватывающим видом на море.Эта вилла нахо…
€2,30 млн
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Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 400 м²
KK-280416-5. Вилла 400квм с садом в 900квмВилла 400квм с садом в 900квм c красивыми материал…
€870,000
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Вилла 2 спальни в Алассио, Италия
Вилла 2 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 3
Площадь 227 м²
AS-VA-232. Вилла с бассейном в Империи, ЛигурияВилла с бассейном имеет площадь 227 кв.м. и с…
€620,000
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Вилла 4 спальни в Алассио, Италия
Вилла 4 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 5
Площадь 300 м²
KK-280416-7. Вилла на продажу в АлассиоВилла с выходом на пляж. Полностью реконструированная…
€3,92 млн
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
KK-W-023B1E. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » АлассиоВилла 240 квм + 1800 квм сада+ 145к…
€1,50 млн
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Red Feniks
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Вилла 3 спальни в Алассио, Италия
Вилла 3 спальни
Алассио, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
AS-VM-263. Дом с видом на море в городе Алассио Алассио — Эта вилла находится на холмах Алас…
€750,000
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